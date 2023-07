Comienza una nueva era económica en China: quizás nunca logre ser un país rico

Un trabajador barre una calle del Distrito Central de Negocios en un día lluvioso en Beijing, China, el pasado 12 de julio de 2023 (Reuters)

China está entrando en una era de crecimiento económico mucho más lento, lo que plantea una perspectiva desalentadora: puede que nunca llegue a ser rica.

Tanto si la segunda economía del mundo avanza a un ritmo del 3-4% anual como si coquetea, como esperan algunos economistas, con “décadas perdidas” de estancamiento similares a las de Japón, parece que va a decepcionar a sus dirigentes, a sus jóvenes y a gran parte del mundo.

Los responsables políticos esperaban reducir la brecha de desarrollo de China con respecto a Estados Unidos. Los jóvenes chinos fueron a las universidades a estudiar para conseguir empleos en la economía avanzada. África y América Latina cuentan con que China compre sus materias primas.

“Es improbable que la economía china supere a la de Estados Unidos en la próxima década o dos”, afirmó Desmond Lachman, investigador principal del American Enterprise Institute. Espera que el crecimiento se ralentice hasta el 3%, lo que “se sentirá como una recesión económica” cuando el desempleo juvenil ya supera el 20%. “Esto tampoco es bueno para el resto de la economía mundial”, añadió.

Cuando Japón empezó a estancarse en los años 90, ya había superado la media del PIB per cápita de las economías de renta alta y se acercaba a los niveles de Estados Unidos. China, sin embargo, apenas supera el punto de renta media.

El crecimiento del 6,3% en el segundo trimestre fue decepcionante, teniendo en cuenta la baja base causada por los bloqueos de COVID-19 del año pasado, lo que aumenta la presión sobre los líderes chinos, que se espera se reúnan este mes para discutir un impulso a corto plazo y soluciones a más largo plazo. Los datos de abril-junio sitúan el crecimiento en 2023 en torno al 5%, con tasas más lentas a partir de entonces.

Un trabajador camina cerca de una obra en Beijing, China, este 14 de julio de 2023. La economía china muestra signos de estancamiento y crece la preocupación (Reuters)

Sin embargo, el crecimiento anual medio de China se situó en torno al 7% en la última década, y por encima del 10% en la década de 2000.

Ante esta pérdida de impulso, los economistas ya no atribuyen la debilidad del consumo de los hogares y la inversión del sector privado a los efectos de la pandemia, sino a males estructurales.

Entre ellos figuran el estallido de una burbuja en el sector inmobiliario, que representa una cuarta parte de la producción; uno de los desequilibrios más profundos entre inversión y consumo; una montaña de deuda de los gobiernos locales; y el férreo control del Partido Comunista sobre la sociedad, incluidas las empresas privadas.

Además, la población activa y la base de consumidores de China están disminuyendo, mientras que la cohorte de jubilados aumenta.

“El problema demográfico, el duro aterrizaje del sector inmobiliario, la pesada carga de la deuda de los gobiernos locales, el pesimismo del sector privado y las tensiones entre China y Estados Unidos no nos permiten mantener una visión optimista del crecimiento a medio y largo plazo”, declaró Wang Jun, economista jefe de Huatai Asset Management.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR) no respondió a las preguntas de Reuters sobre las perspectivas de crecimiento, las deficiencias estructurales y los planes de reforma.

Vías de salida

En un artículo publicado el 4 de julio en la revista oficial “Qiushi”, Zheng Shanjie, jefe del CNDR, hizo una rara referencia a la trampa de la renta media, afirmando que China necesitaba “acelerar la construcción de un sistema industrial moderno” para evitarla.

