La élite rusa ya no cree que Putin pueda ganar la guerra en Ucrania: “Sólo esperan que Rusia pierda sin humillación”

La élite rusa está cada vez más preocupada por las perspectivas de la guerra en Ucrania del presidente Vladimir Putin, e incluso los más optimistas consideran que el mejor resultado para el Kremlin es un conflicto “congelado”.

Muchos miembros de la élite política y empresarial están cansados de la guerra y quieren que termine, aunque dudan de que Putin detenga los combates, según siete personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es delicado. Aunque nadie está dispuesto a enfrentarse al presidente por la invasión, la creencia absoluta en su liderazgo se ha visto sacudida por ella, dijeron cuatro de esas personas.

La perspectiva más favorable serían unas negociaciones a finales de año que lo convirtieran en un conflicto “congelado” y permitieran a Putin proclamar una victoria pírrica a los rusos al retener parte del territorio ucraniano arrebatado, dijeron dos de las personas.

“Hay un estancamiento de las élites: temen convertirse en chivos expiatorios de una guerra sin sentido”, dijo Kirill Rogov, ex asesor del gobierno ruso que abandonó el país tras la invasión y ahora dirige Re:Russia, un think tank con sede en Viena. “Es realmente sorprendente lo extendida que se ha hecho entre la élite rusa la idea de la posibilidad de que Putin no gane esta guerra”.

Es probable que el creciente desaliento intensifique un juego de culpas sobre la responsabilidad de la vacilante invasión que ya ha agitado amargas divisiones públicas entre los nacionalistas de línea dura y el Ministerio de Defensa de Rusia. Con el Kremlin enfrentado a una contraofensiva ucraniana respaldada por miles de millones en armas procedentes de EE.UU. y Europa, las expectativas de que se produzcan avances significativos en el campo de batalla son escasas entre los funcionarios rusos tras un invierno en el que las fuerzas de Moscú apenas avanzaron y sufrieron enormes bajas.

La catastrófica rotura de una gigantesca presa en Ucrania el martes, que el gobierno de Kiev atribuyó a Rusia, complicó aún más el conflicto, ya que las aguas inundaron parte de la zona en conflicto. Rusia negó su responsabilidad.

Los ataques dentro de Rusia están aumentando la sensación de inseguridad, incluidos los mayores ataques con aviones no tripulados dirigidos a Moscú la semana pasada desde que comenzó la guerra. Los combates se han extendido a la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, poniendo en entredicho la imagen de Putin como garante de la seguridad de Rusia.

Incluso algunos de los que apoyan la invasión y quieren intensificar la lucha contra Ucrania están decepcionados con las perspectivas de Rusia en una guerra que se suponía iba a concluir en cuestión de días y que ya va por su decimosexto mes. Los nacionalistas liderados por Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios Wagner, han arremetido contra el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del ejército ruso Valery Gerasimov por sus fallos militares, mientras presionan para una movilización a gran escala y la ley marcial para evitar una derrota potencialmente catastrófica.

“Se han cometido demasiados errores de magnitud”, afirmó Sergei Markov, consultor político estrechamente vinculado al Kremlin. “Hace tiempo que había expectativas de que Rusia se hiciera con el control de la mayor parte de Ucrania, pero esas expectativas no se han materializado”.

Putin y sus altos cargos insisten en que Rusia ganará, aunque ya no esté muy claro qué constituiría la victoria después de que su ejército fracasara en su intento de tomar Kiev al principio de la guerra. No hay señales de ningún desafío a su liderazgo desde dentro de su círculo.

La mayoría de la élite agacha la cabeza y sigue con su trabajo, convencida de que no puede influir en los acontecimientos, según cuatro de las personas conocedoras de la situación. Putin no da muestras de querer poner fin a la guerra, afirman cinco de estas personas.

Los medios de comunicación estatales explican los repetidos reveses lanzando el mensaje de que Rusia está librando una guerra por poderes en Ucrania contra Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque fue Putin quien inició la invasión no provocada en febrero de 2022.

