El papa Francisco podría reunirse con el presidente Zelensky en el Vaticano

FOTO DE ARCHIVO: El papa Francisco saluda mientras dirige la oración Regina Caeli desde su ventana en el Vaticano, el 7 de mayo de 2023. Vatican Media/Handout via REUTERS

El papa Francisco podría reunirse en el Vaticano con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este fin de semana, anunció el jueves un funcionario vaticano.

Francisco ha pedido repetidamente el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y ha expresado su solidaridad con el pueblo ucraniano, al que ha calificado de “mártir”. Recientemente, el pontífice reveló que se estaba llevando a cabo una “misión” de paz secreta, pero no proporcionó detalles.

“Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Hay una misión en curso, pero aún no se ha hecho pública. Cuando sea pública, la revelaré”, dijo el pontífice.

“Creo que la paz se hace siempre abriendo canales. Nunca se consigue la paz cerrándose en banda (...) Esto no es fácil”, señaló.

Así, ha mostrado su convencimiento en que “la paz siempre se logra abriendo canales”. “La paz no puede lograrse con un cierre. Invito a todo el mundo a abrir relaciones, canales de amistad”, ha señalado el Papa, que ha reconocido que “no es fácil”. “Las mismas cosas que he dicho en general se las he trasladado a Orbán y en todos sitios”, explicó.

El anuncio de la posible reunión del sábado en Roma siguió a la noticia, confirmada la semana pasada por la policía de Berlín, de que se esperaba que Zelensky llegara a Alemania a partir del sábado por la noche. Los medios italianos, citando fuentes no identificadas, informaron el jueves que Zelensky podría estar en Roma ese mismo día para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el papa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pronuncia un discurso titulado "No hay paz sin justicia para Ucrania", en La Haya, Holanda, el 4 de mayo de 2023. (Yves Herman/Pool vía AP)

Un funcionario del Vaticano dijo que una audiencia del papa con Zelensky el sábado era “una posibilidad”. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque la visita no fue confirmada.

Zelensky y el pueblo de Ucrania recibirán el domingo el Premio Internacional Carlomagno, que otorga anualmente la ciudad alemana de Aquisgrán, por sus contribuciones a la unidad europea. Se prevé que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncie el discurso en honor a Zelensky.

Francisco se reunió con Zelensky antes de la guerra y el mes pasado se entrevistó con el primer ministro ucraniano, quien pidió la ayuda del pontífice para mediar en el regreso de los niños ucranianos llevados a Rusia después de la invasión ordenada por el Kremlin. Francisco dijo recientemente a los periodistas que pensaba que el Vaticano podría ayudar, dada su mediación previa en intercambios de prisioneros.

Francisco se despidió el jueves del embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander Avdeev, al final de su mandato de siete años.

