Nueva Zelanda alcanzó por primera vez la paridad de género en su gabinete

(Willow-Jean Prime)

Nueva Zelanda ha alcanzado por primera vez la paridad entre hombres y mujeres en su gobierno tras la incorporación de una nueva ministra al gabinete, que a partir de ahora contará con diez hombres y diez mujeres.

El primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, declaró en una rueda de prensa difundida este martes por el Gobierno que tras la incorporación de Willow-Jean Prime como ministra de Conservación, “por primera vez en la historia de Nueva Zelanda, la mitad de las personas que se sienten en la mesa del gabinete serán mujeres”.

“Quiere decir que representamos a la población con más fidelidad. Creo que es un buen hito que alcanzar. Conseguimos una representación de 50/50 (entre hombres y mujeres) en el Parlamento en esta legislatura, creo que es algo bienvenido”, añadió el primer ministro.

El pasado octubre Nueva Zelanda alcanzó la paridad de género en su Parlamento, un hito que, según la ONU, sólo habían alcanzado Ruanda, Cuba, Nicaragua, México y Emiratos Árabes Unidos.

Chris Hipkins (centro izquierda) jura como nuevo primer ministro de Nueva Zelanda ante la gobernadora general Cindy Kiro (derecha), en Wellington, el 25 de enero de 2023. (Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP/Archivo)

El laborista Chris Hipkins asumió el cargo de primer ministro neozelandés el pasado enero, unos días después de la sorprendente renuncia de su antecesora, Jacinda Ardern, quien, tras más de cinco años en el cargo, dijo no tener más energía para continuar.

Ardern reivindicó el pasado miércoles su manera sensible y empática de liderar, durante un emotivo discurso en el Parlamento plagado de risas y bromas con sus compañeros con el que puso fin a casi quince años de carrera política.

“(Pueden) ser amables, tener corazón o remangarse, ser madres o no, ex mormones o no, ser empollones, llorones o ser de los que dan abrazos. Pueden ser todas esas cosas y no solamente pueden estar aquí, si no que pueden liderar como lo hice yo”, declaró emocionada Ardern, quien gobernó entre marzo de 2017 y el pasado enero.

La ex mandataria hizo un repaso de todas las características personales a las que nunca renunció durante su carrera, en especial en los cinco años que ejerció de primera ministra, a pesar de que afrontó tragedias y desastres sin precedentes para el país.

(Con información de EFE)

