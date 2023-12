Murió Jacques Delors, impulsor del euro y de la modernización de la Unión Europea

Murió Jacques Delors, impulsor del euro y de la modernización de la UE

El político francés Jacques Delors falleció mientras dormía en su domicilio parisino, este miércoles, a los 98 años. Fue uno de los grandes impulsores de la adopción del euro y de la modernización de la Unión Europea, y será sin dudas recordado por su influencia en la historia europea moderna.

Te puede interesar: La Justicia europea ratificó las sanciones contra Roman Abramovich por su rol en la invasión de Rusia a Ucrania

Delors fue “el arquitecto inagotable de nuestra Europa”, lo recordó el presidente Emmanuel Macron mientras la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, lo describió como “un visionario que hizo más fuerte” al continente y cuya “obra moldeó a generaciones enteras de europeos”. Su biógrafa, Helen Drake, incluso aseguró que “el grado en que personificó Europa quedó patente en las etiquetas que le asignaron los medios de comunicación de todo el mundo” que se referían a él como “Señor Europa” o “Zar de Europa”.

Jacques Delors nació el 20 de julio de 1925 en París, en el núcleo de una familia católica. En 1948 se casó con Marie Lephaille y tuvieron dos hijos: en 1950 a Martine Aubry, actual alcaldesa de Lille, y tres años más tarde a Jean-Paul, que falleció a sus 29 años de leucemia. Delors enviudó en 2020.

Te puede interesar: Una fuerte tormenta en el norte de Europa dejó dos muertos, inundaciones e interrupciones en el servicio de transporte

En 1981 asumió como Ministro de Economía durante la presidencia del socialista Francois Mitterrand y tras su salida del cargo en 1984, asumió como Presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE. Allí ejerció entre 1985 y 1995, una década marcada por importantes sucesos políticos como la caída del Muro de Berlín en 1989, que puso fin a la división existente en el continente tras la Segunda Guerra Mundial, y el inicio de las negociaciones para incluir a países del ex bloque soviético dentro de la Unión.

Se desempeñó como Ministro de Economía y Presidente de la Comisión Europea, en una década marcada por importantes hechos históricos (EFE)

En este período, el político encabezó proyectos como la creación de un mercado único, la firma de los acuerdos de Schengen (libre circulación de personas), el programa de intercambio de estudiantes Erasmus y la reforma de la Política Agrícola Común. También transitó los pasos previos a la creación del euro, que acabó siendo adoptada como moneda común en 20 de los 27 países miembro del bloque.

Te puede interesar: El joven británico desaparecido durante seis años reveló los motivos por los que abandonó a su familia: “Una estúpida discusión”

Su impulso por la integración europea encontró, sin embargo, resistencia en algunas naciones, como por ejemplo el Reino Unido durante el mandato de la primera ministra conservadora Margaret Thatcher. Inclusive, esta idea resurgió con el ex mandatario Boris Johnson y finalmente, en 2020, el país abandonó el bloque.

Durante la pandemia del coronavirus, Delors instó a los jefes de Estado de la UE a que sean más solidarios y se unan para enfrentar de forma conjunta esta crisis. También, hasta sus últimos días, abogó por reforzar el federalismo europeo y pidió más “audacia”, en respuesta al Brexit y los ataques “populistas de toda índole”.

Su carrera también quedó marcada por una decisión que sorprendió a todos al finalizar su período al frente de la Comisión. En 1994, el político declinó su candidatura para las elecciones presidenciales en Francia y dejó sin palabras a cerca de 13 millones de telespectadores. “Voy a cumplir 70 años, llevó 50 trabajando sin parar y es más razonable, en estas circunstancias, plantearse un estilo de vida más equilibrado entre la reflexión y la acción”, explicó entonces.

En 1994 sorprendió a todos cuando anunció que no competiría en las elecciones presidenciales de Francia (REUTERS)

Sin embargo, más tarde, en 2021, reveló que existían otras razones detrás de su decisión y reconoció que si bien “no me arrepiento” tampoco “digo que tuviera razón”. “Estaba demasiado preocupado por la independencia y me sentía diferente de los que me rodeaban. Mi forma de hacer política no era la misma”, confesó.

(Con información de AFP)