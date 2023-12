Por qué el Océano Índico podría ser el talón de Aquiles de China en una guerra con Taiwán

Una foto de archivo sin fecha muestra Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos y sede de una importante base militar de Estados Unidos en medio del océano Índico arrendada a Gran Bretaña en 1966 (Reuters)

Cada día, cerca de 60 grandes petroleros cargados hasta los topes navegan entre el Golfo Pérsico y los puertos chinos, transportando aproximadamente la mitad del petróleo que alimenta la segunda economía mundial.

Al entrar en el Mar de China Meridional, los buques surcan aguas cada vez más controladas por el creciente ejército chino, desde las baterías de misiles y los aeródromos de sus bases en las islas disputadas hasta sus sigilosos destructores Tipo 055.

Pero al cruzar el Océano Índico, junto con otros que se dirigen a China desde África y Brasil, estos petroleros carecen de protección en un teatro naval dominado por Estados Unidos.

Una docena de agregados militares y académicos afirman que esa vulnerabilidad está siendo ahora objeto de escrutinio por parte de estrategas militares y académicos occidentales que juegan discretamente con escenarios sobre cómo podría evolucionar o intensificarse un conflicto con China en torno a Taiwán, o en cualquier otro lugar de Asia Oriental.

En una guerra de gran envergadura, los petroleros chinos del océano Índico “serían muy vulnerables”, afirma David Brewster, experto en seguridad de la Universidad Nacional de Australia. “Los buques de guerra chinos quedarían efectivamente atrapados en el Índico y... tendrían poco o ningún apoyo aéreo, porque no hay bases o instalaciones propias en las que (China) pudiera confiar”.

Cuatro enviados y ocho analistas familiarizados con las discusiones en las capitales occidentales y asiáticas, algunos hablando bajo condición de anonimato para discutir un tema sensible, dijeron que esta debilidad duradera da a los adversarios de China una escalera de opciones de escalada, especialmente en un conflicto prolongado, como la guerra de Rusia en Ucrania.

Estos escenarios van desde operaciones de acoso e interdicción contra la navegación china que podrían desviar buques navales chinos a la región, hasta un bloqueo y más allá.

En una guerra a gran escala, los petroleros -capaces de transportar 2 millones de barriles de petróleo- serían premios a ser hundidos o capturados, reflejando acciones navales del siglo pasado en las que los combatientes apuntaban a los recursos económicos de sus enemigos, dijeron tres analistas.

Estas opciones podrían utilizarse para disuadir a China de lanzarse a la acción, o más tarde para aumentar los costes de una invasión de Taiwán.

Menos claro está cómo esta vulnerabilidad cambia los cálculos de Beijing respecto a Taiwán, dijeron.

El Ministerio de Defensa chino no respondió a las preguntas sobre su posición en el océano Índico.

Los estrategas chinos son conscientes del problema, pero en última instancia cualquier decisión de lanzar una acción militar sería tomada por el presidente Xi Jinping, según documentos del Ejército Popular de Liberación (EPL) y oficiales retirados.

FOTO DE ARCHIVO: Contramaestres en formación en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Theodore Roosevelt de la Armada de los Estados Unidos para una foto en honor al 125 aniversario de la tasa de Contramaestres de la Armada, en el Estrecho de Malaca el 1 de abril de 2018 (Reuters)

Xi ha dado instrucciones al EPL para que esté preparado para invadir Taiwán en 2027, según declaró en febrero el director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, William Burns. China ha incrementado las maniobras militares de cara a las elecciones que se celebrarán en la isla en enero.

Desde su llegada al poder en 2013, Xi y otros líderes del Partido Comunista han hecho hincapié en la importancia de un ejército modernizado que pueda proyectar poder a nivel mundial y asegurar las rutas comerciales vitales de China.

Pero en medio de los temores de conflicto, algunos de los analistas dijeron que China lucharía por proteger estas líneas vitales incluso a medida que sus demandas de energía aumentan, haciendo que una guerra prolongada sobre Taiwán sea difícil de sostener.

China importó 515,65 millones de toneladas de crudo en los 11 meses transcurridos hasta noviembre, es decir, 11,27 millones de barriles diarios, según datos oficiales, lo que supone un aumento anual del 12,1%.

El Pentágono calcula que alrededor del 62% del petróleo y el 17% del gas natural importados por China transitan por el estrecho de Malaca y el mar de la China Meridional, principales puertas de entrada al océano Índico.

China está diversificando sus suministros: tres oleoductos procedentes de Rusia, Myanmar y Kazajstán representarán aproximadamente el 10% de sus importaciones de crudo en 2022, según datos de aduanas y medios de comunicación estatales.

Las sanciones occidentales a Moscú tras su invasión de Ucrania también han llevado a China a almacenar más petróleo barato de Rusia, su principal proveedor.

El panorama alimentario es más complejo. Las importaciones chinas de soja -utilizada para la alimentación animal- se envían en parte a través del Océano Índico, pero otras materias primas, como la potasa, necesaria para los fertilizantes, llegan por otras rutas.

Bases rodeadas

China dispone de una amplia red de satélites militares, pero sólo cuenta con una base militar específica y carece de cobertura aérea terrestre o marítima para sus despliegues navales en el Índico.

En su informe anual de octubre sobre el ejército chino, el Pentágono enumera 11 posibles bases chinas en los confines del océano, entre ellas las de Pakistán, Tanzania y Sri Lanka. Esas ubicaciones reflejan el alcance diplomático y comercial chino en el marco de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de Xi.

