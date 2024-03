Taiwán denunció que medio centenar de aeronaves chinas se aproximaron a la isla en las últimas 24 horas

FOTO DE ARCHIVO. El Gobierno taiwanés, que ha dicho seguir todos estos movimientos, ha informado de cerca de una treintena de incursiones en zonas que entrarían dentro de la soberanía de Taiwán (Europa Press/Contacto/ROC)

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado este jueves que medio centenar de aeronaves chinas se han aproximado a la isla en las últimas 24 horas, en algunos casos para superar la línea media que teóricamente delimita los territorios de las dos partes.

En una primera nota, el Ministerio ha informado de la detección de 32 aeronaves y cinco barcos en la zona. Posteriormente, ha dado cuenta de una segunda batería de incursiones, para alertar de la presencia de otras 20 aeronaves, entre las que habría Su-30 pero también drones.

El Gobierno taiwanés, que ha dicho seguir todos estos movimientos, ha informado de cerca de una treintena de incursiones en zonas que entrarían dentro de la soberanía de Taiwán, si bien Pekín afirma que la isla es territorio chino e insiste en la doctrina de ‘una sola China’.

El jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, dijo el miércoles que cree que el ejército chino estará preparado para invadir Taiwán para el año 2027, cumpliendo así un objetivo que los funcionarios militares estadounidenses creen que el presidente chino Xi Jinping estableció para reunir a Taiwán con el territorio continental de China por la fuerza si fuera necesario.

Aquilino, quien testificó ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara liderado por el Partido Republicano, dijo que “todas las indicaciones apuntan” a que el Ejército Popular de Liberación (EPL) alcanzará el supuesto objetivo de Xi de potencialmente invadir Taiwán para 2027.

Desde 2020, el EPL ha añadido más de 400 aviones de combate y 20 buques de guerra importantes, al tiempo que ha duplicado sus misiles balísticos y de crucero, según Aquilino, quien dijo que China ha aumentado sus gastos en un 16% a más de USD 223 mil millones.

Desde 2020, el EPL ha añadido más de 400 aviones de combate y 20 buques de guerra (Europa Press/Contacto/Tang Ke/Sipa Asia)

Aquilino afirmó que el ejército chino ha estado simulando operaciones que llevaría a cabo contra Taiwán en los últimos años, incluyendo bloqueos marítimos y aéreos.

Sin embargo, Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara bipartidista el año pasado que “no es nuestra evaluación que China quiera ir a la guerra”. Yun Sun, directora del Centro Stimson, un think tank con sede en EEUU, dijo a The Guardian que no creía que la “preparación militar” llevaría a China a atacar.

Xi le habría dicho a Joe Biden el año pasado que no había establecido un calendario para reunir a Taiwán con China, según NBC News, citando fuentes anónimas con conocimiento de las discusiones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo el año pasado que Taiwán estaba “tomando muy en serio la amenaza militar china”, añadiendo que creía que “2027 es el año en que debemos ser serios al respecto”.

La situación en torno a Taiwán se agravó a partir del año pasado, tras la visita de la ahora ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, que se vio seguida una visita a Washington por parte de una delegación taiwanesa.

Los vínculos entre China y la isla de Taiwán, a la que considera una provincia más bajo su soberanía, se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.

(Con información de EP y EFE)