El Kremlin ha impuesto la represión más dura en décadas para castigar con penas de cárcel incluso la disidencia más leve. La clase media rusa, que había constituido la base de apoyo a la oposición al gobierno de Putin en las principales ciudades en la última década, ha sido acobardada hasta el silencio o ha huido del país como parte de la mayor oleada de emigración desde la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética.

Hasta ahora, las encuestas muestran que la mayoría de los rusos de a pie siguen apoyando a Putin, que ha mezclado la nostalgia de la era soviética con el pasado imperial de Rusia para afirmar que defiende los intereses del país y reclama tierras históricas anexionándose zonas del este y el sur de Ucrania.

Sin embargo, la preocupación puede estar aumentando de nuevo tras el repunte del otoño pasado, cuando Putin anunció un reclutamiento de 300.000 reservistas. Una encuesta realizada entre el 19 y el 21 de mayo a 1.500 rusos por la empresa de sondeos FOM reveló que el 53% consideraba que sus familiares y amigos estaban preocupados, lo que supone un aumento de 11 puntos porcentuales desde abril y el más alto en casi cuatro meses.

Prigozhin recorrió las ciudades rusas la semana pasada advirtiendo de una guerra “difícil” que puede durar años, mientras abogaba por la ley marcial y la movilización total. En una entrevista concedida el mes pasado, afirmó que Rusia se arriesgaba a una revolución similar a la de 1917 debido a la división entre la élite del Kremlin y los rusos de a pie, cuyos hijos “regresan en ataúdes de zinc” de Ucrania.

El partido gobernante Rusia Unida inició una investigación después de que un alto legislador de la Duma Estatal, Konstantin Zatulin, dijera en un foro que la invasión no había logrado ninguno de sus objetivos declarados, informó Vedomosti el lunes. “Hay que salir de esto de alguna manera”, dijo Zatulin.

Konstantin Malofeev, un nacionalista ortodoxo ruso partidario de Putin, quiere que Rusia siga luchando porque “el Estado ucraniano debe dejar de existir”. Rechaza cualquier conversación sobre un alto el fuego, aunque dijo que muchos dentro de la élite gobernante, incluido un “gran número” de empresarios, apoyarían la reciente iniciativa de paz de China que prevé una tregua.

“Dicen que apoyan la operación militar especial, pero en realidad están en contra”, afirma Malofeev, multimillonario que también patrocina una fuerza de voluntarios que lucha en Ucrania. “En seis meses, tendremos una clara superioridad en la producción de municiones y proyectiles y estaremos listos para pasar al ataque”.

Sin duda, Rusia aún dispone de enormes recursos para la lucha. Sus tropas están atrincheradas en las líneas del frente en el este y el sur de Ucrania y las defensas aéreas ucranianas se han mantenido ocupadas con la lluvia de misiles y aviones no tripulados rusos sobre el país durante el último mes.

Ucrania ha descartado una resolución del conflicto que deje a Rusia ocupando parte de su territorio, mientras comienza a desatar la contraofensiva que lleva meses preparando.

“Es hora de recuperar lo que es nuestro”, dijo el comandante en jefe ucraniano Valeriy Zaluzhnyi en un mensaje de Telegram el 27 de mayo.

Sin que se vislumbre el final de los combates, los funcionarios rusos y los magnates multimillonarios saben que se enfrentan a posibles años de aislamiento internacional y a una dependencia cada vez mayor del Kremlin, ya que Putin presiona a las empresas para que respalden el esfuerzo bélico y prohíbe a quienes le rodean abandonar sus puestos.

A ellos y a sus familias se les ha impuesto la congelación de activos y la prohibición de viajar en virtud de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, que también han hecho de la economía rusa una de las más sancionadas del mundo, poniendo en peligro décadas de integración en los mercados mundiales.

“Los funcionarios se han adaptado a la situación, pero nadie ve la luz al final del túnel: son pesimistas sobre el futuro”, afirma Alexandra Prokopenko, ex periodista rusa y asesora del banco central, que ahora trabaja como becaria no residente en el Centro Carnegie de Rusia y Eurasia, con sede en Berlín. “Lo mejor que esperan es que Rusia pierda sin humillación”.

