“El mosquito más grande del mundo”: Trump contó qué sintió cuando le dispararon en la oreja

Un partidario Donald Trump sostiene una pancarta durante una vigilia de oración en Milwaukee (REUTERS/Jeenah Moon)

El ex presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) señaló que la bala que lo impactó en la oreja derecha en el atentado del que fue víctima el sábado pasado sonó como “el mayor mosquito del mundo”.

Así se lo dijo al candidato independiente a la presidencia Robert F. Kennedy Jr. en una llamada telefónica, de la que hay un video filtrado este martes por el hijo de este último, que lo borró rápidamente. ”Algo me sacudió. Parecía el mayor mosquito del mundo”, le contó Trump a Kennedy Jr., quien se disculpó luego por la filtración del video.

El ex mandatario republicano resultó herido en la oreja derecha durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años que acabó siendo abatido por las fuerzas del orden le disparó desde fuera del recinto y, además de alcanzarlo a él, mató a un hombre del público e hirió a otras dos personas.

El ex presidente estadounidense Donald Trump es sacado del escenario por el Servicio Secreto (Estados Unidos) (EFE/EPA/DAVID MAXWELL)

Trump había girado la cabeza instantes antes del paso del proyectil para mostrar a la gente un gráfico y consiguió esquivarlo. El agresor era un joven blanco de 20 años, originario de Pensilvania y cuyas motivaciones se desconocen todavía. Disparó con un rifle de asalto AR-15: “Un arma grande, bastante potente”, le dijo Trump a Kennedy Jr.

El ex presidente intentó conseguir en esa conversación el apoyo del candidato independiente: “Sería algo tan grande y tan bueno para ti. Vamos a ganar. Estamos muy por delante del tipo”, dijo en referencia al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

Según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight, Trump encabeza las intenciones de voto con el 42,2%, 2,2 puntos más que el demócrata.

Trump vio confirmada este lunes su candidatura presidencial en la convención que su partido celebra hasta el jueves en Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, y en la que anunció ya que su “número dos” será el senador de Ohio J.D. Vance.

El candidato presidencial republicano Donald Trump y su compañero de fórmula JD Vance en la convención republicana en Milwaukee (Foto AP/Evan Vucci)

Trump cree que está vivo de milagro. Dijo que “debería estar muerto” en su primera entrevista tras el ataque con el diario The New York Post. Describió su experiencia como una “surrealista”. “El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro”, explicó el ex presidente, con parte de su cabeza aún vendada por las heridas recibidas tras el atentado y en declaraciones exclusivas al diario neoyorquino.

Un Donald Trump que se mostraba “agradecido y a veces desafiante”, según el rotativo, dijo que “se supone que debería estar muerto”, al recordar el momento en el que su atacante le disparó.

Durante la entrevista, el aspirante republicano añadió que, mientras los agentes del Servicio Secreto le conducían fuera del escenario donde fue atacado, él aún quería seguir hablando a sus seguidores, pero los agentes le dijeron que no era seguro y que tenían que llevarle a un hospital.

Varias personas escriben mensajes de ánimo al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump durante una vigilia de oración (REUTERS/Andrew Kelly)

Elogió al personal del Servicio Secreto por sus heroicas acciones y les alabó por abatir al tirador, que estaba encaramado en un tejado a unos 130 metros del escenario donde Trump estaba hablando.

“Lo sacaron con un disparo justo entre los ojos”, dijo el ex presidente mientras señalaba el puente de su nariz al entrevistador. “Hicieron un trabajo fantástico”, reiteró. “Es surrealista para todos nosotros”.

Trump también se refirió a la increíble foto en la que aparece levantando el puño y diciendo “Fight” (lucha) tres veces mientras los agentes intentaban sacarle del escenario y meterle en un todoterreno blindado.

“Mucha gente dice que es la foto más icónica que han visto”, dijo Trump. “Tienen razón y yo no morí. Normalmente tienes que morir para tener una foto icónica”.

Y añadió: “Sólo quería seguir hablando, pero me acaban de disparar”.

(Con información de EFE)