Pero estos no han surgido como activos militares duros, sin una presencia permanente del EPL ni garantías públicamente conocidas de acceso en un conflicto, dijeron los agregados y un diplomático asiático.

El jefe del régimen chino, Xi Jinping, sube a bordo de un tanque 99A durante una inspección de una división del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el Mando Central del Teatro, el 3 de enero de 2018 (Xinhua)

El informe del Pentágono señala, en un lenguaje utilizado por primera vez este año, que China todavía “tiene poca capacidad de proyección de poder” en el Océano Índico.

La base de ultramar inicial de China en Yibuti, en el borde occidental del océano, se inauguró en 2017 y alberga a 400 infantes de marina, lo que refleja la participación china en patrullas internacionales contra la piratería en torno al Cuerno de África desde 2008.

Pero la base carece de aeródromo y está flanqueada por instalaciones militares de otros siete países, entre ellos Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

La presencia estadounidense en el Océano Índico sigue siendo un marcado contraste, reflejo de su expansión durante la Guerra Fría.

La 5ª Flota estadounidense tiene su base en Bahrein, mientras que la 7ª Flota, con sede en Japón, opera desde Diego García, un atolón administrado por el Reino Unido con pistas de aterrizaje para bombarderos de largo alcance y una laguna adaptada para albergar portaaviones estadounidenses.

Hacia el este, Australia está incrementando las patrullas con sus aviones P-8 Poseidon para la caza de submarinos y está ampliando una base en la costa occidental para submarinos nucleares británicos y estadounidenses y, con el tiempo, barcos nucleares australianos.

Trabajo en curso

Zhou Bo, coronel retirado del Ejército Popular de Liberación y profesor de seguridad en la Universidad Tsinghua de Beijing, dijo que era consciente de los debates en el extranjero sobre las vulnerabilidades de China, pero que los escenarios eran hipotéticos.

En caso de que China y Occidente se enfrentaran militarmente en el océano Índico, un conflicto de este tipo sería “casi incontrolable” por su escala y localización, afirmó Zhou. “En ese momento, se trataría de una guerra de gran envergadura en la que se verían implicados muchos países”, afirmó.

No obstante, China ampliará gradualmente sus despliegues y opciones de bases para reforzar su posición.

Agregados militares y analistas que siguen los despliegues en el océano Índico afirman que China suele mantener cuatro o cinco buques de vigilancia y un número similar de buques de guerra y un submarino de ataque en todo momento. Pero China aún no ha puesto a prueba sus medios más potentes en el Índico, según un antiguo analista de inteligencia occidental.

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, escucha una sesión informativa en un campamento militaren Taichung, el 23 de noviembre de 2023. El acoso de China continental crece a medida que se acercan las elecciones del 13 de enero próximo (Reuters)

Algunos analistas esperan que esto cambie, sobre todo porque los documentos del Ejército Popular de Liberación subrayan la importancia de las patrullas antipiratería para proteger las líneas de suministro del Índico. China podría ampliar las patrullas si los “países hegemónicos” ejercen control sobre sus rutas de tránsito vitales, según la Ciencia de la Estrategia Militar 2020, un documento oficial que esboza las prioridades estratégicas de China.

Aunque la armada china mantiene sus submarinos nucleares con misiles balísticos cerca de su base de la isla de Hainan, se espera que sus submarinos de ataque amplíen su radio de acción a medida que vayan mejorando, lo que supone un desafío para Estados Unidos.

“Podemos ver que están siendo cautelosos, definitivamente más cautelosos de lo esperado”, dijo el contralmirante retirado estadounidense Michael McDevitt, quien en un libro de 2020 predijo una eventual presencia militar china importante para proteger las rutas marítimas del Océano Índico. “No digo que no vayan a llegar, pero sí parece que aún no se sienten cómodos, sobre todo con sus portaaviones, y ampliar la cobertura aérea será vital para ellos en un conflicto”.

Problemas de bloqueo

Aunque China no consiga el dominio, algunos factores podrían jugar a su favor, según algunos analistas. Los bloqueos son difíciles de aplicar dada la fluidez del comercio, con el petróleo a veces negociado en ruta. Rastrear y vigilar los envíos sería un trabajo ingente, ya que las operaciones contra China tendrían que asegurar los envíos a destinos como Japón, Corea del Sur y Australia.

“No puedes salirte con la tuya bloqueando los envíos de tu adversario y permitiendo que los tuyos continúen”, afirmó Brewster.

Los historiadores siguen debatiendo la eficacia de los bloqueos contra Alemania en la Primera Guerra Mundial y contra Japón en la Segunda.

Aun así, China ha aprendido algunas lecciones. Tiene reservas estratégicas y comerciales de crudo para unos 60 días, según las empresas de análisis Vortexa y Kpler. Sus reservas de petróleo están en parte almacenadas bajo tierra y no pueden rastrearse por satélite.

Tiene pocos excedentes de gas natural, pero cada vez extrae más de los gasoductos que atraviesan Rusia, Asia Central y Myanmar.

China es en gran medida autosuficiente en trigo y arroz, y mantiene grandes reservas de ambos, aunque las cantidades siguen siendo un secreto de Estado.

En 2022, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EE.UU.-China de Washington solicitó al Pentágono la elaboración de un informe clasificado sobre los requisitos militares de un bloqueo de los envíos energéticos de China, detalles de los que no se había informado anteriormente.

“El informe también debe considerar hasta qué punto China puede ser capaz de satisfacer sus necesidades energéticas durante una crisis o conflicto a través de reservas, racionando los suministros y confiando en los envíos por tierra”, dijo la comisión.

(Reuters).-