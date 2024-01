Biden y Netanyahu volvieron a dialogar sobre la ofensiva contra Hamas en la Franja de Gaza

Joe Biden y Benjamin Netanyahu (Foto: EuropaPress)

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hablaron sobre la Franja de Gaza este viernes, en su primera conversación en casi un mes en medio de informes de tensiones entre ambos líderes.

No hay información inmediata de ninguna de las partes, pero The Times of Israel informó que la conversación duró casi 40 minutos y se llevó a cabo con buen humor.

La llamada también se produjo un día después de que Netanyahu dijera que había dicho a Washington que se opone a permitir un Estado palestino después del conflicto con el grupo terrorista Hamas, lo que lo puso en desacuerdo con la política estadounidense de larga data.

“El presidente Biden habló con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel para discutir los últimos acontecimientos en Israel y Gaza. Pronto se emitirá una lectura de la llamada”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La pareja habló por última vez el 23 de diciembre y el silencio desde entonces ha llevado a repetidas preguntas sobre una ruptura entre Biden y Netanyahu -que ambas partes niegan- sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y los planes futuros.

Biden y Netanyahu han tenido una relación notoriamente complicada en el pasado, pero el presidente de Estados Unidos ha apoyado firmemente a Israel desde los ataques de Hamas contra el país el pasado 7 de octubre.

Netanyahu dijo el jueves que su país “debe tener control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del (río) Jordán” y que así lo había dejado claro a los “amigos estadounidenses” de Israel. “Ésta es una condición necesaria y entra en conflicto con la idea de soberanía (palestina)”, dijo el premier en declaraciones públicas.

Washington destacó a cambio que cree que la creación de un Estado palestino es la única manera de garantizar la seguridad de Israel a largo plazo.

Biden y Netanyahu abordaron "los últimos acontecimientos en Israel y Gaza", indicó la Casa Blanca en un comunicado (REUTERS/Tyrone Siu)

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo el jueves que Washington e Israel “obviamente lo ven de manera diferente”.

Un día antes, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, renovó su llamado a un “camino hacia un Estado palestino”. “Sin eso no obtendrán la seguridad genuina que necesitan”, dijo.

Durante un viaje al Medio Oriente la semana pasada, Blinken enfatizó ante las autoridades israelíes que los países árabes, incluida Arabia Saudita, estaban comprometidos a ayudar a reconstruir Gaza y ayudar con el futuro gobierno palestino, pero sólo con la condición de que Israel despejara el camino para un Estado palestino.

Netanyahu sostuvo el jueves que “un primer ministro en Israel debería poder decir no, incluso a nuestros mejores amigos, decir no cuando sea necesario y decir sí si es posible”.

Los funcionarios estadounidenses han rechazado públicamente los informes de una ruptura entre Biden y Netanyahu cuando se les preguntó sobre la falta de comunicación entre ellos en las últimas semanas.

“Estos son dos tipos que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo; no están de acuerdo en todos los temas y no se esperaría que lo hicieran”, dijo Kirby de la Casa Blanca a principios de este mes.

(Con información de AFP)