Los héroes de cuatro patas de Colombia llegaron a Venezuela: estos caninos entrenados buscarán sobrevivientes entre los escombros tras terremoto

Rojo, Candy, Dasta y Tamy: los perros rescatistas que Colombia envió a Venezuela tras los terremotos - crédito @ungrd_oficial/IG

Mientras Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente tras los terremotos que sacudieron varias regiones del país, Colombia puso en marcha una misión humanitaria de alto nivel para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

Entre los integrantes del equipo destacan cuatro rescatistas muy especiales: Rojo, Candy, Dasta y Tamy, binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Los perros hacen parte del equipo USAR COL-1, considerado uno de los grupos de búsqueda y rescate urbano más especializados de América Latina, que llegó a territorio venezolano junto con decenas de expertos colombianos para reforzar las operaciones de emergencia.

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El despliegue se realizó durante las primeras horas de la mañana, cuando 63 especialistas viajaron a bordo de dos aeronaves Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. Además del personal, la misión trasladó 12 toneladas de equipos especializados, herramientas técnicas y elementos destinados a atender la emergencia causada por los movimientos telúricos.

El equipo USAR COL-1 llega con apoyo clave a Venezuela - crédito @ungrd_oficial/IG

“¡Colombia ya está en Venezuela! A las 7 a. m. aterrizó en Caracas el equipo USAR COL-1, la máxima capacidad de búsqueda y rescate de nuestro país. 63 especialistas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados integran esta misión humanitaria. Llevamos lo mejor que tenemos: experiencia, solidaridad y esperanza", escribieron en las redes sociales de la Ungrd.

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La operación es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y reúne capacidades de diferentes entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre ellas Bomberos, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y la Cancillería.

En escenarios donde edificios colapsan y toneladas de concreto dificultan el ingreso de los rescatistas, los perros especializados suelen convertirse en el recurso más eficaz durante las primeras horas posteriores a una tragedia.

Gracias a su extraordinaria capacidad olfativa y al entrenamiento que reciben durante años, Rojo, Candy, Dasta y Tamy pueden detectar rastros humanos incluso en espacios donde los equipos tecnológicos presentan limitaciones. Su trabajo permite reducir considerablemente los tiempos de búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida.

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Los perros de Colombia viajan a rescatar en Venezuela - crédito @ungrd_oficial/IG

Precisamente por esa razón, los cuatro binomios caninos fueron incluidos dentro del despliegue colombiano hacia Venezuela, donde acompañarán las inspecciones de edificaciones colapsadas y ayudarán a identificar posibles sobrevivientes entre los escombros.

Una vez aterrizaron en territorio venezolano, el equipo inició la coordinación con las autoridades locales para establecer cuáles serán las primeras zonas de intervención, priorizando aquellos sectores donde todavía existen reportes de personas desaparecidas.

Antes del viaje internacional, tanto los rescatistas como los perros especializados pasaron por un exigente proceso de preparación operacional y las verificaciones incluyeron evaluaciones físicas y psicológicas del personal, controles veterinarios para los binomios caninos, revisión documental, pesaje, inspección del equipo técnico y entrega de los elementos necesarios para afrontar una misión que podría extenderse durante varios días, dependiendo de la evolución de la emergencia.

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La movilización internacional fue autorizada por unanimidad por el Comité Nacional de Manejo de Desastres Extraordinario como parte de la primera fase de asistencia humanitaria que Colombia decidió brindar al país vecino tras la magnitud de los terremotos.

El grupo que viajó con Rojo, Candy, Dasta y Tamy tiene sello de Naciones Unidas y va por sobrevivientes en Venezuela - crédito @ungrd_oficial/IG

La presencia de Rojo, Candy, Dasta y Tamy también refleja el reconocimiento internacional alcanzado por Colombia en materia de respuesta ante desastres.

El equipo USAR COL-1 fue recientemente reclasificado por Naciones Unidas bajo los estándares internacionales INSARAG, certificación que acredita su capacidad para intervenir en emergencias de gran magnitud en cualquier parte del mundo.

Este reconocimiento ubica al grupo colombiano entre los cinco equipos de búsqueda y rescate más especializados del continente, tras superar exigentes evaluaciones relacionadas con entrenamiento, logística, coordinación internacional y procedimientos operativos.

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Ahora, toda esa experiencia será puesta al servicio de Venezuela, donde miles de personas permanecen afectadas por una emergencia que mantiene movilizados a organismos de socorro nacionales e internacionales.