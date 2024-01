Israel afirmó haber frustrado atentados que Hamas planeaba en el exterior y reveló información clave

Israel dijo que frustró atentados que Hamas planeaba en el exterior y reveló información clave (Europa Press)

Los servicios de Inteligencia de Israel denunciaron que Hamas planeaba una serie de atentados en el exterior, los cuales logró frustrar gracias a un trabajo conjunto con agencias de todo el mundo.

“La organización terrorista Hamas está trabajando para avanzar en ataques contra objetivos en Medio Oriente, África y Europa, bajo el mando de altos líderes de la organización”, indicaron en un comunicado el Mossad y el Shin Bet en el que expusieron, además, información clave del grupo. Entre ello, dieron a conocer un cuadro en el que se muestra la estructura de mando del grupo terrorista palestino, con los líderes absolutos y los responsables por el mundo, puntualmente en Suecia, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, y un último para todo el viejo continente.

Muchos de ellos están muertos, como Saleh al-Arouri, quien fue abatido el 2 de enero en el Líbano; siendo buscados por la policía o bajo arresto, tras el importante operativo lanzado el pasado 14 de diciembre por las autoridades de Copenhague y Berlín, que permitió la detención generalizada de estos criminales y que sean “ahora objeto de procedimientos judiciales”.

Así opera Hamas en el exterior (X: @IsraelinSpanish)

“En un esfuerzo contínuo de Inteligencia, se ha descubierto considerable información que demuestra cómo la organización terrorista Hamas ha actuado para expandir su actividad violenta en el extranjero con el fin de atacar a inocentes en todo el mundo”, sumaron al respecto en el escrito sobre esta “imagen completa y profunda” que lograron confeccionar.

Por otro lado, sobre los detalles de las áreas de acción, los objetivos y los involucrados, la Inteligencia israelí informó que frustraron un plan para atentar contra su Embajada en Suecia y otro que apuntaba a “matar a civiles inocentes en suelo europeo”.

Junto con estos atentados, el brazo en el exterior de Hamas había avanzado con la adquisición de vehículos aéreos no tripulados y la cooperación con otros grupos terroristas, que sugieren a las autoridades la preparación para más atentados como el del 7 de octubre en Israel.

“Hamas se inspira en la actividad terrorista del régimen iraní y, al igual que éste, aspira a atacar objetivos israelíes, judíos y occidentales a cualquier precio”, concluye el comunicado que promete seguir trabajando junto a las Fuerzas de Defensa y los organismos de seguridad de todo el mundo para frustrar más amenazas terroristas.

Netanyahu insistió en que no pararán hasta la victoria (Europa Press)

En ese sentido, el primer ministro Benjamin Netanyahu habló este sábado, apenas un día antes de que se cumplan los 100 días de la guerra, y también dijo al pueblo que la lucha “no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal”, en relación a la denuncia de Sudáfrica en su contra ante la Corte Internacional de Justicia y el respaldo iraní a las milicias de la región.

“Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos comprometa ni nadie que pueda detenernos. No pararemos hasta que no eliminemos por siempre a Hamas y traigamos de vuelta a los rehenes”, agregó el mandatario e insistió en que “esta es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esto va en contra del eje del mal, liderado por Irán, los hutíes, Hezbollah y Hamas”.

(Con información de EFE y Europa Press)