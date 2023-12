Israel atacó más de 100 objetivos terroristas de Hamas en Gaza

Videos de las FDI

Israel informó este martes del ataque a más de un centenar de objetivos de Hamas en Gaza, donde mantiene con dureza su ofensiva militar contra el grupo terrorista en la Franja palestina, y de nuevas bajas en sus filas, con dos militares fallecidos y cuatro gravemente heridos, entre ellos un oficial.

En un comunicado, el Ejército de Israel dijo que envió en las últimas horas “docenas” de aviones de combate contra “accesos a túneles, infraestructura y puestos militares” de Hamas en el enclave costero.

Además el Ejército israelí abatió a milicianos del grupo islamista en ataques aéreos en apoyo a las tropas terrestres para evitar que colocaran un explosivo cerca de un tanque israelí en Jabalia, en el norte de Gaza, y mató a “más de diez ‘terroristas’” en Khan Younis, en el sur.

La fuente informó también del hallazgo de instalaciones de la Yihad Islámica en el barrio de Tuffah en la ciudad de Gaza, con armas, explosivos, equipos militares y “documentos de inteligencia”.

Un soldado israelí monta en un vehículo blindado de transporte de personal (APC), en medio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, 25 de diciembre de 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura

Desde que Israel comenzó la ofensiva terrestre el pasado 27 de octubre, 158 militares israelíes murieron y 2.023 resultaron heridos, según datos del Ejército.

El líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, manifestó el lunes que el grupo terrorista ha atacado a unos 5.000 soldados israelíes, de los que “un tercio de ellos murieron, otro tercio resultó gravemente herido y el último tercio permanentemente incapacitado”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó este lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas que la guerra contra Hamas continuará “hasta el final”.

“Acabo de regresar de Gaza; me encontré con una división de reservistas en el campo”, dijo a su facción. “Todos ellos me pidieron una sola cosa: No debemos parar; debemos seguir hasta el final”, dijo, en referencia a la guerra de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Hamas en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Franja de Gaza. Avi Ohayon/GPO/dpa

“No vamos a parar. Vamos a seguis luchando y vamos a ampliar la lucha en los próximos días”, expresó Netanyahu en declaraciones a miembros de su partido Likud. “Será una batalla larga y no está ni cerca de acabar”, indicó, en referencia velada a la propuesta que hizo Egipto de un alto el fuego de dos semanas, que tanto Israel como Hamas parecen haber rechazado.

El ataque de Hamas en suelo israelí el pasado 7 de octubre provocó más de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, tras lo que Israel declaró la guerra y lanzó una ofensiva militar con al menos 20.674 gazatíes muertos, el 70 por ciento civiles, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas.

(Con información de EFE)