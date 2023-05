Ucrania aprobó un nuevo paquete de sanciones contra 37 individuos y más de 200 empresas vinculadas al régimen ruso

Ucrania impuso sanciones contra 37 individuos y más de 200 empresas rusas por su vinculación con el régimen de Vladimir Putin. (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, firmó este viernes varios decretos para imponer nuevas sanciones contra 37 individuos y 212 empresas asociadas tanto con Moscú como con el oligarca prorruso Viktor Medvedchuk.

“Otro paquete de sanciones para hoy. He firmado un decreto que impone medidas restrictivas sobre la propiedad de las empresas rusas en Ucrania y la propiedad de las entidades ucranianas afiliadas a ellas (...) Además, se introdujeron sanciones contra las empresas relacionadas con Medvedchuk y otras personas sancionadas”, indicó Zelensky.

En concreto, uno de los sancionados es el empresario y exdiputado ucraniano Andrii Derkach, considerado como agente prorruso y sancionado también por Estados Unidos por interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

En virtud del decreto, Derkach, acusado de traición y enriquecimiento ilegal por la Fiscalía Anticorrupción ucraniana, quedó privado de su ciudadanía, mientras que sus activos fueron bloqueados durante diez años.

También fue agregado a la ‘lista negra’ el holding ruso HSM Group, especializado en construcción de maquinaria e ingeniería, así como Zaporizhstal, del oligarca ucraniano Rinat Ajmetov, según informó la agencia de noticias UNIAN.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin en una reunión con el líder del partido opositor ucraniano Plataforma - Por la Vida, Víktor Medvedchuk, en San Petersburgo. (Reuters/Archivo)

“No dejaremos ningún vínculo del estado terrorista en Ucrania que pueda usarse contra nuestro estado, contra nuestra economía o contra nuestra gente”, expresó Zelensky en su discurso diario.

Agregó que su gobierno se encuentra trabajando activamente con sus socios para que todos los responsables y aliados de Rusia que presten su colaboración con armas, municiones y tecnología “sean aplastados por el mundo”.

Se mantiene el apoyo de la Unión Europea

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, le advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, que los Veintisiete no retirarán su apoyo a Ucrania, insistiendo en que el bloque no permitirá que se vuelva un país de la órbita de Moscú como Bielorrusia.

“Quiero enviar un mensaje claro a Putin. No hay ni habrá cansancio. Seguiremos apoyando a Ucrania tanto como lo necesite y durante todo el tiempo que sea necesario”, reiteró el jefe de la diplomacia comunitaria tras la reunión informal de ministros de Exteriores en Estocolmo.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, le advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, que los Veintisiete no retirarán su apoyo a Ucrania. (REUTERS)

Lamentó que el mandatario ruso no tenga intención de abandonar su objetivo de “subyugar” Ucrania y de continuar “bombardeando, atacando y destruyendo” el país. Defendió que la Unión Europea seguirá prestando apoyo militar, político, económico y humanitario a Ucrania de manera prioritaria.

“Rusia no quiere dejar de luchar y Ucrania no puede dejar de luchar. Si quiere seguir existiendo como nación, no puede parar”, indicó sobre el Ejército ucraniano que recibe la ayuda militar de la UE y de Estados Unidos.

Respecto a la perspectiva de negociaciones de paz, Borrell insistió en que toda iniciativa tiene que pasar por las condiciones que marquen los ucranianos y definió la fórmula del presidente Volodimir Zelensky como “el único marco integral” para una paz “justa”.

“Queremos paz, pero queremos una capitulación”, agregó sobre las operaciones militares rusas, para subrayar que Ucrania tiene que mantenerse como una nación independiente y soberana. “No queremos que Ucrania se convierta en otra Bielorrusia”, expresó en referencia a los vínculos del régimen de Alexander Lukashenko con el Kremlin.

(Con información de Europa Press)

