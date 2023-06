El papa Francisco denunció “el placer de tantos soldados en torturar a ucranianos”

El papa Francisco reconoció que hay algunas personas que sienten “placer en la tortura”, algo que puede verse en casos de acoso en las escuelas y también en la guerra de Ucrania, durante la primera entrevista de un pontífice grabada en un estudio de televisión.

El programa “A Sua Immagine”, un espacio religioso de la televisión pública italiana RAI, emitió este domingo una entrevista que el Papa grabó el pasado 27 de mayo tras acudir personalmente a los estudios Saxa Rubra de la emisora, en la periferia romana.

Son muchas las entrevistas que Francisco y sus antecesores han dado a los medios de comunicación, pero nunca antes un pontífice se había sentado en un plató de televisión, un hito destacado por la RAI y por la Santa Sede.

El Papa escogió para la ocasión acudir al espacio que la RAI ha dedicado desde 1999 a la actualidad religiosa, una edición especial que arrancó con el propio Francisco viajando en coche desde el Vaticano.

El papa Francisco estuvo en un programa de tv de Italia

A su llegada contó a la presentadora, Lorena Bianchetti, que solo había pisado un estudio de televisión de niño, en Buenos Aires, y comenzó a ser interrogado por el público sobre asuntos religiosos y de actualidad.

Tras escuchar el testimonio de una joven que sufre abuso, respondió: “La maldad es una de las posibilidades de las personas, y hay niños que sienten, es una enfermedad, pero sienten este placer en torturar”.

“Lo estamos viendo en la guerra, en las imágenes de guerra, el placer de tantos soldados en torturar a soldados ucranianos”, añadió al hablar sobre personas que “fingen ser victoriosas”.

Hubo varias referencias a la guerra de Ucrania, un conflicto por el que volvió a pedir la paz, con la que “siempre se gana” ya que “con la guerra se pierde todo”.

“Hoy en día la gente no educa tanto en la mansedumbre, piensan que ser manso es ser estúpido. No, la mansedumbre es algo grande. El que no es manso es un perdedor, porque no es capaz de acariciar”, señaló y reconoció que él en alguna ocasión también recibió insultos de niño.

Apariciones de la Virgen

Entre los asuntos religiosos que comentó una de sus afirmaciones más contundentes llegó al hablar de las apariciones de la Virgen (apariciones marianas), de las que dijo que son “un instrumento de devoción mariana que no siempre es verdadero”.

“A veces son imágenes de la persona. Hay imágenes de la Virgen que son verdaderas, pero nunca la Virgen se ha dibujado a sí misma. A mí me gusta ver a la Virgen así, con el dedo hacia arriba, señalando a Jesús”, aseguró.

El Papa en el estudio de la Rai (via Reuters)

“Cuando la devoción mariana está demasiado centrada en sí misma no es buena”, completó.

También pidió no acostumbrarse a la gratuidad: “Estamos mal acostumbrados porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha acostumbrado al sentido de la gratuidad. Y lo queremos todo gratis”.

“Tenemos que dar lo nuestro, desarrollar nuestras cosas. Y en esto está el esfuerzo que hay que hacer siempre. Nadie puede dar gratuitamente si no tiene la experiencia de ganarse esa gratuidad”.

En un momento de la emisión, aparecieron los padres de la niña de 5 años que murió el día después de que el Papa la abrazara durante su reciente ingreso en el Hospital Gemelli de Roma, una imagen que recorrió el mundo. Así, Francisco subrayó la importancia de “acompañar” en el dolor y recordó que para él fue fundamental sentir esa compañía cuando sufrió una infección pulmonar con apenas 21 años, “casi hasta la muerte”.

Y pidió educar a los pequeños en los límites: “Hay que educar hasta el límite. Si hacen crecer sin límites a un chico, a una chica, a un niño, están haciendo el mal. Necesitan la caricia, el amor, pero también el no a los caprichos”.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: