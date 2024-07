La inspiradora historia de la corredora con doble mastectomía que recibió un récord Guinness por correr en topless

De la detección del cáncer lobulillar al récord, la lucha de Louise Butcher que corría de antes de las operaciones

Louise Butcher es un nombre que ahora resuena en el mundo del atletismo y en la lucha contra el cáncer. Esta corredora de maratones de North Devon, Inglaterra, dejó una marca indiscutible al convertirse en la mujer más rápida en completar una maratón tras una doble mastectomía. Su historia es un ejemplo de superación personal y una fuente de inspiración para muchas mujeres. Según el Libro Guinness de los Récords, Butcher ha establecido un récord que espera ver roto por otras mujeres en un futuro cercano.

“Lo que quería hacer era normalizar la mastectomía”, le dijo a People la corredora de maratón. “Los récords están para romperse, así que Guinness ideó el récord de que yo sería la mujer más rápida en someterse a una doble mastectomía”, agregó.

La corredora, de 51 años, notó una gran negatividad en torno a la cirugía de mastectomía sin reconstrucción, específicamente la cirugía de cierre de colgajo. “La gente hablaba de la pérdida de tu feminidad, la pérdida de tu sentido de identidad, de ser mujer y simplemente sentía que no había nada positivo en ello”.

"Quería normalizar la mastectomía": la motivación detrás del récord de Louise Butcher

Butcher decidió correr en toples el Maratón de Londres este año para desafiar estos estigmas. “Me sentí bastante libre al correr en toples, sin que mis pechos se movieran por todos lados, y me gustó bastante estar plana”, dejó en claro.

Además, señaló las ventajas prácticas de no usar sujetador durante la carrera, especialmente en días calurosos: “Para ser honesta, hubo beneficios: no usar sujetadores cuando hacía calor. No sudaba. Y pensé: ‘Me gustaría mostrar el lado positivo de esto’”.

La enfermedad de Butcher

Butcher sofrió un cáncer lobulillar, una forma agresiva que no apareció en una mamografía de rutina. La detección vino gracias a un autoexamen, en el que encontró un pequeño bulto, cuando tenía 49 años. “El médico envió a la madre de dos hijos (ella) a una clínica de mama para que le hicieran una ecografía y fue entonces cuando encontraron cinco áreas misteriosas que parecían un poco anormales”, contó Butcher.

Dos años después de sus operaciones, Louise Butcher tiene su propio mensaje de resiliencia y respeto por el cuerpo

“Allí me hicieron biopsias y dos semanas después me dijeron que tenía cáncer lobulillar“, concluyó. Según la Mayo Clinic, el cáncer lobulillar comienza en los conductos lácteos y tiene menos probabilidades que otras formas de cáncer de mama de causar un bulto firme o distintivo en el pecho.

“Las áreas que encontraron eran diminutas, pero cuando me extirparon los senos, eran cinco centímetros”, relató sobre lo rápido que estaba creciendo el cáncer. Pasó por un proceso de duelo que duró seis meses y no fue fácil: “Me entristeció aceptar el cuerpo que tenía. La carrera me hizo aceptarlo más”.

Correr, una terapia

Butcher comenzó a correr antes de sus cirugías como una forma de lidiar con la ansiedad. Después de sus cirugías, retomó la carrera, y hasta se inscribió a maratones por primera vez. “Cuando comencé a correr en topless, eso me hizo aceptarlo aún más porque me estaba empoderando y aceptando y mostrándoles a otras personas quién soy”, dijo.

"He cambiado la mentalidad de otra persona", afirmó Butcher y el impacto de su ejemplo en la imagen personal

La decisión de correr el Maratón de Londres en toples en abril de 2024 llegó después de pensar: “Me gustaría ver a alguien viviendo la vida, siendo una mujer plena. Simplemente demostrando que eres fuerte”. Las reacciones, menciona, fueron “más positivas de lo que pensé”.

Butcher espera seguir corriendo maratones en toples y ayudar a otras personas con su imagen personal. “He cambiado la mentalidad de otra persona o la forma en que se siente acerca de sí misma. Es muy gratificante”.

Dos años después de su cirugía, Butcher entendió que el cáncer: “Realmente te enseña... que tu cuerpo siempre intentará sanar y siempre intentará mantenerte con vida”. “Aprendí a tener más respeto por su cuerpo. Ahora tengo más respeto por mi cuerpo que antes. Nunca he estado tan en forma con mis pechos”, concluyó.