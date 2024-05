Israel advirtió que profundizará sus operaciones en Rafah si Hamas se opone a una tregua: “Continuaremos hasta que regrese el primer rehén” (REUTERS)

Israel advirtió a Hamas que seguirá avanzando sobre Rafah si no se producen progresos sobre la tregua por la liberación de los rehenes que se está debatiendo por estos momentos.

A última hora de este lunes, cuando se conoció que el grupo terrorista había accedido a un pacto que no era el entregado por Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a las tropas finalmente tomar el paso de Rafah, al sur de Gaza, y “en cuestión de horas, izaron las banderas israelíes y retiraron las de Hamas”.

“Tomar hoy el paso de Rafah es un paso muy importante en el camino hacia la destrucción de las capacidades militares restantes de Hamas. Esta mañana, hemos negado a Hamas un paso que era esencial para establecer su reino del terror en la Franja de Gaza”, declaró convencido de que sus cartas más fuertes en las negociaciones son las victorias en el terreno, por lo que considera clave seguir tomando posiciones enemigas que, a su vez, le permiten estar más cerca de su objetivo final, que es la erradicación de la milicia pro iraní.

Netanyahu destacó los logros de las últimas horas y los consideró claves para una mejor posición en las negociaciones (REUTERS)

“Ya lo demostramos en la anterior liberación de rehenes: la presión militar sobre Hamas es una condición previa para su devolución”, explicó mientras que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, agregó en ese sentido que “esta operación continuará hasta que eliminemos a Hamas de la zona de Rafah y toda la Franja o hasta que regrese el primer rehén”. Inclusive, apuntó que las próximas acciones se expandirán por el sur, el centro y el norte del enclave, alcanzando así la totalidad del territorio, aunque esto podría tomar tiempo.

“Hamas solo responde a la fuerza así que intensificaremos nuestras acciones y la presión militar hará que los aplastemos”, declaró a continuación el Ministro.

No obstante, el Gabinete de Guerra no ha dado por perdidas aún las negociaciones y el grupo encargado viajó en las últimas horas a la capital egipcia para realizar el último esfuerzo por conseguir la liberación de los rehenes y un alto el fuego temporal.

Según comentaron desde la oficina de Netanyahu, la delegación tiene instrucciones de “mantenerse firme en las condiciones necesarias” para devolver a los civiles así como en los “requisitos esenciales para garantizar la seguridad” del país aunque no se descartó “hacer concesiones” para conseguirlo.

La víspera, el grupo terrorista aceptó una propuesta de alto en fuego en Gaza presentada por Egipto y Qatar que no cuenta con la aprobación de Israel (REUTERS)

La propuesta debatida actualmente fue presentada por los mediadores egipcios y qataríes y está “muy lejos de las exigencias vitales de Israel” ya que exige un cese completo de las ofensivas, lo que supondría mantener una amenaza latente para el Estado judío en el territorio vecino.

“Israel no permitirá que Hamas restaure su perverso dominio en la Franja, que rehabilite sus capacidades militares para seguir trabajando hacia nuestra destrucción, y no puede aceptar una propuesta que pone en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos y el futuro de nuestro país”, insistió Netanyahu que subrayó que la de la víspera es una maniobra que busca “sabotear la entrada de nuestras fuerzas a Rafah” y dejar al país como el culpable si no se alcanza la tregua.

En tanto, Estados Unidos sigue de cerca este proceso y tras “una evaluación minuciosa de las posiciones” confió en las últimas horas que las partes podrán “cerrar las brechas restantes”. “Todo el mundo está viniendo a la mesa (...) y se ofrecieron enmiendas. Eso no es insignificante y se basa en nuestra comprensión de dónde está el texto ahora mismo”, dijo en un tono optimista el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby sobre el estado de las conversaciones.

Estados Unidos asegura que la incursión en Rafah estuvo diseñada para debilitar a Hamas (REUTERS)

No obstante, hasta que se conozcan noticias de los progresos en este plano, Washington abordó con sus homólogos la incursión en Rafah que, aseguró, fue de “alcance, escala y duración limitados” y que fue diseñada “para cortar la capacidad de Hamas de introducir armas de contrabando en Gaza”, buscando preservar la vida de los civiles.

(Con información de AFP)