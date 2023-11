Zelensky afirmó que “no es apropiado” celebrar elecciones en Ucrania mientras dure la guerra

Volodimir Zelensky (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha asegurado este lunes que “no es apropiado” en el momento actual, mientras las Fuerzas Armadas siguen combatiendo a las tropas rusas en el frente, celebrar elecciones en Ucrania el próximo año 2024.

“La situación ahora es la misma que antes: si no hay victoria, entonces no habrá país. Nuestra victoria es posible. Ocurrirá si todos nos concentramos en ella, y no en las disputas, la política o la búsqueda de algún beneficio personal”, ha indicado, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

En este sentido, el mandatario ucraniano ha subrayado que, frente a los numerosos desafíos que enfrenta el país por la guerra, es “irresponsable” plantear “de manera frívola y juguetona” el tema de las elecciones a la sociedad.

“Todos los recursos han de ser utilizados para volver a Ucrania más fuerte”, ha dicho Zelensky, agregando que espera que las distintas autoridades en el ámbito político y militar, como la Rada Suprema, ofrezcan “soluciones concretas” al respecto.

Esto se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, dejara el viernes la puerta abierta a la celebración de elecciones pese a que todavía impera en el país la ley marcial desde finales de febrero de 2022, fecha en la que Rusia inició la invasión del país vecino.

Las elecciones parlamentarias estaban previstas para el pasado mes de octubre. La ley marcial ha dado también cobertura legal al desmantelamiento de más de una docena de fuerzas políticas al considerar que defienden los postulados de Rusia.

Con motivo de la guerra, en mayo de 2022, Zelensky firmó una nueva enmienda a ley marcial con la que ampliaba los motivos por los cuales las actividades de muchos partidos quedaban proscritas, ya fuera por sus vínculos históricos con Rusia, por negar la invasión o por presentarla como un conflicto interno.

El Servicio de Seguridad ucraniano abre una investigación contra un ex viceministro de Defensa por malversación

El Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) ha abierto una investigación contra el ex viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, que ocupó el cargo entre 2021 y 2023, por malversación de fondos estatales por la compra de uniformes militares.

El funcionario “conspiró con sus subordinados”, entre ellos el exdirector del departamento de contratación pública del Ministerio de Defensa, para “comprar uniformes militares de baja calidad a una empresa privada por casi 1.000 millones de grivnas” (25.832 euros).

“La investigación estableció que los militares de las Fuerzas Armadas no pueden utilizar este uniforme, ya que no es adecuado para su uso en estaciones frías y en condiciones de operaciones de combate intensivas”, ha indicado el Servicio de Seguridad en un comunicado.

Si bien su nombre no aparece en el comunicado, una fuente policial ha confirmado a la agencia de noticias UNIAN que se trata de Shapovalov, quien fue destituido en enero tras ser acusado de comprar alimentos para los militares a precios inflados.

Shapovalov se enfrenta hasta 12 años de prisión en virtud del artículo 191 del Código Penal, por despilfarro de bienes siendo cargo oficial, así en virtud de los artículos 28 y 114, por obstrucción de las actividades de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

(Con información de EP)