Zheng se refería a la lucha de los países en vías de desarrollo por pasar de un nivel de renta medio a uno alto debido al aumento de los costes y la pérdida de competitividad.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino, Xi Jinping, observa mientras se reúne con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken (fuera de cuadro), en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China. 19 de junio, 2023. REUTERS/Leah Millis/Pool

Los economistas citan el auge de los vehículos eléctricos en China como prueba de progreso, pero gran parte de su complejo industrial no se está modernizando a la misma velocidad. Las ventas de coches al extranjero sólo representan el 1,7% de las exportaciones.

“Muchos observadores se fijarán en algunas de las empresas y dirán: vaya, China puede inventar todos estos fantásticos productos, así que el futuro debería ser brillante. Mi pregunta es: ¿Tenemos suficientes de esas empresas?”, dijo Richard Koo, economista jefe del Instituto de Investigación Nomura.

Los responsables políticos han dicho que quieren que el consumo de los hogares impulse el crecimiento, sin insinuar medidas concretas.

Juan Orts, economista especializado en China de Fathom Consulting, afirmó que impulsar la demanda de los consumidores podría desviar recursos del apoyo a los exportadores de manufacturas, lo que explica en parte las reticencias a este tipo de reformas. “No creemos que las autoridades se comprometan a seguir ese camino”, dijo Orts, describiéndolo como “la salida” del estancamiento económico.

En cambio, China ha tomado medidas en sentido contrario.

La campaña de “prosperidad común” de Xi Jinping contra la desigualdad ha fomentado reducciones salariales en las finanzas y otros sectores. El deterioro de las finanzas municipales provocó recortes salariales a los funcionarios, alimentando una espiral deflacionista.

Zhao, directora de un banco de Beijing, cree que nunca se hará rica, ya que su salario no ha variado tras varios ascensos. En lugar de trabajar duro, planea jubilarse a los 40 años en una ciudad más pequeña y barata.

“Me perdí la época dorada de los bancos”, dijo Zhao bajo la condición de mantener parcialmente el anonimato, ya que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación.

Muchos economistas han reclamado una mejor sanidad pública, pensiones y subsidios de desempleo más elevados y otros elementos de una red de seguridad social que dé confianza a los consumidores para ahorrar menos.

Cai Fang, asesor del banco central, abogó este mes por un estímulo del consumo, que incluya cambios en los permisos de residencia chinos, o hukou, que niegan servicios públicos a millones de emigrantes rurales en las ciudades en las que trabajan.

Zhu Ning, Vicedecano del Instituto Superior de Finanzas de Shanghai, afirmó que la mejora del bienestar social podría hacer más sostenibles unas tasas de crecimiento del 3-4%.

Última oportunidad

Koo afirmó que los problemas de China son más acuciantes que los de Japón hace una generación, lo que da a los responsables políticos margen de error para aprovechar la “última oportunidad” de alcanzar los niveles de vida del mundo desarrollado.

En su opinión, China sufre una “recesión de balance”, en la que los consumidores y las empresas reembolsan la deuda en lugar de pedir prestado e invertir.

Así es como se inician las depresiones, y la única cura es un estímulo fiscal “rápido, sustancial y sostenido”, que no cree que se produzca, dados los problemas de endeudamiento de China.

Más allá de eso, dijo que el estímulo debe ser productivo y complementarse con cambios que permitan al sector privado salir de la sombra del Estado, incluso a través de mejores relaciones con los países de origen de la inversión extranjera.

Pero China tendría que invertir el rumbo.

En los últimos años, la inversión en infraestructuras ha generado más deuda que crecimiento.

Mientras las principales economías intentan reducir su dependencia de China, Beijing sigue inmersa en batallas comerciales de ojo por ojo, la última sobre los metales utilizados en los semiconductores.

“Cada vez que Estados Unidos anuncia alguna política antichina, el gobierno chino presenta una equivalente. Pero los estadounidenses no están en la trampa de la renta media. China sí”, afirma Koo. “Si los chinos no alcanzan sus sueños chinos, quizá tengas 1.400 millones de personas no muy felices allí, lo que podría ser bastante desestabilizador”.

(C) Reuters.-

Seguir leyendo: