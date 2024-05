Naturaleza y arte: cómo son las esculturas construidas con abejas como ayudantes

El arte naturalista de Tomáš Libertíny, que involucra a miles de abejas que crean esculturas con su cera - Tomás Libertíny

Tomáš Gabzdil Libertíny, nacido en 1979 en Eslovaquia, es un artista contemporáneo que explora la simbiosis entre la naturaleza y la mente humana a través de sus obras. Residente en Rotterdam, Países Bajos, ha desarrollado una carrera sobresaliente que combina la ingeniería, el diseño y la escultura con técnicas naturistas únicas. Su trabajo se encuentra en las colecciones de importantes museos y galerías alrededor del mundo, y ha sido presentado en múltiples exposiciones de renombre.

Libertíny, hijo de un arquitecto y una historiadora, inició su formación en la Universidad Técnica de Košice, en Košice, Eslovaquia especializándose en ingeniería y diseño. Gracias a una beca del Instituto Open Society, continuó sus estudios en la Universidad de Washington en Seattle, donde se enfocó en pintura y escultura. En la Academia de Bellas Artes y Diseño en Bratislava, perfeccionó sus conocimientos en pintura y diseño conceptual. Finalmente, en 2006, obtuvo una maestría en la Academia de Diseño de Eindhoven bajo una prestigiosa beca Huygens.

El arte de Libertíny se inspira en la relación física y psicológica entre el hombre y la naturaleza. Su método innovador involucra la colaboración de abejas para crear esculturas. Los insectos recubren estructuras preexistentes de cera y crean obras que desafían la convención artística y científica. Esta singular técnica subraya la fragilidad y simultánea durabilidad de la cera de abeja, un material que puede perdurar miles de años.

El proceso artístico de Libertíny incluye la introducción de pigmentos naturales en las colmenas, permitiendo a las abejas dar color a la cera y agregar una dimensión adicional a las esculturas (Tomás Libertíny)

Libertíny presentará “Of Time and Other Demons” en la Ron Mandos Gallery de Ámsterdam y “Crafted by Bees” en el Museo Israel de Jerusalén. En 2023, sus obras se vieron en “BLISS” en Rademakers Gallery, Ámsterdam, y “Creative Nature” en Sevilla. En 2022, formó parte de “Glasstress” en Venecia y “HOMO FABER” en la Fondazione Giorgio Cini.

Una de las obras más emblemáticas de Libertíny es “Eternity”, creada con la ayuda de 60.000 abejas en torno a un busto de Nefertiti modelado en 3D. Este proyecto, que le llevó dos años, revela la confluencia de lo sublime y lo cotidiano a través de la colaboración entre el artista y la naturaleza.

Nefertiti, cuya efigie inspiró “Eternity”, fue una reina egipcia del siglo XIV a.C., conocida por su belleza y su papel en la reforma religiosa llevada a cabo junto a su esposo Akenatón. Juntos intentaron sustituir el politeísmo del antiguo Egipto con el culto a Atón, el dios del sol. La famosa imagen de Nefertiti se encuentra en el Neues Museum de Berlín y es símbolo de la elegancia intemporal y de la fuerza femenina.

Escultura basada en un busto de Barack Obama (Tomás Libertíny)

El proceso artístico de Libertíny es único y demanda tiempo, paciencia y precisión. Las abejas no pueden ser dirigidas, por lo tanto, el resultado final es siempre una sorpresa. “Eternity” no es la única obra creada con la cooperación de estos insectos: también ha trabajado en bustos como los del expresidente estadounidense Barack Obama, el expresidente turco Mustafa Kemal Atatürk y la diosa griega Hera. Además, el “Ánfora de Nolan” del Museo Metropolitano de Arte fue fuente de inspiración para varios de sus jarrones, confeccionados con la misma técnica.

Asimismo, Libertíny ha luchado contra la depresión y ansiedad, una batalla que canaliza en su arte. Este vínculo personal ha hecho que la vulnerabilidad sea un tema central en sus obras, especialmente en las esculturas de panal, que son frágiles pero increíblemente duraderas.

Libertíny utiliza entre 40.000 y 60.000 abejas para elaborar sus esculturas, en un proceso que puede durar hasta dos años (Tomás Libertíny)

En un nuevo experimento relacionado con Nefertiti, Libertíny introdujo un pigmento rojo natural en una colmena, lo que permitió que las abejas integraran este color en la cera. El resultado fue una alusión palpable a la tierra, la carne y la sangre. Y adapta así la figura de la reina egipcia con una representación visceral y actualizada de la naturaleza y la vida. Las obras de Libertíny, como “Eternity”, rinden homenaje a la durabilidad y la creatividad de la naturaleza. En el busto de Nefertiti, la fragilidad del material contrasta con el mensaje de fortaleza y resistencia inherente en su iconografía. Nefertiti y Akenatón no lograron instituir el culto a Atón, pero su intento refleja la dualidad de la vida y la naturaleza: frágil pero fuerte, efímera pero eterna.