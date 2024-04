El máximo tribunal de la ONU rechazó la petición del régimen de Nicaragua para ordenar a Alemania que suspenda la ayuda militar a Israel

El embajador de Nicaragua Carlos José Argüello Gómez, centro, espera la entrada de los jueces a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Holanda, el martes 30 de abril de 2024. (AP Foto/Peter Dejong)

El máximo tribunal de la ONU rechazó el martes una solicitud del régimen de Nicaragua para ordenar a Alemania que suspenda la ayuda militar y de otro tipo a Israel y renueve la financiación a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza.

La Corte Internacional de Justicia dijo que no se cumplían las condiciones legales para emitir tal orden y falló en contra de la solicitud en una votación de 15 a 1, poniéndose efectivamente del lado de Alemania, que dijo a los jueces que apenas exporta armas a Israel.

Sin embargo, el panel de 16 jueces se negó a desestimar el caso por completo, como había solicitado Alemania. El tribunal aún escuchará argumentos de ambas partes sobre el fondo del caso de Nicaragua, que alega que, al brindar apoyo a Israel, Alemania no logró evitar el supuesto genocidio en Gaza. El caso probablemente llevará meses o años.

El tribunal “sigue profundamente preocupado por las catastróficas condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza”, dijo Nawaf Salam, presidente del tribunal.

Añadió que el tribunal “considera particularmente importante recordar a todos los Estados sus obligaciones internacionales en relación con la transferencia de armas a las partes en un conflicto armado, a fin de evitar el riesgo de que dichas armas puedan ser utilizadas” para violar el derecho internacional.

La lectura de la decisión duró menos de 20 minutos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán acogió con satisfacción la sentencia en una publicación en X (antes Twitter).

“Alemania no es parte en el conflicto de Medio Oriente; al contrario: trabajamos día y noche por una solución de dos Estados”, dijo el ministerio. “Somos el mayor donante de ayuda humanitaria a los palestinos. Estamos trabajando para garantizar que la ayuda llegue a la población de Gaza”.

Pero añadió que Israel tiene derecho a defenderse y dijo que el grupo terrorista Hamas todavía mantiene a más de 100 rehenes, “que está abusando del pueblo de Gaza como escudos”.

El tribunal señaló que Alemania había concedido sólo cuatro licencias de exportación a Israel para armas de guerra desde el inicio del conflicto, dos para municiones de entrenamiento y una para fines de prueba, así como un envío de “3.000 armas antitanques portátiles”.

Nicaragua, un antiguo aliado de los palestinos, alega que Alemania está permitiendo el genocidio al enviar armas y otro tipo de apoyo a Israel. El jefe del equipo legal de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, dijo a los periodistas en el tribunal que su país seguiría adelante con sus argumentos legales.

Jueces de la Corte Internacional de Justicia en sesión en La Haya, Holanda, el martes 30 de abril de 2024. (Foto AP/Peter Dejong)

Israel, que no es parte en el caso entre Nicaragua y Alemania, niega rotundamente que su ataque a Gaza constituya actos de genocidio.

El régimen de Nicaragua señaló que al menos la corte había recordado “a todos los estados sus obligaciones internacionales con respecto a la transferencia de armas a Israel, incluida Alemania”.

“Ningún Estado puede decir que desconoce sus obligaciones con respecto al genocidio en Gaza y otras violaciones del derecho internacional”, dice el comunicado del régimen de Nicaragua.

El caso de Nicaragua es el último intento legal de un país con vínculos históricos con el pueblo palestino para detener la ofensiva de Israel.

A finales del año pasado, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio ante el tribunal. Los casos se producen mientras los aliados de Israel enfrentan crecientes llamados para que dejen de suministrarle armas y mientras algunos, incluida Alemania, se han vuelto más críticos con la guerra.

El tribunal también rechazó la solicitud de Nicaragua para que se ordenara a Alemania que restableciera la financiación directa a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza.

Israel dice que está actuando en defensa propia después de que terrorista de Hamas irrumpieran en el sur de Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas.

Desde que Israel lanzó su ofensiva, más de 34.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio. Su número de víctimas no diferencia entre civiles y combatientes, pero ha dicho que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los muertos.

Israel culpa a Hamas del alto número de muertes de civiles porque los militantes luchan en zonas residenciales densas. El ejército dice que ha matado a más de 12.000 militantes.

