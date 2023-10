El fin de la táctica de “cortar el pasto”: si Israel quiere seguir existiendo, debe arrancar a Hamas de Gaza

Terroristas de Hamas (Europa Press)

(Artículo publicado originalmente por el Centro BESA) - El 7 de octubre de 2023, la disuasión israelí se derrumbó por completo. Como resultado de un ataque por sorpresa de Hamas, Israel sufrió una severa derrota en términos de bajas y pérdidas materiales. El enemigo se infiltró en territorio israelí, capturó ciudades y pueblos, diezmó su población y los mantuvo en su poder durante muchas horas. La única manera de convertir este logro de Hamas en un esfuerzo inútil es que Israel desmantele el régimen de Hamas en Gaza y destruya sus capacidades militares. Esto es así por dos razones. En primer lugar, para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos israelíes a la periferia de Gaza, hay que eliminar por completo la amenaza y restablecer plenamente su sensación de seguridad. En segundo lugar, un final de la guerra sin la destrucción del régimen de Hamas en Gaza se consideraría un éxito para el régimen terrorista y serviría de modelo e inspiración para otros actores del eje radical que buscan la eliminación de Israel.

Hace una década, en 2013, publiqué un artículo con el profesor Ephraim Inbar titulado “Cortar el pasto”. En él, explicábamos la lógica israelí detrás de varias rondas de conflicto en Gaza. Hablábamos de la falta de una alternativa mejor a las incursiones terrestres en Gaza, a pesar de las importantes pérdidas y las duras críticas internacionales que conllevan. Nunca hay buenas alternativas en el conflicto de Oriente Medio, y argumentamos que las rondas regulares en las que Israel apunta a las capacidades del enemigo, muestra su determinación de usar la fuerza y cobra un alto precio, restableciendo así la disuasión, proporcionaban un curso de acción suficiente en esa fase del conflicto en curso, que no tenía una resolución previsible y debía ser gestionado.

Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 suponen un cambio significativo respecto a la estrategia de “Cortar el pasto” y el enfoque de ronda limitada contra adversarios como Hamas en Gaza. Hay voces que no entienden este cambio. Por ejemplo, el conocido columnista judío-estadounidense Thomas Friedman sostenía en un artículo publicado en The New York Times el 16 de octubre que Israel no debería entrar en Gaza debido a la probabilidad de inestabilidad en la zona y al hecho de que grupos como Hamas, con sus profundas raíces religiosas e ideológicas, no pueden ser desarraigados por completo. ¿Qué debería hacerse entonces? Friedman, que escribe desde la seguridad de su hogar en Estados Unidos, no tiene respuesta. “No lo sé”, escribe. Pero debemos dejar de luchar y pensar en alternativas, nos dice.

En marcado contraste con lo que cree Friedman, en Oriente Medio no hay lugar para los débiles. Israel ha intentado llegar a acuerdos con Hamas, todos los cuales se desintegraron porque hacían que Israel pareciera débil. La disuasión se ha derrumbado por completo, y Hamas se permitió embarcarse en una campaña inmensamente viciosa y destructiva contra Israel precisamente porque sabía que gente como Friedman presionaría inevitablemente a Israel para que no reaccionara ante una provocación incalificable.

A Hamas le importa un bledo cuáles sean las consecuencias de su ataque contra Israel para la población de Gaza. De hecho, su sufrimiento sirve a sus intereses. Lo único que amenaza a Hamas es la destrucción de sus capacidades militares y la pérdida de su control sobre Gaza. Israel tiene una necesidad urgente -de hecho, un imperativo de supervivencia- de destruir las capacidades militares de Hamas y provocar el colapso de su autoridad en Gaza.

Es importante comprender las implicaciones más amplias de esta afirmación.

En primer lugar, algunas cosas no cambiarán. El principio de disuasión ha sido, y seguirá siendo, el principio más central y fundamental en la percepción israelí de la seguridad. La situación geoestratégica básica en Oriente Medio no cambiará después de la guerra, aunque Israel logre todos los objetivos de la misma. Israel no puede derrotar decisivamente a todos sus enemigos y llevarlos al punto en que dejen de luchar, como ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de la historia del Estado de Israel, el significado del principio de disuasión era la eliminación de una amenaza inmediata para el país y la exigencia de un alto precio a la otra parte para restablecer y reforzar gradualmente la disuasión (“disuasión acumulativa”). Por ejemplo, en la Guerra de los Seis Días, el gobierno decidió emprender “una acción militar que liberara a Israel de la amenaza reforzadora y circundante”. Esta directiva se tradujo en la misión de las IDF: “Las IDF destruirán la Fuerza Aérea Egipcia y la mayoría de las fuerzas enemigas en el Sinaí”. Dado que Israel no es capaz de derrotar o someter por completo a naciones, estados y organizaciones, se comprendió que tendría que vivir por la espada durante muchos años (esta es la idea del “Muro de Hierro”, formulada por Ze’ev Jabotinsky en 1923). Por lo tanto, el objetivo israelí era y seguirá siendo disuadir a sus enemigos para aumentar los intervalos entre guerras y, en general, tratar de evitarlas en la medida de lo posible.

Así quedó un jardín de infantes israelí después de la sanguinaria infiltración de Hamas desde la Franja de Gaza, en el Kibbutz Beeri en el sur de Israel 22 de octubre 2023. REUTERS/Amir Cohen

El 7 de octubre, la disuasión (y la advertencia) israelí contra Hamas fracasó por completo.

Como resultado de la excesiva confianza en la disuasión (y la advertencia), Israel sufrió una severa derrota en términos de bajas y pérdidas materiales. El enemigo penetró en su territorio, capturó sus ciudades y pueblos, diezmó sus poblaciones, cometió grotescos actos de salvajismo inhumano contra muchos civiles y soldados israelíes, y mantuvo las ciudades en su poder durante un número considerable de horas. Aunque las fuerzas de seguridad consiguieron recuperar el control del territorio, ese logro no fue suficiente para restablecer la disuasión. Ni siquiera un severo bombardeo de Gaza es suficiente. Desde el punto de vista de Hamas (así como del eje de la resistencia y de parte del mundo árabe y musulmán en general), el sufrimiento de los habitantes de Gaza es un pequeño precio a pagar por el logro histórico que Hamas ha obtenido en su nombre.

Hamas es un movimiento político-religioso que probablemente sea imposible erradicar por completo, pero puede reducirse significativamente en cuanto a la amenaza que supone en lugares concretos como Gaza. Lo único que realmente amenaza y disuade a Hamas es la pérdida de su control sobre Gaza y la pérdida de sus activos militares allí. Ambas cosas están estrechamente vinculadas porque sus activos militares garantizan su control interno.

Pero hay que entender un punto más significativo. Hamas ha conseguido uno de los logros más significativos en la resistencia árabe contra el proyecto sionista desde la caída de Gush Etzion y la Ciudad Vieja de Jerusalén a manos de los jordanos, acompañada de la expulsión de sus habitantes judíos y el asesinato de algunos de ellos por árabes palestinos. Este logro es más importante que los conseguidos durante el ataque combinado egipcio-sirio de octubre de 1973. Aunque brevemente, Hamas consiguió reclamar varias ciudades y pueblos dentro del Estado de Israel que estaban habitados por judíos, y llevó a cabo brutales masacres de esos judíos a la altura de la peor carnicería infligida a los judíos desde el Holocausto. Al hacerlo, ha socavado significativamente la sensación de seguridad de los israelíes judíos.

La implicación es clara y desafiante. Si no se elimina la amenaza en Gaza cuando termine la guerra, los residentes de las zonas fronterizas no volverán a sus hogares, y esto puede aplicarse también a otros residentes de Israel. Debido a la conmoción provocada por el logro de Hamas, Israel se vio obligado a evacuar los asentamientos fronterizos libaneses, a pesar del nivel relativamente bajo de conflicto en esa zona en comparación con lo ocurrido en la frontera de Gaza. Por primera vez desde la creación del Estado, la resistencia árabe provocó el desplazamiento de judíos de zonas situadas dentro del territorio soberano de Israel, y podría incluso ser permanente. Se trata de un logro sin precedentes para los enemigos de Israel.

En Israel y entre la diáspora judía, hay personas que se preguntan si Israel puede seguir existiendo en tales circunstancias.

Muchos comparan lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 con los sucesos del 6 de octubre de 1973. Me gustaría ofrecer otra comparación. Consideremos el 5 de junio de 1967: el estallido de la Guerra de los Seis Días. Antes de esa guerra, los israelíes tenían una creciente sensación de cerco a medida que los ejércitos árabes se agolpaban en sus fronteras. Muchos temían que fuera el fin de Israel. La victoria decisiva de Israel en esa guerra, en la que las FDI derrotaron a los ejércitos árabes, no sólo evitó nuevas rondas de conflicto, sino que también envió un mensaje claro de que Israel era una nación fuerte que exigiría un alto precio a quienes se alzaran contra ella. Esto devolvió la sensación de seguridad tanto a los israelíes como al resto del mundo.

Hay varias razones claras para derrotar completamente a Hamas.

En primer lugar, para garantizar el regreso de los ciudadanos israelíes a sus hogares, hay que eliminar por completo la amenaza y devolverles la sensación de seguridad.

En segundo lugar, si Israel pusiera fin a la guerra sin destruir el régimen de Hamas en Gaza y sus capacidades militares, se consideraría un éxito para Hamas. Esto serviría de modelo e inspiración para otros actores radicales de la región que buscan la eliminación de Israel.

Hay otra consideración importante. La debilidad de Israel también podría afectar a las relaciones emergentes entre Israel y los Estados árabes moderados que habían llegado a la conclusión de que Israel es un “producto acabado” establecido en Oriente Medio, un país fuerte y avanzado del que es mejor hacerse amigo que luchar contra él. Los acuerdos de paz que Israel ha logrado no han sido fruto de revoluciones, sino de este reconocimiento. Por tanto, la erradicación de la amenaza de Hamas no sólo tiene que ver con la seguridad inmediata de Israel, sino también con la estabilidad regional y la percepción de Israel en Oriente Medio en general.

Todas las miradas están puestas ahora en Israel. Si Israel puede derrotar a Hamas y desmantelar sus capacidades militares, demostrará su capacidad para infligir el único castigo posible por la destrucción de la disuasión. El coste de una operación de este tipo contra Israel debe estar claro para todos: la destrucción de la organización o régimen que cometió el atentado. Israel, por su parte, puede iniciar el proceso de rehabilitación de las comunidades en torno a la Franja de Gaza, garantizando un nivel razonable de seguridad para sus residentes. (Siempre habrá actos de terror).

Es importante subrayar una vez más que no sólo los adversarios de Israel, sino también los actores regionales que se han reconciliado con Israel, están pendientes del resultado. Tenían ciertas suposiciones sobre la fuerza y las capacidades militares de Israel. Como se ha señalado, en Oriente Medio no hay lugar para la debilidad. Puede que esta guerra no sea existencial en el sentido inmediato de una amenaza de conquista de todo el territorio israelí, pero es ciertamente existencial en el sentido a largo plazo de probar la capacidad de Israel para seguir existiendo en esta región. El poderoso acantilado israelí fue golpeado por un tsunami. Si Israel no demuestra determinación para reconstruir y reforzar los cimientos del acantilado, éste puede desmoronarse.

*El profesor Eitan Shamir es director del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos (Centro BESA) y jefe del programa de máster en Seguridad y Estrategia del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Bar-Ilan.