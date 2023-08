Ucrania denunció otro crimen de guerra ruso: atacó con misiles a socorristas que buscaban sobrevivientes de un ataque previo

En esta foto proporcionada por el Servicio de Emergencia de Ucrania, personas cargan a una persona herida desde un edificio dañado después de los ataques con misiles rusos en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el lunes 7 de agosto de 2023. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP Photo)

Las autoridades ucranianas acusaron el martes a las fuerzas del Kremlin de atacar a los rescatistas cuando el número de muertos por dos ataques con misiles rusos que se estrellaron contra edificios residenciales en el centro de una ciudad ucraniana aumentó al menos a siete.

Las muertes confirmadas en los ataques del lunes por la noche en la ciudad de Pokrovsk fueron cinco civiles, un rescatista y un soldado, dijo el gobernador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Docenas más resultaron heridos, la mayoría de ellos policías, trabajadores de emergencia y soldados que acudieron al lugar para ayudar a los residentes.

Los misiles rusos se estrellaron contra el centro de Pokrovsk, que se encuentra en la región oriental de Donetsk, parcialmente ocupada por Rusia. Los equipos de emergencia todavía estaban removiendo escombros en la escena el martes. Los misiles Iskander, que tienen un sistema de guía avanzado que aumenta su precisión, golpearon con 40 minutos de diferencia, según Kyrylenko.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha apuntado artillería y misiles exactamente al mismo lugar donde bombardeó unos 30 minutos antes, a menudo golpeando a los trabajadores de emergencia que se habían desplegado en el lugar. Es una táctica, llamada “doble toque” en la jerga militar, que los rusos también usaron en la guerra civil de Siria.

Al menos siete muertos y decenas de heridos en el bombardeo en Pokrovsk

“Todos (la policía) estaban allí porque los necesitaban, poniendo sus esfuerzos en rescatar a la gente después del primer ataque”, dijo el martes Ivan Vyhivskyi, jefe de la Policía Nacional de Ucrania. “Sabían que debajo de los escombros estaban los heridos: necesitaban reaccionar, cavar, recuperar, salvar. Y el enemigo golpeó deliberadamente la segunda vez”.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que bombardearon un puesto de mando del ejército ucraniano en Pokrovsk. Las afirmaciones de ninguna de las partes se pudieron verificar de forma independiente.

Así quedó la zona impactada por dos misiles: había un edificio residencial y un hotel (REUTERS/Vladyslav Smilianets)

En esta foto proporcionada por el Servicio de Emergencia de Ucrania, los rescatistas trabajan en la escena de un edificio dañado después de los ataques con misiles rusos en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el martes 8 de agosto de 2023. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP Photo)

Entre los heridos estaba Volodymyr Nikulin, un policía originario de la ciudad portuaria de Mariupol, ahora ocupada por los rusos .

Al llegar a la escena después del primer ataque con misiles, Nikulin resultó herido en el segundo ataque cuando la metralla del misil perforó su pulmón izquierdo y su mano izquierda.

Una de las personas heridas es atendida en un centro de salud de Pokrovsk, región de Donetsk (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Hubo al menos 80 heridos por el doble ataque ruso en Pokrovsk (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

“Hoy no es mi día feliz porque los criminales rusos cometieron otro crimen horrible en Pokrovsk”, dijo en un video que envió a The Associated Press desde una sala de hospital en la ciudad.

En un video se le ve acostado en una cama sin camisa, con sangre seca en el costado y cubriendo su mano izquierda. Se mueve con dolor para mostrar sus heridas.

Apuntando su cámara para mostrar a otras fuerzas de seguridad heridas en la sala, dice: “Miren, estos son héroes ucranianos que ayudaron a personas (heridas)”.

Como otros, Nikulin fue llevado a un hospital de la ciudad. Pero había tantos heridos que todavía estaba esperando a que lo operaran el martes por la mañana. Más tarde fue transportado a un hospital en Dnipro, donde lo someterían a una cirugía para extraer la metralla.

Un rescatista baja la escalera de un camión de bomberos junto a una de las víctimas del ataque. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP Photo)

Rescatistas evacuan a personas de un edificio dañado después de ataques con misiles rusos en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, el lunes 7 de agosto de 2023. (Servicio de Emergencia de Ucrania vía AP)

Nikulin ya había sido testigo de algunos de los horrores de la guerra. Ayudó a un equipo de AP a escapar después de que las tropas rusas que habían asediado la ciudad ingresaran al centro de la ciudad y los buscaran.

Apareció en el premiado documental “20 Days in Mariupol”, un proyecto conjunto entre The Associated Press y PBS Frontline sobre la primera fase de la invasión rusa de Mariupol.

El jefe de la administración de la ciudad de Pokrovsk, Serhii Dobriak, describió los ataques a Pokrovsk como “un escenario típico ruso: 30-40 minutos entre misiles”.

“Cuando los rescatistas vienen a salvar la vida de las personas, llega otro cohete. Y aumenta el número de víctimas”, dijo en un comentario en video a los medios locales.

Múltiples heridos fueron trasladados a los centros de urgencia, colapsados rápidamente por el salvaje bombardeo (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Ucrania denunció al Kremlin por otro crimen de guerra (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Kyrylenko, el gobernador regional, dijo que 12 edificios de varios pisos resultaron dañados en Pokrovsk, así como un hotel, una farmacia, dos tiendas y dos cafeterías.

Misiles, drones y artillería rusos han atacado repetidamente áreas civiles en la guerra. El Kremlin dice que sus fuerzas apuntan solo a activos militares y afirma que otros daños son causados por escombros de las armas de defensa aérea ucranianas.

Mientras tanto, un ataque nocturno en la ciudad de Kruhliakivka, en la región nororiental de Kharkiv, mató a tres personas e hirió a otras nueve, dijo el gobernador Oleh Syniehubov.

Rusia también lanzó cuatro bombas guiadas en una aldea cerca de Kupiansk, en la región de Kharkiv, matando a dos civiles, dijo la oficina presidencial de Ucrania.

Los rescatistas luego fueron atacados y dos de ellos resultaron heridos, dijo.

(con información de AP)

Seguir Leyendo: