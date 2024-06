El candidato presidencial que se dice reformista en Irán puso nervioso al líder supremo: Ali Khamenei le lanzó una velada amenaza

Ali Khamenei gesticula en una ceremonia con motivo de la festividad chií del Eid al-Ghadir, este martes en Teherán. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

El líder supremo de Irán lanzó el martes una advertencia apenas velada al único candidato reformista en las próximas elecciones presidenciales del país, afirmando que no se debe apoyar a nadie que crea que “todos los caminos hacia el progreso” proceden de Estados Unidos.

El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que suele hablar en parábolas como muchos políticos iraníes, pareció socavar directamente la candidatura del cirujano cardíaco de 69 años Masoud Pezeshkian, que se ha alineado con funcionarios de la administración del ex presidente Hassan Rouhani. Rouhani ayudó a Irán a alcanzar el acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales, un acuerdo que Pezeshkian ha apoyado plenamente en contraste con sus cinco oponentes de línea dura, que quieren un acuerdo totalmente en los términos de Irán.

El candidato reformista a las elecciones presidenciales iraníes del 28 de junio, Masoud Pezeshkian, aprieta el puño en un mitin de campaña en Teherán, Irán, domingo. (AP Photo/Vahid Salemi)

Khamenei también pidió la “máxima” participación en la votación del viernes, lo que, según los analistas, podría apoyar a Pezeshkian. Los mítines del médico ya han atraído a grandes multitudes en las principales ciudades, aunque sigue sin estar claro si su candidatura por sí sola sería suficiente para empujar a un público apático a votar para sustituir al fallecido presidente Ebrahim Raisi, un protegido de Khamenei que murió en un accidente de helicóptero en mayo.

“Algunos políticos de nuestro país creen que deben doblegarse ante esta o aquella potencia, y que es imposible progresar sin adherirse a países y potencias famosos”, dijo Khamenei en un discurso con motivo de la festividad chií del Eid al-Ghadir. “Algunos piensan así. O piensan que todos los caminos hacia el progreso pasan por Estados Unidos. No, esa gente no puede” dirigir bien el país, dijo.

Los comentarios de Khamenei en su discurso de una hora suscitaron repetidos gritos de “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel” entre una multitud enfervorizada. Khamenei, de 85 años, tuvo que recomendar varias veces a la multitud que se callara.

El llamamiento de Khamenei se produce tras unas elecciones parlamentarias que registraron una participación mínima a principios de año. Los votantes de toda la capital, Teherán, que han hablado con The Associated Press han expresado una apatía generalizada por las elecciones, ya que Irán se enfrenta a una economía aplastada por las sanciones occidentales y tras las protestas generalizadas contra el gobierno en los últimos años, en particular tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini y la negativa de las mujeres a llevar el pañuelo obligatorio del país, o hiyab.

Pezeshkian, poco conocido por el gran público antes de inscribirse en la campaña, ha atraído a grandes multitudes en Teherán y otras grandes ciudades. Entre sus aliados más destacados se encuentra el ex ministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif, que dirigió las negociaciones del acuerdo nuclear.

Pezeshkian junto a Mohammad Javad Zarif durante un evento de campaña (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Las declaraciones de Khamenei también pueden verse como una advertencia a Zarif e incluso al propio Rouhani, cuya anterior administración ha sido criticada por los partidarios de la línea dura en el tiempo transcurrido desde el colapso del acuerdo en 2018, después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo. Desde entonces, Irán ha avanzado en su programa para enriquecer uranio hasta niveles aptos para armas, al tiempo que ha obstaculizado la capacidad de los inspectores internacionales para supervisarlo.

Pezeshkian también ha intentado adoptar símbolos de campañas anteriores de reformistas populares, que pretenden cambiar la teocracia iraní desde dentro. El lema de su campaña, “Por Irán”, un llamamiento al nacionalismo más que a la religión, es un reflejo de un lema de campaña anterior utilizado por el ex presidente reformista Mohammad Khatami.

