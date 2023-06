Bandera ucraniana y cadáveres rusos: las imágenes desde un pueblo reconquistado que confirman el avance de Kiev

La bandera ucraniana volvió a ondear en esta localidad en Donetsk, lo cual confirma el avance ucraniano

La bandera azul y amarilla de Ucrania ondeaba sobre una tienda de comestibles en ruinas y soldados rusos yacían muertos en la calle del pueblo de Neskuchne, al que llegaron el martes periodistas de Reuters en la primera confirmación independiente de los mayores avances de Ucrania en siete meses.

Una bandera ucraniana ondea sobre el pueblo liberado de Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

No se encontró ni un solo habitante en Neskuchne, uno de los asentamientos a orillas del río Mokry Yali que, según Ucrania, sus tropas han capturado en un avance constante hacia el sur, en territorio controlado por Rusia, desde que comenzó la operación la semana pasada.

Las tropas ucranianas recorrieron las calles embarradas a lomos de un tanque y en una camioneta. Un avión de guerra sobrevolaba la zona lanzando bengalas.

“Hace tres días, las fuerzas rusas seguían aquí. Las echamos de Neskuchne. Gloria a Ucrania”, dijo Artem, miembro de una unidad de defensa territorial ucraniana, que no dio su apellido. “Estas son tierras ucranianas”.

Soldados ucranianos montan un vehículo de combate de infantería BMP-1en el pueblo recién liberado Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Las tropas ucranianas recorrieron las calles embarradas a lomos de un tanque y en una camioneta. (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

La mayoría de los edificios de una o dos plantas del pueblo, que contaba con varios centenares de habitantes antes de que Rusia lo invadiera el año pasado, estaban casi todos dañados. La escena era silenciosa, salvo por el estruendo de los disparos de artillería a lo lejos.

Una tienda de comestibles en ruinas sobre la que ondea la bandera ucraniana (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

La mayoría de los edificios del pueblo estaban casi todos dañados (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Un edificio destruido en Neskuchne. El pueblo contaba con varios centenares de habitantes antes de que Rusia lo invadiera el año pasado (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Reuters vio al menos tres soldados rusos muertos tirados en la calle, entre ellos uno cuyo cuerpo, que voló por los aires, yacía junto a un vehículo militar ruso abandonado. Artem dijo que las tropas ucranianas que avanzaban habían observado desde un avión no tripulado cómo sus compañeros trataban inicialmente de evacuarlo, para luego arrojarlo donde yacía y huir.

Reuters vio al menos tres soldados rusos muertos tirados en la calle (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

El cuerpo de un soldado ruso que voló por los aires yace junto a un vehículo militar ruso abandonado (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Fue la primera confirmación independiente del avance ucraniano en la zona, a unos 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Donetsk, uno de los varios ejes en los que está tratando de romper las líneas rusas en los primeros días de una contraofensiva largamente esperada.

Un soldado ucraniano en la línea del frente en los campos alrededor de Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Primeros días de asalto

Ucrania comenzó su contraofensiva la semana pasada, después de mantenerse a la defensiva durante siete meses de una enorme campaña rusa de invierno y primavera que apenas produjo avances a pesar del combate terrestre más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Un vehículo militar ucraniano ingresa a la aldea de Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Hasta ahora, la ofensiva ucraniana se encuentra en sus primeros días, con decenas de miles de tropas frescas y cientos de vehículos blindados occidentales que aún no se han comprometido en la lucha. Rusia, por su parte, ha tenido meses para preparar varias capas de líneas defensivas, lo que significa que el avance de Ucrania no equivale necesariamente a una ruptura del frente.

Tras una semana dando poca información sobre su ofensiva, Ucrania dijo el lunes que había recapturado siete localidades hasta el momento. Las tropas han avanzado hasta 6,5 km y se han apoderado de 90 km2 de terreno a lo largo de 100 km de la línea del frente meridional, declaró el Viceministro de Defensa, Hanna Maliar.

Un vehículo militar en la línea del frente cerca de Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

El Presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión televisada con blogueros militares rusos, afirmó el martes que los objetivos de la campaña militar rusa no habían cambiado en lo fundamental, y afirmó que Ucrania había sufrido 10 veces más bajas que Rusia. No obstante, admitió que el Ejército ruso ha perdido 54 tanques y que no tiene suficientes municiones de alta precisión y drones.

Documentos filtrados de los servicios de inteligencia estadounidenses han estimado que Rusia ha sufrido pérdidas varias veces superiores a las de Ucrania, y que las peores bajas se produjeron en los últimos meses, durante la campaña de invierno y primavera, en la que se capturó escaso territorio.

Un soldado ruso muerto en Neskuchne (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Rusia no ha reconocido ningún avance ucraniano desde que comenzó la contraofensiva la semana pasada y afirma que ha repelido repetidos avances. Su Ministerio de Defensa declaró el martes que sus fuerzas habían repelido los ataques ucranianos cerca de las aldeas de Makarivka, Rivnopil y Prechystivka. Makarivka se encuentra más al sur de Neskuchne, junto al río.

Moscú también difundió imágenes de vídeo de lo que dijo que eran tanques Leopard de fabricación alemana y vehículos de combate Bradley de fabricación estadounidense capturados en combate. Reuters no pudo verificar de inmediato la ubicación o la hora de las imágenes.

Un soldado ucraniano en la línea del frente (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Los analistas militares afirman que, hasta ahora, los combates probablemente sigan siendo principalmente ataques de sondeo por parte de los ucranianos, que aún no han desplegado el grueso de sus fuerzas, mientras que las principales fortificaciones defensivas rusas aún se encuentran más atrás.

Ataque con misil

En otros lugares, un ataque ruso con misiles mató el martes al menos a 11 personas en un edificio de apartamentos y almacenes de Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente Volodimir Zelenskiy.

Los residentes sollozaban en el exterior del edificio de apartamentos incendiado y salían nubes de humo tras el ataque a primera hora de la mañana. Según las autoridades, al menos cuatro personas murieron allí y otras siete en los almacenes. Veintiocho resultaron heridas.

Trabajadores de los servicios de emergencias inspeccionan los daños causados en un edificio de varias plantas por un ataque ruso, en Krivói Rog, Ucrania, el 13 de junio de 2023. (AP Foto/Andriy Dubchak)

Los supervivientes describieron dos explosiones. Olha Chernousova dijo que fue arrojada de su cama por una violenta onda expansiva. Escapó a su balcón para esperar a los rescatadores. “Pensé que tendría que saltar a un árbol”.

Moscú niega haber atacado intencionadamente a civiles, pero ha atacado repetidamente edificios de apartamentos con misiles de largo alcance, a menudo en puntos de inflexión percibidos en la guerra. Hace seis semanas mató a 25 personas en un bloque de apartamentos en la ciudad de Uman, en el inicio de una campaña intensificada de ataques con misiles y aviones no tripulados en el período previo a la contraofensiva de Ucrania.

(Reuters)

