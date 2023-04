El Ministerio de Salud de Sudán urgió proteger laboratorio ante el riesgo de un accidente bioquímico

Uno de los dos grupos armados en Sudán tomó las instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud Pública, lo que encendió las alertas de la OMS frente un posible desastre biológico pues dentro del laboratorio hay patógenos de sarampión y cólera. (Reuters)

El Ministerio de Salud de Sudán urgió hoy al Ejército y al poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) la protección de la zona donde se encuentra el laboratorio de referencia Stack, en el centro de Jartum, puesto que los daños contra la instalación puede provocar “problemas de salud”.

En un comunicado, el departamento indicó que se comunicó con ambos bandos enfrentados desde hace once días para recordar “la necesidad de proteger la zona central en la que se encuentra el laboratorio de referencia de Salud Pública Stack de ataques y de proyectiles incendiarios para que el laboratorio no cause mayores problemas de salud”.

El Ministerio hizo esta advertencia después de que ayer, martes, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Sudán, Nima Saeed Abid, alertara de que hay un “alto riesgo” de accidente químico o biológico en Sudán a raíz de que uno de los bandos en el conflicto tomara un laboratorio en Jartum.

Los técnicos “no pueden acceder al centro sanitario para controlar la situación”, indicó el representante de la OMS, sin aclarar qué bando tomó el laboratorio ni la localización exacta de éste.

Dicho laboratorio contendría muestras de cólera, sarampión y otros patógenos peligrosos, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO: Una columna de humo se eleva tras unos edificios durante los choques entre las Fuerzas de Respuesta Rápida y el ejército sudanés en Jartum Norte, Sudán, el 22 de abril de 2023. REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la posibilidad de que “los que ocupan el laboratorio puedan accidentalmente contaminarse con patógenos almacenados allí”.

En este contexto, el Ministerio de Salud sudanés exigió que los combates se mantengan alejados de los hospitales y que no se utilicen los centros médicos con fines militares ni para reponer suministros.

Según la OMS, el 61 por ciento de los centros médicos de Jartum están cerrados, y sólo uno de cada seis funciona con normalidad.

El conflicto iniciado el pasado 15 de abril entre las FAR y el Ejército ha dejado hasta el momento 512 muertos y más de 4.000 heridos, según el Sindicato de Médicos de Sudán, que alertó que el número de víctimas mortales sigue aumentando a pesar de la entrada en vigor de una tregua de 72 horas, la medianoche del lunes.

Las hostilidades han paralizado la labor de muchos hospitales y, según las agencias humanitarias, la violencia impide en gran medida el envío de ayuda a los civiles, recluidos en muchos casos en sus casas durante días y sufriendo escasez de agua potable, alimentos y suministros médicos.

El lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que los generales sudaneses acordaron un alto el fuego de tres días, que inició el martes, tras nuevos intentos frustrados de hacer una pausa en el conflicto.

Soldados en Sudán

“Durante este período, Estados Unidos insta a las Fuerzas de Respuesta Rápida y las Fuerzas Armadas de Sudán a que respeten el alto el fuego de inmediato y en su totalidad”, indicó en un breve comunicado publicado en el Departamento de Estado.

Blinken precisó que Washington “se coordinará con socios regionales e internacionales, así como las partes interesadas civiles para ayudar en la creación de un comité” que se encargue de supervisar el “cese permanente de hostilidades” y la “asistencia humanitaria”.

El acuerdo fue posteriormente confirmado por las paramilitares RSF, que en su perfil oficial de Twitter afirmó su “plena disposición para cooperar, coordinar y brindar todas las facilidades que permitan a los expatriados y las misiones diplomáticas salir del país de forma segura”.

“Afirmamos nuestro compromiso durante el período del armisticio declarado y advertimos contra las continuas violaciones de la segunda parte (el Ejécito de Sudán) en el incumplimiento (de este)”, agregó en un comunicado.

(Con información de EFE)

