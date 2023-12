El joven británico desaparecido durante seis años reveló los motivos por los que abandonó a su familia: “Una estúpida discusión”

El adolescente británico Alex Batty, que actualmente tiene 17 años (11 en la fotografía). EFE/Greater Manchester Police

Alex Batty, el joven británico de 17 años que desapareció hace seis en España y fue encontrado la semana pasada en Francia, dio a conocer la carta que dejó a su madre y su abuelo antes de abandonarlos.

En declaraciones al medio The Sun, Batty reveló cómo fue el momento en que decidió dejar a su familia en su casa francesa y cómo sobrevivió solo durante los últimos años.

“Era un día normal y simplemente dije ‘bueno, es hora de irse’”, declaró a The Sun junto a su abuela, de vuelta en el Reino Unido.

En 2017, el menor tenía 11 años. Contó que había discutido con su madre, Melanie, y que luego escapó de su alojamiento en los Pirineos franceses, al que se habían mudado un día antes, en septiembre de ese mismo año.

“Tuvimos una estúpida discusión sobre nada”, reveló el adolescente, que en ese momento entendió que la pelea había sido la gota que colmó el vaso. Según The Sun, estaba cansado del estilo de vida hippie “insoportable” que su madre le había impuesto.

Una vista muestra la carretera D16 donde Alex Batty fue recogido por Fabien Accidini en Chalabre, Francia, el 15 de diciembre de 2023. REUTERS/Stephane Mahe/Archivo

Batty decidió partir con un pequeño bolso con ropa. Antes de irse, dejó una nota para su madre el 11 de diciembre de 2017.

“Hola mamá quiero que sepas que te quiero mucho. Estoy muy agradecido por la vida que me has proporcionado en los últimos años. No te preocupes por ti, estoy seguro de que no te encontrarán. Tampoco te preocupes por mí, sabes que puedo cuidarme solo. Te quiero mucho, no te enfades conmigo. Con amor, Alex”, decía la carta recogida por The Sun.

Alex, su madre y su abuelo fueron vistos por última vez juntos en el Puerto de Málaga el 8 de octubre. Nunca regresó al Reino Unido, según la BBC.

Con respecto a la relación que tenía con su madre, que se separó de su padre cuando tenía 2 años, dejó en claro que no era buena.

“Es una buena persona. Pero no es una gran madre. Simple y llanamente, para ser honesto. Simplemente no hace las cosas de madre que se supone que debes hacer. No es muy cariñosa y abierta. No escucha mucho a nadie. Se aferra a sus costumbres. Realmente no puedes cambiar sus creencias ni nada y eso es un dolor de cabeza con el que lidiar”, detalló.

El mensaje que Alex le envió a su abuela en el Reino Unido (Reuters)

Con quien sí mantenía un buen vínculo era con su abuelo David, de 67 años, que llenó el hueco dejado por la ausencia de su padre.

“Quiero a mi abuelo. Nunca conocí a mi padre, así que mi abuelo y mi abuelastro me han criado. El abuelo Batty es un gran tipo”, afirmó.

Batty fue descubierto por un conductor de reparto en el sur de Francia caminando por un puente en plena noche, bajo un aguacero, el 13 de diciembre.

Fue llevado a un hogar de acogida durante dos días antes de ser traslado a Toulouse, donde fue recibido por su otro abuelo antes de volar de vuelta al Reino Unido.

<br/>