Taiwán comprará a EEUU un sistema de misiles Nasams 2 para reforzar su defensa ante las amenazas aéreas de China

Taiwán comprará a Estados Unidos un sistema de misiles antiaéreos Nasams 2, así lo anunció el ministro de Defensa de la isla, Chiu Kuo-cheng, según medios locales.

Chiu confirmó durante una sesión del Legislativo que las informaciones publicadas en los últimos días sobre la adquisición de este sistema son correctas, aunque precisó que su departamento aún no ha recibido una notificación oficial sobre los tiempos de la transacción.

El ministro afirmó que la efectividad de los sistemas Nasams ha quedado demostrada en la guerra de Ucrania, donde según responsables del Departamento estadounidense de Defensa, se ha logrado una efectividad del 100% a la hora de interceptar misiles rusos.

El sistema Nasams 2, de corto y medio alcance, sirve para la defensa terrestre contra diferentes amenazas aéreas como drones, misiles, helicópteros y aviones en un radio de 40 a 50 kilómetros, explicó a la agencia oficial taiwanesa CNA un experto que habló bajo condición de anonimato.

Otra fuente agregó que el Nasams 2 será probablemente usado en combinación con otros dos sistemas de defensa antiaérea desarrollados por el Instituto de Ciencia y Tecnología Chung Shan.

Taiwán es uno de los principales motivos de tensión entre Estados Unidos y China, ya que el país norteamericano es el principal proveedor de armas de Taipéi, un comercio sobre el que Beijing ha protestado reiteradamente.

En el último año el gigante asiático ha multiplicado su presencia y actividad militar en el Estrecho de Taiwán y en torno a la isla, sobre la que China reclama la soberanía al considerarla una provincia rebelde desde que en 1949 los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí tras perder la guerra contra el ejército comunista.

El sistema Nasams 2, de corto y medio alcance, sirve para la defensa terrestre contra diferentes amenazas aéreas como drones, misiles, helicópteros y aviones en un radio de 40 a 50 kilómetros, explicó a la agencia oficial taiwanesa CNA un experto que habló bajo condición de anonimato. (REUTERS)

Contraataque de Taiwán

Un general del Ejército de Taiwán aseveró a finales de junio que la isla “contraatacará” si detecta la incursión de buques y aviones de guerra chinos “dentro de 12 millas náuticas” de su espacio marítimo y aéreo.

El general, Lin Wen-huang, indicó que las fuerzas armadas isleñas siguen con atención las “actividades militares” del Ejército chino, especialmente si cruzan la mediana del Estrecho de Formosa y se aproximan aún más a la costa de la isla.

“Si el Ejército chino continúa ignorando nuestras advertencias y se abre camino en nuestro espacio aéreo, territorial y marítimo, contraatacaremos activamente para salvaguardar nuestra seguridad nacional”, indicó.

Los comentarios del general taiwanés se producen después de que el Ministerio de Defensa taiwanés denunciara las continuas incursiones de aviones y buques de guerra del régimen chino en el espacio aéreo y marítimo de la isla.

En respuesta a las maniobras del gigante asiático, Taipéi desplegó aviones, barcos y activó sus sistemas de misiles terrestres, un procedimiento habitual en estas situaciones.

Aunque el Ejército taiwanés siempre ha asegurado que no lanzará un “primer ataque” para evitar darle a China una excusa para una invasión, el ministro de Defensa Chiu Kuo-cheng, afirmó públicamente en marzo que eso no significa que las fuerzas taiwanesas no vayan a defender su territorio.

Un general del Ejército de Taiwán aseveró a finales de junio que la isla “contraatacará” si detecta la incursión de buques y aviones de guerra chinos “dentro de 12 millas náuticas” de su espacio marítimo y aéreo. (REUTERS)

La mediana del Estrecho de Taiwán ha sido durante años una frontera no oficial pero respetada tácitamente por Taipéi y Beijing.

Sin embargo, los aviones del Ejército chino la traspasan constantemente desde agosto del año pasado, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, un viaje que enfureció a China.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: