Represión en Rusia: quiénes son los disidentes que siguen presos tras la muerte entre rejas de Alexei Navalny

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, en Krasnodar, Rusia, el 7 de marzo de 2024. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, consiga este mes su quinto mandato en el poder, tras la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, que devastó a los críticos del Kremlin e hizo temer por la seguridad de otros disidentes encarcelados.

Putin ha pasado de tolerar la disidencia a reprimir a cualquiera que se atreviera a desafiarlo durante sus 24 años de gobierno. En la última década, su gobierno ha restringido la libertad de expresión y de reunión, ha perseguido a personas consideradas una amenaza para el Kremlin y ha restringido el acceso a muchos medios de comunicación independientes.

La mayoría de los políticos de la oposición están en la cárcel o en el exilio, y el líder ruso, de 71 años, sólo se enfrenta a contendientes simbólicos.

Algunos de los disidentes destacados que se encuentran hoy en prisión son:

Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de prisión

Vladimir Kara-Murza, destacada figura de la oposición, fue declarado culpable de traición en abril de 2023 y condenado a la pena más dura para un crítico del Kremlin en la Rusia moderna.

El activista opositor ruso Vladimir Kara-Murza hace un gesto en una jaula de cristal en una corte durante una vista de apelación en la Corte Municipal de Moscú, Rusia, el 31 de julio de 2023 (AP Foto, Archivo)

Los cargos contra Kara-Murza, que lleva entre rejas desde su detención en 2022, se derivan de un discurso pronunciado ese año ante la Cámara de Representantes de Arizona, en el que denunció la invasión rusa de Ucrania.

Este activista político de 42 años, que empezó como periodista, era colaborador del líder de la oposición rusa y feroz crítico de Putin Boris Nemtsov, asesinado cerca del Kremlin en 2015.

En 2011 y 2012, Kara-Murza y Nemtsov presionaron para que se aprobara la Ley Magnitsky en Estados Unidos. La ley respondía a la muerte en prisión del abogado ruso Sergei Magnitsky, que había destapado una trama de fraude fiscal. La ley ha permitido a Washington imponer sanciones a rusos considerados violadores de los derechos humanos.

Kara-Murza ha sobrevivido en dos ocasiones a envenenamientos de los que culpó a las autoridades rusas. Ha rechazado los cargos que se le imputan como castigo por enfrentarse a Putin, y ha comparado los procedimientos con los juicios espectáculo del dictador soviético Josef Stalin.

Desde septiembre de 2023, Kara-Murza cumple su condena en régimen de aislamiento en la ciudad siberiana de Omsk. En enero, fue trasladado a otra colonia penal de la ciudad y se lo volvió a poner en régimen de aislamiento. Este traslado se ha considerado un intento de presionar a un hombre que, incluso entre rejas, sigue siendo un crítico declarado del Kremlin y de su guerra en Ucrania.

Ilya Yashin, condenado a 8 años de prisión y medio de prisión

Uno de los pocos críticos conocidos del Kremlin que permaneció en Rusia tras el inicio de la guerra, Ilya Yashin, de 40 años, fue detenido en junio de 2022 mientras paseaba por un parque de Moscú. Fue condenado a 8 años y medio de prisión por difundir información falsa sobre los soldados rusos.

El líder de la oposición rusa, exdiputado municipal de Moscú, Ilya Yashin, de pie dentro de una jaula de cristal del acusado antes de una audiencia de veredicto en el tribunal del distrito de Meshchansky en Moscú, Rusia, 9 de diciembre de 2022. Yuri Kochetkov/Pool vía REUTERS/Archivo

La acusación se derivaba de una retransmisión en directo en YouTube en la que hablaba de civiles asesinados en el barrio de Bucha, en Kiev. Tras la retirada de las fuerzas rusas de la zona en marzo de 2022, se encontraron cientos de cadáveres, algunos con las manos atadas y disparados a quemarropa.

Yashin, miembro de un consejo municipal de Moscú, era un firme aliado de Navalny y un estrecho colaborador de Nemtsov. Está cumpliendo condena en la región occidental rusa de Smolensk.

Su dura condena no silenció las agudas críticas de Yashin al Kremlin. Los colaboradores de Yashin actualizan periódicamente sus páginas en las redes sociales con mensajes que él transmite desde la cárcel. Su canal de YouTube cuenta con más de 1,5 millones de suscriptores.

“Hasta ahora, las autoridades no han conseguido hacerme callar”, afirmó en una carta enviada desde la cárcel a The Associated Press en septiembre de 2022.

Andrei Pivovarov, condenado a 4 años de prisión

Andrei Pivovarov, de 42 años, dirigía el grupo opositor Rusia Abierta, que las autoridades declararon organización “indeseable” antes de su disolución en 2021. Días después, cuando intentaba abandonar el país, Pivovarov fue sacado de un avión que debía despegar de San Petersburgo con destino a Varsovia.

Andrei Pivovarov, ex jefe del movimiento Rusia Abierta, permanece detrás del cristal durante una sesión judicial en Krasnodar, Rusia, el 2 de junio de 2021 (AP/ Archivo)

Las autoridades lo acusaron de llevar a cabo actividades de una “organización indeseable”. Pivovarov rechazó las acusaciones, calificándolas de motivaciones políticas e impulsadas por sus planes de presentarse a las elecciones parlamentarias de 2021. Mientras estaba en prisión preventiva, consiguió hacer campaña, pero no logró entrar en la papeleta electoral. En julio de 2022, cuando la guerra en Ucrania estaba en pleno apogeo, Pivovarov fue condenado a cuatro años de prisión.

En una entrevista escrita realizada cuando estaba entre rejas, en diciembre de 2022, Pivovarov declaró a la AP que su condena no lo sorprendió.

“En el verano de 2022, el campo político estaba completamente purgado. Los que no se habían marchado acabaron entre rejas como yo”, escribió Pivovarov.

Ha estado cumpliendo condena en aislamiento en una remota colonia penal de la región noroccidental rusa de Carelia.

Lilia Chanysheva, condenado a 7 años y medio de prisión

Lilia Chanysheva, ex jefa de la oficina de Alexei Navalny en la región rusa de Bashkortostán, de 42 años, fue detenida en noviembre de 2021. Una sentencia judicial dictada varios meses antes había designado a la Fundación de Lucha contra la Corrupción de Navalny y a sus oficinas regionales como “organizaciones extremistas”.

Lilia Chanysheva hace el gesto de un corazón durante una visita en el tribunal de distrito de Kirovskiy, en Ufa, Rusia, el 14 de junio de 2023. (AP Foto/Archivo)

Tras un juicio a puerta cerrada, Chanysheva fue condenada a 7 años y medio de prisión en junio de 2023 tras ser declarada culpable de llamar al extremismo, formar un grupo extremista y fundar una organización que viola los derechos. También se le impuso una multa de 400.000 rublos (unos 4.700 dólares).

Chanysheva rechaza las acusaciones, que considera políticamente motivadas. Los medios de comunicación rusos informaron esta semana de que las autoridades solicitan ahora una condena más dura, de 10 años, para la ex activista.

Oleg Orlov, condenado a 2 años y medio de prisión

El veterano defensor de los derechos humanos Oleg Orlov fue declarado culpable por un tribunal de Moscú de “desacreditar repetidamente” al ejército ruso y condenado a 2 años y medio de prisión en febrero.

El veterano activista Oleg Orlov, cofundador de Memorial, esposado, hace gestos después de que se anunciara su veredicto en la audiencia judicial celebrada en el Tribunal de Distrito de Golovinsky en Moscú, Rusia, el 27 de febrero de 2024. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

El copresidente del grupo de derechos humanos Memorial, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, de 70 años, fue acusado por un artículo que escribió denunciando la guerra de Rusia en Ucrania.

En 1995, cuando los rebeldes chechenos de la ciudad de Budyonnovsk tomaron como rehenes a miles de personas en un hospital, Orlov fue uno de los activistas de derechos humanos que se ofrecieron como rehenes a cambio de la liberación de los civiles.

Orlov fue declarado culpable y condenado a una multa de 150.000 rublos (unos 1.500 dólares de la época) en octubre de 2023, una cantidad significativamente inferior a las largas penas de prisión que han recibido otros rusos por criticar la guerra. Subrayando la escasa tolerancia de Putin hacia las críticas a la invasión de Ucrania, la fiscalía recurrió la multa y solicitó un castigo más severo.

En un comunicado, Memorial calificó la condena de Orlov de “intento de ahogar la voz del movimiento de derechos humanos en Rusia y cualquier crítica al Estado”.

Alexei Gorinov, condenado a 7 años de prisión

Alexei Gorinov, miembro de un consejo municipal de Moscú, fue la primera persona condenada a prisión en virtud de la ley que penaliza la difusión de “información falsa” sobre el ejército ruso tras la invasión de Ucrania.

Alexei Gorinov sostiene un cartel "Estoy en contra de la guerra" de pie en una jaula durante la audiencia en la sala del tribunal en Moscú, Rusia, el 21 de junio de 2022 (AP/Archivo)

Fue detenido en abril de 2022 tras criticar la guerra en una reunión del consejo municipal. En un video de YouTube aparecía expresando su escepticismo sobre la celebración de un concurso de arte infantil previsto en su circunscripción mientras “todos los días mueren niños” en Ucrania. Fue condenado a siete años de prisión.

La larga condena para un activista de perfil bajo conmocionó a muchos. En comentarios escritos a AP desde detrás de las rejas en marzo de 2023, Gorinov, de 62 años, dijo que “las autoridades necesitaban un ejemplo que pudieran mostrar a los demás (de) una persona corriente, en lugar de una figura pública”.

Gorinov padece una afección respiratoria crónica y le extirparon parte de un pulmón antes de ser encarcelado. Su salud se deterioró durante las seis semanas que pasó en régimen de aislamiento en una colonia penal de la región de Vladimir, al este de Moscú. Todavía se está recuperando.

(Con información de AP)