Cerca de 500 presos escoceses serán liberados anticipadamente durante este mes

Las víctimas serán notificadas sobre la liberación de presos; existen preocupaciones sobre el impacto en ellas (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

El gobierno escocés anunció un plan que permitirá la liberación anticipada de alrededor de 500 prisioneros repartidos en cuatro oleadas, que comenzará a fines de este mes y se extenderá hasta el próximo. Esta decisión se toma en respuesta al creciente hacinamiento en las cárceles del país, una situación que la secretaria de Justicia, Angela Constance, ha descrito como crítica.

Solo aquellos reclusos que cumplen sentencias cortas de menos de cuatro años y que tienen 180 días o menos para cumplir serán considerados para la liberación. Quedan automáticamente excluidos del plan los presos que cumplen cadena perpetua, los condenados por delitos sexuales, abuso doméstico o terrorismo.

Además, los directores de prisiones tienen autoridad para vetar la liberación de cualquier recluso que consideren un “riesgo inmediato”. Las etapas de las liberaciones son:

Primera etapa : prisioneros con menos de 45 días de servicio, los días 26 y 27 de junio.

Segunda : Prisioneros con entre 45 y 89 días de servicio, los días 3 y 4 de julio.

Tercera : Prisioneros con entre 90 y 134 días de servicio, los días 10 y 11 de julio.

Cuarta: Prisioneros con entre 135 y 180 días de servicio, los días 17 y 18 de julio.

Los directores de prisiones pueden vetar la liberación si consideran al recluso un riesgo inmediato (Photo by Ken Jack/Getty Images)

Los prisioneros elegibles cuya liberación no se complete dentro del tramo asignado serán puestos en libertad tan pronto como sea posible antes del 25 de julio.

El incremento de la población carcelaria ha sido drástico. En mayo, Constance informó que había alcanzado uno de los niveles más altos de la historia en Escocia, con 8.348 presos, cifra que actualmente se logró reducir ligeramente a 8.294, pero aún supera la capacidad operativa prevista de 8.007.

El 13 de junio, el gobierno escocés activará el artículo 11 de la Ley de Fianza y Liberación de Custodia de 2023, que permite la liberación de presos en situaciones de emergencia, según informó Sky News.

Constance contó en el Parlamento escocés, según Sky News: “Se necesitan medidas inmediatas y urgentes para hacer frente al significativo aumento reciente de la población carcelaria. Este mismo desafío se enfrenta en todo el Reino Unido y el gobierno ha tomado medidas similares en Inglaterra y Gales”.

La población carcelaria en Escocia ha superado la capacidad operativa, alcanzando 8.294 presos (REUTERS/Lesley Martin)

Y continuó: “Proteger al público sigue siendo mi prioridad absoluta, por lo que existen salvaguardias importantes y sólidas, y sólo aquellos que quedarán libres en el próximo corto plazo son elegibles”.

La directora ejecutiva del Servicio Penitenciario Escocés, Teresa Medhurst, afirmó según el medio nacional The Herald: “Con el aumento de la población a niveles tan pronunciados, le he indicado al Secretario del Gabinete que pronto ya no podremos hacer realidad los derechos básicos de los presos”.

Las reacciones

El plan ha sido aprobado en el Parlamento escocés con 66 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones. Constance defendió el plan, según The Herald: “Ese reciente aumento inesperado de 400 prisioneros más en el espacio de unos pocos meses ahora pone en riesgo significativo la seguridad de las prisiones y la seguridad de los prisioneros y del personal”.

Sin embargo, algunos miembros del parlamento, como la vocera de justicia laboral Pauline McNeill, se mostraron reticentes y describieron el proceso de emergencia acelerado como “insatisfactorio”. Además, señaló que el aumento de la población en las cárceles era un problema que ya se conocía desde hacía tiempo.

Cerca de 500 presos serán liberados anticipadamente en Escocia debido a hacinamiento carcelario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medhurst, por su parte, según The Independent reiteró la urgencia de la liberación de emergencia: “El uso de la liberación de emergencia es apropiado y necesario para proteger la seguridad y el buen orden de las prisiones y la seguridad y el bienestar de los presos y de quienes trabajan en nuestras prisiones”.

Las víctimas

Existen preocupaciones sobre cómo se notificará a las víctimas respecto a la liberación de los presos. Victim Support Scotland (organización benéfica que apoya a víctimas y testigos de delitos) expresó en su momento su preocupación por este aspecto.

Russell Findlay, vocero de justicia conservador escocés, advirtió, según Sky News: “Muchas víctimas de delitos graves se enterarán de esto por primera vez en las noticias de esta noche. Esto causará miedo y ansiedad”.

Y agregó: “Los prisioneros liberados habrán cometido delitos graves, incluida la violencia”. Constance respondió que se está trabajando con organizaciones de apoyo a las víctimas para garantizar que haya información y ayuda disponibles.