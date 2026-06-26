Actor que denunció el robo de su perro tras ser víctima de ladrones que le dieron escopolamina contó que a los bandidos se les escapó ‘Guaro’

Jorge Hugo Marín denunció en redes sociales que los delincuentes lo escopolaminaron, ingresaron a su vivienda y lo robaron - crédito @lamalditavanidad/IG

El actor y director teatral Jorge Hugo Marín compartió una nueva grabación en la que se refirió a la denuncia que puso en conocimiento de las autoridades tras ser víctima de un robo en su vivienda del barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el domingo 21 de junio de 2026.

Marín reiteró en el video, publicado la noche del jueves 25 de junio, y después de la primera grabación que difundió en su cuenta de Instagram, que lo que más le interesa recuperar, por encima de lo material, es a su “mejor amigo”: su perro Guaro.

Por ese motivo, el actor señaló que los ladrones que se llevaron al can —descrito en los carteles de búsqueda que circulan en redes sociales como “un perrito criollito muy noble y tranquilo”— lo dejaron escapar en medio de su ruta de huida.

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“Hola, esto es un mensaje dando primero las gracias a todas las personas que han colaborado en esta red de apoyo para encontrar a Guaro”, dijo Marín. El actor precisó que ya se estaba “sintiendo un poco mejor” después de lo ocurrido, “pero el perro no aparece”.

Declaraciones del actor Jorge Hugo Marín - crédito @jorgehugomarin/IG

Más adelante, Marín afirmó que Guaro “se les voló a los ladrones”, y prueba de ello, como muestra en el video Marín, es un fragmento de una cámara de seguridad en la que se ve cómo el can “se les escapa”.

Por lo anterior, el actor y director de teatro aseguró que “el perro está en Bogotá en este momento, está perdido, debe estar buscando su casa y no aparece. Así que por favor, ayúdenme a intensificar esta búsqueda para que Guaro vuelva a casa”.

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Marín explicó en un video publicado en sus redes sociales que, tras el asalto, su prioridad no está puesta en las pertenencias robadas, sino en encontrar al animal. “Me dieron escopolamina, se me llevaron muchas cosas de mi casa, pero lo más importante y prioritario: se llevaron a mi perro, a Guaro”, contó el artista.

El actor, identificado además por sus trabajos en Arelys Henao: canto para no llorar, Rigo y Enfermeras, contó que por lo que pasó se ha sentido mal por la ausencia de su amigo fiel. “Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal… Así que, por favor, ayúdenme a encontrarlo", replicó Marín.

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La publicación se realizó el jueves 25 de junio de 2026 - crédito @jorgehugomarin/IG

La búsqueda de Guaro se concentró en redes sociales y entre colegas del medio artístico

La respuesta directa al pedido del intérprete fue una campaña de difusión con imágenes del perro y llamados a compartir información.

En la publicación de búsqueda replicada por allegados y colegas del medio artístico se solicitó apoyo a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y a la ciudadanía.

El aviso incluyó dos líneas de contacto para quien tenga datos sobre el paradero del animal: 315 848 5513 y 315 633 6006, y también precisó que Guaro es “un cruce entre pastor alemán y pastor belga, es como un pastor alemán mediano”, descripción que Marín dio para facilitar su identificación.

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El actor sumó un mensaje dirigido a su mascota dentro del mismo video: “Guaro, lo estamos esperando, así que aparece”.

Hasta el momento, según la información disponible en la publicación, se desconoce si el perro tenía microchip de rastreo, una herramienta que podría facilitar su ubicación si fue abandonado en algún lugar.

Entre las modalidades más frecuentes figura el uso de la fuerza en parques y espacios públicos: hombres armados interceptan a los dueños y, si no obtienen bienes materiales, se llevan al animal.

El actor Jorge Hugo Marín pide para que le regresen a su mascota, que fue sacada de su apartamento durante un robo - crédito @jorgehugomarin/IG

También se reportan ingresos a viviendas para sustraer mascotas y maniobras de suplantación de identidad de los propietarios en las afueras de locales comerciales.

Las recomendaciones oficiales para reducir el riesgo apuntan primero a la identificación adecuada del animal, preferiblemente con microchip.

A eso se suman el uso constante de collar y traílla durante los paseos y la supervisión directa de la mascota en todo momento.