Pezeshkian también ha sido fotografiado con pañuelos verdes, aparentemente tratando de asociarse con las protestas del Movimiento Verde de 2009 que arrasaron Irán tras la disputada votación y la sangrienta represión que supuso la reelección como presidente del partidario de la línea dura Mahmud Ahmadineyad.

Khamenei hizo hincapié en relacionar las próximas elecciones con las tensiones en Oriente Medio, en medio de la guerra entre Israel y Hamas.

“La República Islámica tiene enemigos. Una cosa que ayuda a la República Islámica a vencer a sus enemigos son las elecciones”, dijo Khamenei. “Si se ve una buena participación en estas elecciones, hará que la República Islámica se sienta orgullosa”.

Sin embargo, la votación del viernes se produce después de una participación historicamente baja en las elecciones parlamentarias iraníes de marzo, de poco menos del 41%. Cifras similares podrían darse también en las elecciones presidenciales.

Candidato favorito

Los candidatos: Masoud Pezeshkian, legislador y ex ministro de Sanidad, arriba a la izquierda, Saeed Jalili, ex alto negociador nuclear, arriba en el centro, Alireza Zakani, alcalde de Teherán, arriba a la derecha, Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento, abajo a la izquierda, Amirhossein Ghazizadeh Hashemi, vicepresidente del difunto presidente Raisi, abajo en el centro, y Mostafa Pourmohammadi, ex ministro de Justicia. (AP Photo/Vahid Salemi)

Si todos los candidatos de la línea dura se mantienen, podrían dividir el voto contra Pezeshkian y forzar una segunda vuelta una semana después, ya que la ley iraní exige que el ganador reciba más del 50% de todos los votos emitidos. Sin embargo, lo normal es que los candidatos abandonen tras el último debate y se unan en torno a un claro favorito.

“Pezeshkian va en cabeza y en los próximos tres días ampliará sin duda la distancia con los demás”, declaró el analista Abbas Abdi, alineado con los reformistas. “Retirarse no los va a ayudar”.

Observando cómo todas las palancas del gobierno de Irán habían estado en manos de los partidarios de la línea dura bajo Raisi sin ningún cambio, Abdi añadió: “El sistema gobernante ha hecho un cambio de política porque se ha dado cuenta de que unificar el sistema gobernante no funciona”.

Debate acalorado

Masoud Pezeshkian durante un debate en un estudio de televisión en Teherán (Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA/Reuters)

Las declaraciones de Khamenei parecían programadas para dar munición a sus oponentes en el último debate televisado antes de las elecciones, que tuvo lugar poco después. Pezeshkian no reconoció directamente las declaraciones del líder supremo, pero mantuvo su postura de que las conversaciones para restablecer el acuerdo seguían siendo clave.

“¿A quién hay que culpar de estos problemas en las oficinas gubernamentales y de la inflación y los precios de la carne, el pan y la vivienda?”. dijo Pezeshkian, antes de responder sarcásticamente: “¡Probablemente Estados Unidos también los ha hecho!”.

El candidato de la línea dura, Amirhossein Ghazizadeh Hashemi, criticó repetidamente a Pezeshkian, especialmente sus vínculos con los reformistas. En uno de los intercambios, Ghazizadeh Hashemi quiso sugerir que los partidarios de Pezeshkian podrían protestar violentamente si perdía.

El candidato presidencial iraní Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi durante el debate electoral el martes (Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA/Reuters)

“¿Quién inició el alboroto en el país? ¿Quién llamaba a la gente a la calle cuando no conseguía el poder?”, dijo. “Me preocupa que si el Dr. Pezeshkian no gana, sus partidarios, que tienen un historial notable en este asunto, vuelvan a alegar fraude y llamen a la gente a la calle”.

Pezeshkian respondió burlándose de Ghazizadeh Hashemi por haber prometido en la campaña presidencial de 2021 que resolvería todos los problemas del mercado de valores del país en tres días. La televisión estatal retransmitió el debate mostrando cómo Ghazizadeh Hashemi miraba de reojo a Pezeshkian antes de cortar.

“Siempre he estado del lado de los oprimidos y nunca del lado de los opresores”, dijo Pezeshkian más tarde.

(Con información de AP)