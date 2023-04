Se registró un incendio en la sede del Ministerio de Defensa en Moscú

Se incendió la sede del Ministerio de Defensa en Moscú (Twitter: @AlertaNews24)

Los servicios de emergencia estatales de Rusia han informado este miércoles de que los bomberos de la capital rusa, Moscú, han extinguido un incendio que ha comenzado en el tercer piso de uno de los edificios de la sede del Ministerio de Defensa, cercanos al Kremlin.

“En la calle Znamenka 19, se inició un incendio en uno de los edificios en el territorio del Ministerio de Defensa”, indicó un portavoz, mientras que el Ministerio explicó en un comunicado que “los trabajadores de turno detectaron humo en las instalaciones. El departamento de bomberos y el Ministero de Situaciones de Emergencia acudieron al lugar”.

El incendio, que alcanzó un área de 60 metros cuadrados, fue extinguido poco tiempo después de iniciado, cerca de las 19:30 horas, reportó la agencia TASS.

Pese a la virulencia del incendio, cuyas causas por el momento son desconocidas y que se ha catalogado en una escala de dos de cinco de peligrosidad, no ha habido que lamentar víctimas y se desconoce si ha habido daños materiales graves.

En las redes sociales, los usuarios compartieron videos en los que se ve la columna de humo negra saliendo por las ventanas superiores del edificio.

Se desconoce la causa del incendio

En 2016 el edificio, construido a finales del siglo XVII y que se extiende en un área de 3.500 metros cuadrados, había sufrido otro incendio, que afectó a unos 15 metros cuadrados y obligó a la evacuación de unas 50 personas. No obstante, tampoco se registraron víctimas.

Además, el pasado mes de marzo otro incendio afectó a un edificio público en Rusia. El cuerpo de bomberos, en aquel caso, logró extinguir las llamas que invadieron e un edificio de cinco plantas en reconstrucción en la sede de la Dirección Principal del Ministerio del Interior.

El Ministerio de Defensa es el organismo encargado de dirigir a las Fuerzas Armadas de Rusia y está dirigido por Sergei Shoigu. Ha ocupado el cargo desde 2012 aunque su nombre cobró relevancia cuando, en febrero de 2022, quedó al frente de la guerra librada en Ucrania. Desde entonces, ha sido una de las manos derechas de Vladimir Putin.

En medio de los resultados desfavorables de las tropas rusas en el país vecino, Shoigu se vio envuelto en una serie de tensiones con Yevgeny Prigozhin, fundador del mercenario Grupo Wagner, que ha intervenido en la ofensiva y se ha adjudicado muchas de las recientes victorias.

En ese sentido, recientemente Prigozhin celebró el importante rol de sus oficiales y sus conquistas, a pesar de que -según sostiene-, el Ministerio los privó de municiones en un intento por debilitarlos. “Simplemente se está produciendo una oposición directa. Esto puede equipararse a alta traición”, denunció entonces.

El empresario se explayó y explicó que Shoigu y Valery Gerasimov -el militar de mayor rango del país-, buscaron deliberadamente una escacez de armas en el campo de batalla, lo que deriva en un inevitable aumento de pérdidas en sus tropas. “El jefe de Estado Mayor y el ministro de Defensa están dando órdenes a diestro y siniestro no sólo de no suministrar munición a la PMC (empresa militar privada) Wagner, sino de no ayudarla con transporte aéreo”, agregó.

Estos roces habrían llevado a Putin a evaluar la sustitución de Wagner con una serie de compañías paramilitares, según reportó la víspera el servicio de Inteligencia del Reino Unido. “Rusia está probablemente buscando impulsar y desarrollar compañías privadas militares alternativas para reemplazar en algún momento al Grupo Wagner en su significativo papel de combate en Ucrania”, indicó la entidad aunque reconoció que este cambio llevará tiempo ya que -de momento- ninguna de las empresas cuenta con el tamaño o el poder de combate de la de Prigozhin.

