El jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos advirtió que China estará preparada para invadir Taiwán en 2027

El jefe del Comando Indo-Pacífico, el almirante estadounidense John Aquilino (REUTERS/Panu Wongcha-um)

El jefe del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante John Aquilino, dijo el miércoles que cree que el ejército chino estará preparado para invadir Taiwán para el año 2027, cumpliendo así un objetivo que los funcionarios militares estadounidenses creen que el presidente chino Xi Jinping estableció para reunir a Taiwán con el territorio continental de China por la fuerza si fuera necesario.

Aquilino, quien testificó ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara liderado por el Partido Republicano, dijo que “todas las indicaciones apuntan” a que el Ejército Popular de Liberación (EPL) alcanzará el supuesto objetivo de Xi de potencialmente invadir Taiwán para 2027.

Desde 2020, el EPL ha añadido más de 400 aviones de combate y 20 buques de guerra importantes, al tiempo que ha duplicado sus misiles balísticos y de crucero, según Aquilino, quien dijo que China ha aumentado sus gastos en un 16% a más de USD 223 mil millones.

Aquilino afirmó que el ejército chino ha estado simulando operaciones que llevaría a cabo contra Taiwán en los últimos años, incluyendo bloqueos marítimos y aéreos.

Sin embargo, Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara bipartidista el año pasado que “no es nuestra evaluación que China quiera ir a la guerra”. Yun Sun, directora del Centro Stimson, un think tank con sede en EEUU, dijo a The Guardian que no creía que la “preparación militar” llevaría a China a atacar.

Xi le habría dicho a Joe Biden el año pasado que no había establecido un calendario para reunir a Taiwán con China, según NBC News, citando fuentes anónimas con conocimiento de las discusiones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo el año pasado que Taiwán estaba “tomando muy en serio la amenaza militar china”, añadiendo que creía que “2027 es el año en que debemos ser serios al respecto”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

La situación en torno a Taiwán se agravó a partir del año pasado, tras la visita de la ahora ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, que se vio seguida una visita a Washington por parte de una delegación taiwanesa.

Los vínculos entre China y la isla de Taiwán, a la que considera una provincia más bajo su soberanía, se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.

Wu alertó este miércoles sobre la presencia de “enormes” bases militares del régimen de China en proximidades de Taiping, la isla más grande de Spratly en el mar Meridional

“China ha establecido grandes bases militares en los arrecifes que rodean la isla Taiping, como son los arrecifes Mischief, Subi y Fiery Cross. Estas situaciones deben tenerse en cuenta”, subrayó el canciller taiwanés en declaraciones a los medios de comunicación.

Desde 1946, Taiwán ejerce control sobre Taiping, también conocida como Itu Aba, y ha establecido allí una guarnición de la Guardia Costera, un puerto, una pista de aterrizaje y otras infraestructuras civiles.

La mayor de las islas Spratly volvió a ser noticia esta semana, después de que el comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento taiwanés, coordinado por la legisladora Ma Wen-chun, del opositor Kuomintang (KMT), anunciase una visita a Taiping para el próximo mes de mayo.

Legisladores de la oposición han instado a la presidenta Tsai Ing-wen a visitar Taiping antes de finalizar su mandato el 20 de mayo, siguiendo el precedente de ex líderes como Chen Shui-bian y Ma Ying-jeou.

El Partido Democrático Progresista (PDP) reafirmó su compromiso con la soberanía de Taiping a través de un comunicado en Facebook, aunque señaló que no es el momento adecuado para un viaje de Tsai debido a las actuales tensiones geopolíticas.

Al ser cuestionado sobre este tema, el canciller taiwanés reiteró este miércoles que Taiping está bajo soberanía de Taiwán y no hay duda de ello”, al tiempo que reconoció sus “dudas” en torno al viaje de los parlamentarios.

“Conforme las disputas continúen aumentando, Taiwán debe pensar en soluciones pacíficas a los problemas del mar Meridional, en lugar de permitir que otros piensen que está creando dificultades”, sentenció Wu.

(Con información de EP y EFE)