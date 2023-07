El dramático relato de un piloto sobre cómo escapó de la muerte en medio de la erupción del volcán Whakaari en Nueva Zelanda

Imágenes de la erupción del volcán en White Island

Un piloto de helicóptero dijo el jueves en la corte que él y dos de sus pasajeros escaparon de sufrir lesiones graves al saltar al océano cuando un volcán en Nueva Zelanda entró en erupción en 2019 y mató a 22 personas.

Otros dos de los pasajeros del vuelo del piloto Brian Depauw no llegaron al agua, fueron envueltos por una nube de ceniza caliente de la erupción de White Island y sufrieron quemaduras graves.

Depauw, de origen belga, que habla con acento irlandés, testificó en el Tribunal de Distrito de Auckland el jueves en el juicio de tres empresas de turismo y tres directores acusados de infracciones de seguridad por el desastre del 9 de diciembre.

El piloto Brian Depauw reacciona en el banquillo de los testigos en el juicio por la erupción de la Isla Blanca de Whakaari en el Tribunal Ambiental de Auckland, en Auckland, Nueva Zelanda, el jueves 13 de julio de 2023. Depauw, un piloto de helicóptero, dijo el jueves que él y dos de sus pasajeros escaparon de lesiones graves saltando al océano cuando un volcán en Nueva Zelanda entró en erupción en 2019 y mató a 22 personas. (Nick Monro/Pool Photo vía AP)

“El agua es lo que nos salvó”, dijo Depauw al tribunal.

Depauw y sus cuatro pasajeros alemanes estaban entre las 47 personas en White Island, la punta de un volcán submarino también conocido por su nombre indígena maorí, Whakaari, cuando entraron en erupción gases sobrecalentados. La mayoría de los 25 supervivientes sufrieron quemaduras graves.

Depauw, que actualmente vive en Canadá, dijo que solo había estado trabajando para el operador turístico Volcanic Air durante tres o cuatro semanas y que estaba haciendo su primer vuelo sin supervisión con la compañía el día que el volcán entró en erupción.

El humo de la erupción volcánica de Whakaari, también conocida como White Island, se muestra desde un bote, Nueva Zelanda, el 9 de diciembre de 2019 en esta imagen tomada de un video de las redes sociales. INSTAGRAM @ALLESSANDROKAUFFMANN/vía REUTERS

Les había dicho a sus pasajeros, dos parejas alemanas, durante las instrucciones de seguridad: “Si me ven correr, siempre hago una especie de broma, síganme también”.

Cuando el volcán entró en erupción, los pasajeros querían volver al helicóptero, pero el piloto decidió que el agua era una opción más segura.

“Escuché a mi cliente decir ¿deberíamos correr ahora? Miré detrás de mí y vi que la columna de humo subía 1000 o 2000 pies (305 o 610 metros) de altura, vi rocas y escombros que se arqueaban hacia nosotros, así que dije: ‘Corre, corre, corre hacia el agua. Síganme’”, dijo Depauw a la policía en una declaración en video grabada tres días después de la erupción y mostrada a la corte el jueves.

El juez Evangelos Thomas preside el juicio por la erupción de la Isla Blanca de Whakaari en el Tribunal Ambiental de Auckland, en Auckland, Nueva Zelanda, el jueves 13 de julio de 2023. (Nick Monro/Pool Photo vía AP)

Depauw y una de las parejas cruzaron entre 150 metros (492 pies) a 200 metros (656 pies) hasta el agua antes de que las cenizas los alcanzaran.

“En el momento en que golpeé el agua, se volvió negra. La ceniza vino y obviamente nos golpeó y no pude ver nada”, dijo.

“Sería un minuto o dos minutos. Estaba bajo el agua tratando de contener la respiración todo el tiempo que pude hasta que vi algo de luz a través de la ceniza”, agregó Depauw.

Los miembros de un equipo de rescate se ven en el volcán White Island, también conocido por su nombre maorí Whakaari, en Nueva Zelanda, el 13 de diciembre de 2019, en esta imagen obtenida a través de las redes sociales. Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda/Folleto a través de REUTERS

Luego ayudó a sus dos pasajeros que habían evitado quemaduras en un bote. El hombre había perdido sus anteojos y los lentes de contacto de la mujer estaban arañados por la nube de ceniza, por lo que ambos tenían dificultad para ver.

La pareja que no llegó al agua “se quemó bastante”, dijo Depauw.

Las fotografías de la corte mostraron que el helicóptero de Depauw fue derribado por la fuerza del volcán de su plataforma de aterrizaje y sus rotores estaban doblados.

Rescatistas en la isla luego de la erupción. New Zealand Defence Force/Handout via REUTERS

Al ser interrogado por el fiscal Steve Symons el jueves, Depauw dijo que había pensado que habría señales de advertencia antes de que el volcán entrara en erupción. No sabía en ese momento que el volcán había entrado en erupción en 2016.

“La forma en que entendí que habría algunas señales y algo de tiempo para desalojar la isla” si el volcán estaba a punto de entrar en erupción, dijo Depauw.

Dijo que sus únicas lesiones habían sido un corte en la rodilla, un músculo tirado hacia atrás y una irritación temporal de ceniza en los ojos.

Imagen de White Island luego de la erupción. Reuters

Los dueños de la isla, los hermanos Andrew, James y Peter Buttle; su empresa Whakaari Management Ltd.; así como los operadores turísticos ID Tours NZ Ltd. y Tauranga Tourism Services Ltd. se han declarado inocentes de todos los cargos.

Otros operadores turísticos se han declarado culpables y serán multados en una fecha posterior.

Cada una de las empresas se enfrenta a una multa máxima de 1,5 millones de dólares neozelandeses (927.000 dólares), mientras que cada uno de los hermanos acusados se enfrenta a una multa máxima de 300.000 dólares neozelandeses (185.000 dólares).

El juicio, programado para durar 16 semanas, se suspendió el jueves y se reanudará el lunes.

(con información de AP)

