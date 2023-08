Rusia: una exposición en una fábrica cerca de Moscú dejó al menos 45 heridos

Humo saliendo de la Planta de Óptica y Mecánica Zagorsk en Sergiev Posad, (Administración del distrito municipal de Sergiev Posad, en la región de Moscú via AP)

Una explosión ocurrida el miércoles en los terrenos de una fábrica al norte de Moscú que fabrica equipos ópticos para las fuerzas de seguridad rusas hirió a 45 personas, seis de ellas de gravedad, según informaron las autoridades.

Según Andrei Vorobyov, gobernador de la región que rodea la capital rusa, la explosión se produjo en un almacén de material pirotécnico, aunque se encontraba en los terrenos de la planta de fabricación de material óptico de Zagorsk.

Vorobyov dijo que la empresa había alquilado el almacén para su almacenamiento, pero más tarde afirmó que la propia planta se dedicaba principalmente a la producción de pirotecnia. Afirmó que las instalaciones “no tienen nada que ver con la óptica o la mecánica desde hace mucho tiempo”, aunque el sitio web de la empresa dice que sigue fabricando esos productos, así como aparatos médicos.

Sea cual sea la causa, la explosión produjo una gran columna de humo negro y aumentó el nerviosismo ruso por los ataques nocturnos de aviones no tripulados sobre Moscú, así como la alarma por el humo sobre el puerto de Sebastopol en Crimea el miércoles.

La explosión de la planta de Zagorsk hizo saltar por los aires las ventanas de los edificios de apartamentos cercanos y provocó la evacuación de los alrededores, según informó el gobernador regional. Se teme que cinco personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros.

Una columna de humo se elevó tras la explosión (bigkurs.ru/via REUTERS)

La explosión ocurrió en una planta que producía equipos ópticos. (Ekaterina Kalenyuk/via REUTERS)

Vorobyov dijo que no podía comentar sobre la causa de la explosión, pero que estaba siendo investigado.

Seis personas se encuentran en cuidados intensivos, cinco de ellas con quemaduras en el 100 por cien de su cuerpo, mientras que al menos tres personas han sido rescatadas de debajo de los escombros y se encuentran en estado grave, ha recogido la agencia de noticias TASS.

El representante de distrito de la ciudad, Dimitri Akulov, ha indicado en su perfil de Telegram que la explosión se produjo a las 10.40 horas (hora local) cerca de la sala de calderas, tras lo que los servicios de emergencia han evacuado los edificios cercanos.

Agentes de la ley montan guardia en la entrada de la planta óptico-mecánica de Zagorsk tras la explosión (REUTERS)

La explosión, según las primeras pesquisas, habría sido provocada por un “factor humano”, si bien por el momento se desconocen las causas del siniestro. Al menos 20 inmuebles han sufrido daños por rotura de ventanas, entre ellos un complejo deportivo y varias escuelas.

El presidente del Comité de la Duma Estatal sobre Construcción y Vivienda y Servicios Públicos, Sergei Pajomov, ha indicado en su perfil de Telegram, que la causa de la explosión es una presunta “violación” del sistema de seguridad de la planta.

En este sentido, las autoridades han abierto ya una investigación en virtud del artículo 217 del Código Penal ruso. La empresa PiroRoss, que alquilaba el almacén, está en proceso de quiebra, ha informado la agencia de noticias Interfax.

Drones sobre Moscú

Anteriormente, las autoridades informaron de que las defensas aéreas rusas habían derribado dos drones que apuntaban a Moscú durante la noche, en lo que describieron como el último intento de Ucrania de atacar la capital rusa en una aparente campaña para inquietar a los moscovitas y llevar la guerra a Rusia.

Los drones fueron interceptados cuando se aproximaban a Moscú y no hubo víctimas, según declaró el alcalde Sergei Sobyanin. El Ministerio de Defensa ruso calificó el incidente de “ataque terrorista”.

Integrantes de los servicios especiales rusos fueron registrados el pasado 24 de julio al recolectar los restos de un dron derribado, luego de que un edificio fuera atacado, en Moscú (Rusia). EFE/Maxim Shipenkov

Uno de los drones cayó en el distrito de Domodedovo, al sur de Moscú, y el otro cerca de la autopista de Minsk, al oeste de la ciudad, según Sobyanin. El aeropuerto de Domodedovo es uno de los más transitados de Moscú.

No estaba claro dónde se lanzaron los drones, y las autoridades ucranianas no hicieron ningún comentario inmediato. Ucrania no suele confirmar ni desmentir este tipo de ataques.

Los vuelos se interrumpieron brevemente en el aeropuerto moscovita de Vnukovo el 30 de julio y el 1 de agosto, cuando aviones no tripulados se estrellaron contra el distrito financiero de Moscú tras ser bloqueados por las defensas antiaéreas en dos incidentes distintos.

En mayo, las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones para asesinar al presidente Vladimir Putin. Recientes ataques con drones han apuntado a objetivos desde la capital rusa hasta la península de Crimea, anexionada a Rusia.

En otro incidente que causó alarma, los medios de comunicación ucranianos informaron a los blogs de las redes sociales de que una espesa columna de humo se extendía sobre Sebastopol.

El gobernador de Sebastopol nombrado por Moscú, Mikhail Razvozzhayev, dijo que el humo procedía de un “ejercicio de entrenamiento de la flota” e instó a los residentes locales a no preocuparse.

“Sí, el olor es desagradable, pero es absolutamente seguro”, dijo en Telegram. “Todo está en calma en la ciudad”.

Esos incidentes se produjeron en el contexto de la actual contraofensiva de Ucrania, que funcionarios ucranianos y occidentales han advertido que será una larga lucha contra las fuerzas profundamente atrincheradas del Kremlin.

Rusia está haciendo retroceder a los ucranianos en las zonas orientales, donde se están librando duros combates, dijo el miércoles Hanna Maliar, viceministra de Defensa de Ucrania, en su canal oficial de Telegram.

“En algunas partes de la línea del frente se producen múltiples cambios de posición en un día”, dijo.

Afirmó que los esfuerzos de Ucrania habían logrado un “éxito parcial” en el sur. No dio más detalles.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

Seguir leyendo: