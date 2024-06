Rebeldes hutíes detuvieron a nueve empleados yemeníes de la ONU

Combatientes hutíes viajan en un vehículo mientras patrullan en Saná, Yemen. EFE/EPA/Yahya Arhab

Al menos nueve empleados yemeníes de agencias de Naciones Unidas han sido detenidos por los rebeldes hutíes del país en circunstancias poco claras, dijeron las autoridades el viernes, mientras los rebeldes se enfrentan una presión financiera cada vez mayor y a los ataques aéreos de una coalición liderada por Estados Unidos. Es posible que otros que trabajan para grupos de ayuda también hayan sido arrestados.

Las detenciones se producen mientras los hutíes —que capturaron la capital, Saná, hace casi una década y desde poco después luchan contra una coalición liderada por Arabia Saudí— llevan a cabo una campaña de ataques contra la navegación en todo el corredor del mar Rojo en protesta por la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

El hermético grupo ha reprimido la disidencia dentro del país. incluyendo la reciente condena a muerte de 44 personas.

Funcionarios regionales que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a periodistas, confirmaron las detenciones del personal de la ONU. Entre los retenidos hay personal de la agencia de derechos humanos, del programa del desarrollo, del Programa Mundial de Alimentos y un trabajador de la oficina del enviado especial. La esposa de uno de ellos también fue arrestada.

Naciones Unidas rechazó realizar declaraciones de inmediato. La Organización Mayyun para los Derechos Humanos, que también identificó al personal de la ONU afectado, nombró a otros grupos de ayuda cuyos empleados habían sido apresados por los hutíes en las cuatro provincias que controlan —Amran, Hodeida, Saada y Saná. Esos colectivos no reconocieron de inmediato las detenciones.

Los rebeldes hutíes del Yemen anunciaron este jueves que han lanzado una operación con la amalgama de milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak contra el puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, en la primera acción conjunta contra el Estado judío.

Las fuerzas hutíes “llevaron a cabo dos operaciones militares conjuntas con la Resistencia Islámica iraquí. La primera tuvo como objetivo dos buques que transportaban equipos militares en el puerto de Haifa, mientras que la segunda fue contra un barco que violaba la decisión de prohibir la entrada al puerto de Haifa”, dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado.

Yahya Sarea, el portavoz militar hutí. 15 de marzo de 2024. REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo

Ambos ataques, que fueron “precisos”, se produjeron “con varios vehículos aéreos no tripulados” según Sarea, que no identificó los buques ni cuándo se realizaron estas acciones. Una fuente del Ejército israelí dijo a EFE que “no están al corriente de ningún incidente” en el lugar. Sarea amenazó a Israel con “más operaciones conjuntas en el próximo periodo” hasta que el Estado judío “cese su brutal y criminal agresión y se levante su asedio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza”.

Asimismo, el portavoz llamó “a todos los ejércitos árabes para que participen en operaciones de apoyo en solidaridad con la resistencia palestina”. Por su parte, la Resistencia Islámica en Irak dijo en otro comunicado que el ataque fue “en respuesta a las masacres cometidas por la entidad que viola el derecho de los civiles, niños, mujeres y ancianos”, en referencia a la campaña militar de Israel contra la Franja de Gaza.

Asimismo, indicó que continuarán lanzando operaciones para “destruir los bastiones enemigos a ritmo acelerado”. Los hutíes han lanzado desde mediados de noviembre más de un centenar de ataques contra la navegación en el mar Rojo, por donde transita un 15 % del comercio internacional, con el fin de dañar económicamente a Israel en respuesta a su guerra contra el enclave palestino.

Esas acciones han causando severas alteraciones en el comercio marítimo mundial, lo que provocó la intervención militar en el Yemen de EE.UU y el Reino Unido, con la ayuda de otros países occidentales. Por otro lado, las milicias chiíes iraquíes han lanzado cientos de operaciones contra intereses israelíes y estadounidenses en Irak, Siria e Israel, aunque han detenido parcialmente sus acciones desde el pasado enero cuando mataron a tres soldados estadounidenses en la frontera jordano-siria.

(Con información de AP y EFE)