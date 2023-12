Habló el conductor que encontró en Francia al niño británico desaparecido hace seis años: “Estaba en un lugar completamente perdido”

El testimonio de la persona que encontró a Alex Batty

El caso es increíble y, por ese motivo, causó impacto en todo el mundo. Alex Batty desapareció en España en 2017 cuando tenía 11 años, y fue encontrado sano y salvo este miércoles en la ciudad de Revel, al este de Toulouse, Francia. Ahora tiene 17 años.

Fabien Accidini, un conductor francés, relató el momento en que vio al menor y cómo decidió ayudarlo: “Es una historia increíble”, indicó.

Primero contó que el joven le envió un mensaje a su abuela por Messenger. “Le pregunté si quería enviarle un mensaje a su abuela”, describió. “Esto le envió -mostró-: ‘Hola abuela, soy yo Alex. Estoy en Francia, Toulouse. Realmente espero que recibas este mensaje. Te amo. Quiero volver a casa’”.

El mensaje que Alex le envió a su abuela

“Él estaba caminando en medio de un bosque, en un lugar que estaba completamente perdido, a 20 minutos en auto del pueblo más cercano y esto no es habitual, no hay explicación para que alguien esté caminando por ahí tan tarde. Y así, en mi camino de regreso, pensé que debía detenerme y preguntarle si estaba bien, o incluso simplemente ayudarlo, o al menos traerlo de regreso a una aldea, de regreso a la civilización lo más rápido posible”, detalló Accidini.

Luego relató: “Lo llevé conmigo, seguimos con mis rondas (de reparto) y fue entonces cuando me contó toda su historia, el secuestro con su madre, su abuela, sus viajes a España y Francia. También intentamos contactar con los consulados y embajadas. No lo logramos y al final llamamos a la policía”.

Esta es la estación de policía francesa en la que se presentó Alex Batty junto con la persona que lo rescató en una ruta de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

“Llamé al 17 (el número de emergencia de la policía francesa) y les expliqué la situación. Al principio, el policía se mostró incrédulo y dijo: ‘Está bien, encontraste a un niño que desapareció hace cinco años’. Así que me detuve en un pueblo porque el policía me dijo que había una patrulla cerca. Los esperamos cinco minutos, llegaron y entonces les volví a explicar la historia y esta vez los seguimos hasta la comisaría. Me tomaron declaración”, continuó su relato el chofer.

Y concluyó: “Es una historia increíble. Nunca pensé que saldría a trabajar a medianoche y terminaría recuperando a alguien al costado de la carretera que había estado desaparecido durante cinco años”. En realidad fueron seis.

Alex Batty en un retrato distribuido por la policía de Manchester en el momento de su desaparición (EFE/Greater Manchester Police)

El caso

Alex Batty fue hallado en la ciudad de Revel, al este de Toulouse, el miércoles por la mañana; y unos parientes confirmaron su identidad a la fiscalía local.

El adolescente llevaba seis años desaparecido tras irse de vacaciones a España con su madre y su abuelo, quienes no tienen la tutela legal -la tiene su abuela, Susan Caruana- y no han sido aún localizados, informó la BBC.

Los tres partieron de la zona de Manchester (norte de Inglaterra) el 30 de septiembre de 2017 hacia Marbella y el niño fue visto por última vez en el Puerto de Málaga el 8 de octubre, cuando se esperaba su regreso.

La BBC explicó que Alex fue atendido por los servicios sociales, a la espera de la llegada de la Policía británica y del personal consular, que estaban en camino para llevarlo de regreso a Inglaterra.

Su abuela declaró en 2018 que creía que la madre de Alex, Melanie Batty, y el abuelo, David Batty, lo habían llevado a vivir con una comunidad espiritual en Marruecos.

La policía del área metropolitana de Greater Manchester confirmó a la cadena mencionada que está en contacto con las autoridades francesas para implementar “medidas de salvaguardia” y coordinarse en esta “investigación compleja”.

La carretera D16 donde Alex Batty, un adolescente británico desaparecido hace seis años en España, fue recogido por Fabien Accidini en Chalabre, Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Habló con su abuela

El adolescente conversó el jueves por la noche por videollamada con su abuela, según indicó este viernes el subjefe de la Policía de Manchester, Chris Sykes.

En una conferencia de prensa, Sykes dio más detalles acerca del caso del joven. “Él y su abuela hablaron anoche en videollamada y aunque ella está contenta de que sea, de hecho, Alex, obviamente tenemos que llevar a cabo más controles cuando vuelva al Reino Unido”, indicó.

Agregó que la “principal prioridad ahora es ver que Alex regresa a casa con su familia en el Reino Unido” y aseguró que el equipo que investiga el caso “trabaja sin descanso con agencias aliadas y las autoridades francesas para asegurarse de que todo el mundo recibe un total respaldo”.

“Alex y su familia siguen centrando nuestra atención y tenemos trabajo para establecer las circunstancias completas que rodean la desaparición y dónde ha estado todos estos años”, agregó.

Sykes también dijo que la policía británica está ahora trabajando junto con las autoridades francesas para poder traer al joven al Reino Unido “lo antes posible” y, mientras tanto, “está siendo bien atendido” en Toulouse.