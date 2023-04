Josep Borrell reconoció que es imposibe que la Unión Europea mantenga una relación de confianza con China si no ayuda a frenar la guerra en Ucrania

Josep Borrell (Olivier Matthys/Pool via REUTERS/Archivo)

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, apeló a la “responsabilidad” de China para “hacer entrar en razón” a Rusia y le dice que “será extremadamente difícil, si no imposible” que la UE mantenga una “relación de confianza” con Pekín si no ayuda a buscar una solución política basada en la retirada rusa del territorio de Ucrania.

Es uno de los mensajes que Borrell tenía previsto desgranar en el discurso que iba a dar este viernes en Pekín en el Centro para China y la Globalización y que publica en su blog, “Una ventana al mundo”, al haber tenido que cancelar su viaje por dar positivo en COVID-19.

“Será extremadamente difícil, si no imposible, que la Unión Europea mantenga una relación de confianza con China, lo cual me gustaría ver, si China no contribuye a la búsqueda por una solución política basada en la retirada de Rusia del territorio ucraniano”, escribe Borrell en su texto al instar a China a “asumir su responsabilidad y ayudar a Rusia a entrar en razón”.

Rusia, continúa el jefe de la diplomacia europea, “ha dañado gravemente el orden internacional” con una guerra que pensaba que iba a ser “relámpago” y que “ha fracasado”, por eso trata de “involucrar” a China a su lado, pero Pekín tiene “importantes responsabilidades” por su pertenencia al Consejo de Seguridad de la ONU y ante esa “violación del derecho internacional” la neutralidad “no es creíble”, le dice Borrell a las autoridades chinas.

Borrell apeló a la “responsabilidad” de China para “hacer entrar en razón” a Rusia (Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin vía Reuters)

“La neutralidad frente a la violación del derecho internacional no es creíble. No le pedimos a nadie que se alinee con nuestra propia posición. Simplemente pedimos admitir y reconocer que en este caso hubo una grave violación del derecho internacional. Por eso creo que sería útil que el presidente (chino) Xi (Jinpyng) hablara con el presidente (ucraniano, Volodinir) Zelenskyy”, afirmó.

En opinión del político español, China puede desempeñar un papel mediador en este conflicto como ha desempeñado recientemente “en Oriente Medio al facilitar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán”.

“Europa defiende a Ucrania y se prepara para recibirla algún día en su familia. Pero hoy, la seguridad de Europa también está en juego en Ucrania. Es por eso que continuaremos apoyando a Ucrania de todas las formas imaginables: militar, financiera, política, diplomática y humanitaria”, explica Borrell en su discurso.

Y subraya que el apoyo de la UE a Ucrania “no es en modo alguno la expresión de una forma de lealtad o sumisión a otra gran potencia, como escucho decir a algunos, sino la expresión de nuestra propia voluntad. Por favor, comprendan esto. Es nuestro propio destino por lo que estamos luchando”, dice Borrell al responder a las críticas de que la UE estaría actuando al dictado de Estados Unidos.

El alto representante tenía previsto iniciar ayer jueves un viaje oficial al país asiático hasta mañana sábado para reunirse, entre otros, con el ministro de Seguridad Nacional de China, Li Shangfu, y con el ministro de Exteriores, Qin Gang, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Este viaje de Borrell a China se iba a producir tras la visita que hicieron la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quienes también pidieron a Xi, en una reunión conjunta, que interceda ante Rusia a favor de la paz en Ucrania y que hable con Zelensky, al igual que hace con el presidente ruso, Vladimir Putin.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: