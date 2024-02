La lucha del fundador de WikiLeaks por evitar enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos puede estar llegando a su fin

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

La lucha del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para evitar enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos puede estar llegando a su fin luego de una prolongada saga legal en el Reino Unido que incluyó siete años de autoexilio dentro de una embajada extranjera y cinco años de prisión.

Assange se enfrenta a lo que podría ser su última audiencia judicial en Londres a partir del martes mientras intenta detener su extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior ha programado dos días de discusiones sobre si Assange puede pedir a un tribunal de apelaciones que bloquee su transferencia. Si el tribunal no permite que la apelación avance, podría ser enviado al otro lado del Atlántico.

Su esposa dice que la decisión es una cuestión de vida o muerte para Assange, cuya salud se ha deteriorado durante su estancia bajo custodia.

“Su vida corre riesgo cada día que permanece en prisión”, dijo Stella Assange el jueves. “Si lo extraditan, morirá”.

¿De qué se acusa a Assange?

Assange, de 52 años, un experto en informática australiano, ha sido acusado en Estados Unidos de 18 cargos por la publicación de Wikileaks de cientos de miles de documentos clasificados en 2010.

Un grupo de manifestantes piden la libertad de Assange (EFE/EPA/Andy Rain)

Los fiscales dicen que conspiró con la analista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning para piratear una computadora del Pentágono y divulgar cables diplomáticos secretos y archivos militares sobre las guerras en Irak y Afganistán.

Se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadora. Si es declarado culpable, sus abogados dicen que podría recibir una pena de prisión de hasta 175 años, aunque las autoridades estadounidenses han dicho que es probable que cualquier sentencia sea mucho menor.

Assange y sus partidarios argumentan que actuó como periodista para exponer las irregularidades del ejército estadounidense y que está protegido por la libertad de prensa garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Entre los archivos publicados por WikiLeaks se encontraba un vídeo de un ataque con helicóptero Apache en 2007 por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagdad que mató a 11 personas, incluidos dos periodistas de Reuters.

“Julian ha sido acusado de recibir, poseer y comunicar al público información sobre pruebas de crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Stella Assange. “Denunciar un delito nunca es un delito”.

Julian Assange es visto en el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, Gran Bretaña (REUTERS/Peter Nicholls)

Los abogados estadounidenses dicen que Assange es culpable de intentar piratear la computadora del Pentágono y que las publicaciones de WikiLeaks crearon un “riesgo grave e inminente” para las fuentes de inteligencia estadounidenses en Afganistán e Irak.

¿Por qué el caso ha durado tanto?

Si bien el caso penal estadounidense contra Assange no se reveló hasta 2019, su libertad ha estado restringida durante más de una docena de años.

Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012 y se le concedió asilo político después de que tribunales de Inglaterra dictaminaran que debía ser extraditado a Suecia como parte de una investigación por violación en el país escandinavo.

Fue arrestado por la policía británica después de que el gobierno de Ecuador le retirara su estatus de asilo en 2019 y luego encarcelado por saltarse la libertad bajo fianza cuando se refugió por primera vez dentro de la embajada.

Aunque Suecia abandonó su investigación de crímenes sexuales, Assange ha permanecido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres mientras continúa la batalla de extradición con Estados Unidos.

La editora en jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, Stella Assange, esposa de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, y la asesora legal de WikiLeaks, Jennifer Robinson, asisten a una conferencia de prensa en la Royal Over-Seas League, antes de la audiencia de apelación de Julian Assange, en Londres (REUTERS/Isabel Infantes)

Un juez de Londres bloqueó inicialmente el traslado de Assange a Estados Unidos con el argumento de que era probable que se suicidara si lo retenían en las duras condiciones carcelarias estadounidenses.

Pero los tribunales posteriores allanaron el camino para la medida después de que las autoridades estadounidenses aseguraron que no sufriría el trato severo que, según sus abogados, pondría en riesgo su salud física y mental.

Stella Assange y los partidarios de su marido han criticado esas garantías por carecer de sentido porque son condicionales.

¿Cuáles son posibles resultados de la audiencia?

Si el tribunal de Londres rechaza la petición de Assange de presentar una apelación completa, podría ser extraditado a Estados Unidos una vez que los funcionarios británicos aprueben su destitución.

Su equipo legal planea apelar un fallo adverso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero temen que posiblemente pueda ser transferido antes de que el tribunal de Estrasburgo, Francia, pueda detener su expulsión.

El fundador de WikiLeaks abandona el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres (REUTERS/Simon Dawson)

Si gana en la audiencia de esta semana, sentaría las bases para un proceso de apelación que probablemente alargue aún más el caso.

“Este procedimiento ha estado marcado por plazos prolongados y progresivos”, dijo la editora en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson. “Lo llamamos castigo mediante proceso. Obviamente es un intento deliberado de desgastarlo y castigarlo por tardar tanto”.

Si bien la Corte Suprema del Reino Unido rechazó la petición de Assange, diciendo que no planteó un “punto de derecho discutible”, su esposa dijo que su nueva propuesta planteará varios puntos que son motivo de apelación.

Los abogados de Assange planean argumentar que no puede conseguir un juicio justo en Estados Unidos, que un tratado entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por delitos políticos y que el delito de espionaje no debía aplicarse a los editores.

“Los redactores de la Ley de Espionaje no tenían la intención de que los editores cayeran dentro de su ámbito”, escribió Stella Assange en X, antes conocido como Twitter. “Las pruebas periciales no cuestionadas demostraron que la recepción y publicación de secretos de estado es una rutina y que existía una ‘práctica ininterrumpida de no procesamiento’ de los editores. La fiscalía ‘cruza una nueva frontera jurídica’ y ‘rompe todos los precedentes legales’”.

¿Cuál es el estado actual de Assange?

El papa Francisco posa con miembros de la familia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el Vaticano (REUTERS)

Stella Assange dijo que la salud física y mental de su marido ha empeorado drásticamente y que ha envejecido prematuramente en prisión. Sufrió un mini derrame cerebral en octubre de 2021 y en diciembre estuvo tan enfermo que se rompió una costilla tosiendo.

“Me preocupo por él cada vez que se enferma”, dijo Stella Assange. “El costo mental es extremo”.

La pareja, que se casó en la prisión de Belmarsh hace casi dos años, tiene dos hijos pequeños, Gabriel y Max, que fueron concebidos durante la estancia de Assange en la embajada.

Los niños visitan a su padre en prisión todas las semanas y se someten a controles de seguridad que incluyen ser cacheados por guardias y olfateados por perros, dijo Stella Assange. La pareja protege a los niños, a quienes no se les ha dicho por qué su padre está tras las rejas, según su madre.

“No creo que sea justo para ellos saber lo que realmente está pasando”, dijo mientras se ahogaba. “Saben exactamente qué es una prisión. Saben que los guardias impiden que Julián salga de la prisión a pesar de que quiere volver a casa”.

(Con información de AP)