Alemania ha sido un firme partidario de Israel durante décadas. Berlín, sin embargo, ha ido cambiando gradualmente de tono a medida que las víctimas civiles en Gaza se han disparado, volviéndose cada vez más crítico con la situación humanitaria en Gaza y manifestándose en contra de una ofensiva terrestre en Rafah.

En el caso presentado por Sudáfrica, la CIJ ordenó en enero a Israel que hiciera todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y los actos de supuesto genocidio en Gaza. En marzo, el tribunal emitió nuevas medidas provisionales ordenando a Israel que tomara medidas para mejorar la situación humanitaria en Gaza, donde los expertos dicen que una hambruna es inminente.

Mientras tanto, una investigación separada realizada por otro tribunal internacional, la Corte Penal Internacional, también preocupa a los funcionarios israelíes.

La investigación de la CPI se inició en 2021 sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y militantes palestinos que se remontan a la guerra entre Israel y Hamas de 2014. La investigación también analiza la construcción por parte de Israel de asentamientos en territorios ocupados que los palestinos quieren para un futuro Estado. En los últimos días, funcionarios israelíes han expresado su preocupación por posibles órdenes de arresto en ese caso.

Opositores dicen que Ortega ha recibido un “duro golpe”

El opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro resaltó la “hipocresía” y “la doble moral de parte de la dictadura Ortega y Murillo que se quiere presentar ante la comunidad internacional como los grandes defensores de las convenciones internacionales, particularmente la de genocidio, cuando ellos mismos violan esta mismas convenciones” (EFE/Jorge Torres)

Opositores nicaragüenses en el exilio calificaron este martes como un “duro golpe” para el régimen que preside Daniel Ortega la decisión de la CIJ.

“Un duro golpe ha recibido la dictadura de Nicaragua y, ¿por qué no decirlo?, también la dictadura de Rusia que estaba moviendo los hilos detrás de esa demanda”, declaró el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Arturo McFields Yescas en un audio publicado en X.

“La CIJ dijo no a la dictadura de Nicaragua, dijo no a la dictadura de Rusia y dijo no a todos aquellos interesados en promover el terrorismo contra el pueblo de Israel”, continuó McFields Yescas, que se rebeló contra el régimen de Ortega durante una sesión virtual de la OEA en marzo de 2022.

El diplomático y periodista desnacionalizado por Ortega, que formó parte del Gobierno sandinista desde 2011 hasta marzo 2022, aseguró que “los nicaragüenses de bien bendecimos al pueblo de Israel y estamos alegres por esta decisión de la CIJ, que desestimó el deseo de Ortega de seguir teniendo protagonismo internacional y de seguir atacando a Alemania, a Israel y a cuanto país democrático puedan”

“Buena noticia. Duro golpe. Gancho al hígado a la dictadura en la CIJ”, enfatizó.

Por su lado, el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga tildó como “un revés significativo para la dictadura sandinista de Daniel Ortega” la decisión de la CIJ de rechazar las peticiones de Nicaragua contra Alemania.

“Esta solicitud absurda que buscaba detener la ayuda militar y financiera de Alemania a Israel carecía de fundamentos legales sólidos”, consideró Maradiaga, que fue excarcelado, expulsado y desnacionalizado en febrero de 2023.

“Es evidente que la mano de Vladimir Putin, de Rusia, está detrás de los movimientos de la dictadura de Ortega en Nicaragua, intentando manipular la situación en beneficio de sus intereses geopolíticos”, denunció.

En ese sentido, Maradiaga destacó que “la independencia y la integridad de la Corte se ha mantenido intacta al no ceder a esa presión externa”, y llamó a la comunidad internacional a estar “alerta ante los intentos de esos regímenes autoritarios de socavar las instituciones en su afán de perpetuar su poder”.

En tanto, el también dirigente opositor desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro resaltó la “hipocresía” y “la doble moral de parte de la dictadura Ortega y Murillo que se quiere presentar ante la comunidad internacional como los grandes defensores de las convenciones internacionales, particularmente la de genocidio, cuando ellos mismos violan esta mismas convenciones”, así como la relacionada a la tortura, la apatridia, y la de los derechos humanos.

“Es una verdadera incongruencia, una hipocresía, que la dictadura de Ortega y Murillo, que es la que más viola los derechos internacionales, ahora aparezca en los tribunales internacionales como el gran defensor de estas convenciones”, insistió.

(Con información de AFP y EFE)