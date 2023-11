Las Fuerzas de Defensa de Israel no descartan ampliar su operación militar en el Hospital Al-Shifa de Gaza

El odio que no conoce su propio nombre “Se puede ser un PhD y un HDP al mismo tiempo”, dice la enviada de Estados Unidos para la lucha contra el antisemitismo

La historiadora estadounidense Deborah Lipstadt, profesora de Judaísmo Moderno y de Estudios del Holocausto y enviada especial de EEUU para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo en el mundo (EFE)

Cuando en abril de 2000 la historiadora Deborah Lipstadt venció en un tribunal británico la demanda por difamación presentada contra ella por el negacionista del Holocausto David Irving, era casi posible imaginar que el antisemitismo podría convertirse algún día en cosa del pasado, al menos en gran parte de Occidente. Viajar a Israel no era una elección ideológicamente tensa. Llevar una estrella de David no suponía un riesgo personal. Los campus universitarios no se sentían hostiles a los estudiantes judíos. Las sinagogas (al menos en Estados Unidos) no tenían policías apostados ante sus puertas.