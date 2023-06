Rusia aplasta a los disidentes y se multiplican los juicios por criticar la invasión a Ucrania

Alexander Bakhtin, músico de 51 años y activista ambiental, acusado de difundir información falsa (AFP)

Uno es un músico amante de los animales, el otro un ingeniero jubilado. ¿Qué tienen en común estos dos rusos? Ambos están siendo juzgados por criticar la ofensiva rusa en Ucrania y se exponen a varios años de cárcel.

Además de los casos sonados de famosos opositores al Kremlin, detenidos desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, miles de personas anónimas se han visto atrapadas silenciosamente en la máquina represiva ruso.

Un año tardó el cerco en cerrarse sobre Alexander Bakhtin, un músico y ambientalista de 51 años.

En marzo y abril de 2022 publicó tres mensajes en la red social rusa VKontakte para denunciar la campaña militar en Ucrania, citando víctimas civiles e implicando al presidente Vladimir Putin.

Un año después, en marzo de 2023, este habitante de Mytichtchi, un suburbio de Moscú, fue detenido repentinamente y puesto en prisión preventiva, acusado de difundir “información falsa” sobre el ejército ruso, por lo cual se expone a una pena de hasta 10 años de cárcel.

“En nuestro barrio la gente está impactada” por su arresto, declaró a AFP su madre, Liudmila Bakhtina, de 79 años, al margen de una audiencia judicial el 6 de junio. “No mataba ni una mosca. Defendía a los animales, era ecologista, ayudaba a todo el mundo. Ahora lo quieren convertir en terrorista”, declaró con lágrimas en los ojos.

Lyudmyla Bakhtina, madre de Alexander Bakhtin, durante el juicio de su hijo en un suburbio de Moscú (AFP)

A diferencia de los juicios a opositores conocidos, que atraen a grandes multitudes, el de Bakhtin y otros rusos ordinarios ocurren sin atención pública

En la audiencia de Bakhtin estaban un amigo suyo y su madre, convocada como testigo de la fiscalía contra su propio hijo.

“¡Arréstenme también!”

La mujer, vestida de morado y con suéter, dijo al tribunal que “firmé mi testimonio sin leerlo”. Bakhtina aseguró que la declaración escrita parecía muy extensa para la breve entrevista que tuvo con el investigador.

“¿Usted cree que el ejército ruso realiza un genocidio contra la población ucraniana?”, le preguntó el fiscal en el juicio. “No”, replicó.

“¿Y su hijo? (...) ¿Cuál es la opinión de él sobre el presidente?”, cuestionó.

“Mi hijo es un pacifista, está contra la guerra y yo también. ¡Arréstenme a mí también!”.

El juez entonces invitó a Bakhtin a interrogar a su madre.

“Cuando la interrogaron a usted el 6 de marzo, ¿le dijeron que tiene derecho de negarse a declarar en mi contra?”, consultó Bakhtin. “¡No!”, exclamó la madre.

La audiencia se aplazó hasta el 20 de junio, algo que se considera normal.

Bakhtin, quien padece de bronquitis y problemas cardíacos, según su madre, deberá permanecer bajo custodia.

Más de 20.000 personas han sido detenidas en Rusia por protestar contra el conflicto en Ucrania, según cifras del grupo independiente de derechos humanos OVD-Info. Miles de personas han sido acusadas de publicar “información falsa” sobre la ofensiva, otros han sido acusados de “desacreditar” al ejército.

Anatoly Roshchin, ingeniero retirado de 75 años (AFP)

“Cada vez más comunes”

Horas antes de la audiencia de Bakhtin, en otro suburbio de Moscú, Anatoly Roshchin de 75 años también era enjuiciado.

La corte de Lobnya acusó al ingeniero aeronáutico jubilado de desacreditar al ejército por unas publicaciones en internet, por las cuales se expone a hasta cinco años de cárcel.

“Tales casos se vuelven cada vez comunes”, declaró a AFP su abogada, Evgenia Grigorieva.

Anatoly Roshchin (AFP)

Al inicio del conflicto, Roshchin protestó en solitario frente al ayuntamiento de Lobnya con un rótulo que decía: “País mío, has enloquecido”. La mayoría de los transeúntes fingían no verlo. “Tenían miedo”, explicó a AFP.

“Si los rusos no tuvieran miedo de salir a la calle, no habría guerra. Somos responsables de ello”, aseguró. Sintiéndose “culpable” por Ucrania, Roshchin decidió seguir comentando en redes sociales pese al juicio en marcha. “Quiero que los ucranianos sepan que no todos los rusos son cobardes”.

