Florida fue nombrada como la capital mundial de los ataques de tiburones

Los guardavidas de la costa este afirmaron ver estos depredadores todo el tiempo, pese a que es inusual que ataquen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida ha sido nombrada como la capital mundial de los ataques de tiburones, de acuerdo con un informe publicado por el Museo de Historia Natural de Florida y la Universidad de Florida. Este informe revela que en 2023, hubo un total de 16 ataques no provocados por tiburones en las aguas de este estado, representando el 44% del total de Estados Unidos y el 23% del total global.

El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF) detalla que el número más alto de ataques no provocados en Florida se encuentra en el área del Condado de Volusia. Desde 1882 hasta la fecha, se han registrado 351 ataques confirmados en dicha área, seguidos por 159 en el Condado de Brevard y 83 en Palm Beach. Estos datos reflejan la necesidad de que los nadadores en Florida estén extremadamente atentos. Los “ataques no provocados” se definen como aquellos incidentes en los que un ser humano no incita a la reacción violenta del animal.

Según el informe de ISAF en 2023, los ataques no provocados en las aguas de Estados Unidos sumaron 36 el año pasado, disminuyendo desde los 41 incidentes reportados en 2022. Florida lidera la lista con 16 ataques, seguida de Hawaii con ocho, uno de ellos fatal. Nueva York registró cuatro ataques, mientras que California contabilizó dos, incluyendo uno fatal. Carolina del Norte reportó tres ataques, Carolina del Sur dos, y Nueva Jersey apenas uno.

Si bien el número de muertes en 2023 fue considerablemente mayor que en 2022, ha habido años en el pasado (2011) en los que las muertes también fueron mayores (REUTERS/Sam Wolfe)

Florida, el estado preferido de los tiburones

El informe también explicaque de los 16 ataques en Florida, ocho ocurrieron en el Condado de Volusia. Los restantes ocho ataques se distribuyeron con dos en Brevard, otros dos en St. Lucie, y uno en Miami-Dade, Palm Beach, Escambia y Pinellas. A nivel global, en 2023 se documentaron 69 mordeduras no provocadas de tiburones en humanos.

Entre las actividades que realizaban las víctimas, 42% estaban surfeando o practicando deportes con tabla, 39% nadaban o vadeaban, 13% hacían esnórquel o buceo libre, y un 6% hacían otras cosas. La mayoría de los ataques mortales se debieron a mordeduras de tiburón blanco, especialmente en Australia, donde se registraron siete ataques en el oeste del país, uno fatal. En el sur de Australia, cinco mordeduras resultaron en tres muertes causadas por tiburón blanco, y se documentaron ataques en Queensland, Nueva Gales del Sur y Tasmania.

La ISAF ofrece recursos para reducir el riesgo de sufrir una mordedura de tiburón e instrucciones sobre qué hacer si se encuentra con un tiburón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos sigue liderando la tabla con 1.640 ataques totales registrados desde 1926, mientras que Australia ocupa el segundo lugar con 706 y Sudáfrica con 262 ataques. El ISAF indica que la mayoría de los ataques ocurre en verano, con un pico en septiembre, según los datos compartidos por el Museo de Historia Natural de Florida. Además, Hawaii es el segundo estado con más ataques históricos en Estados Unidos, con 195 eventos registrados, seguido de California con 138 y Carolina del Sur con 118.

Cuántos ataques no provocados hubo en el último tiempo en el mundo

Australia es el país que sigue a Estados Unidos, con 15 ataques en 2023, de los cuales cuatro fueron fatales. La mayoría de estos incidentes ocurrieron en el oeste del país. En Sudáfrica, el número de ataques también es importante, especialmente en lugares reconocidos por su población de grandes tiburones blancos.

La mayoría de las muertes en 2023 se debieron a mordeduras de tiburón blanco (Kevin Christopherson/TMX/via REUTERS)

Aunque el número total de ataques no provocados en el mundo sigue siendo bajo, la ISAF resaltó un pequeño incremento en los incidentes fatales en el último año. Este aumento en ataques mortales plantea una preocupación continua para quienes disfrutan de actividades acuáticas en áreas conocidas por la presencia de tiburones.

Volusia encabeza la lista de puntos críticos en todo el mundo, con el número más alto de ataques desde que se comenzaron a realizar registros. La prolongada longitud de la costa de Florida y el incremento en la actividad humana en el agua durante los meses de verano son factores que contribuyen a estos números.