Revelaron los resultados de ADN de la chica que aseguraba ser Madeleine McCann

Madeleine McCann y Julia Wendell.

Una joven polaca de 21 años se convirtió en tendencia hace unos meses tras asegurar en internet que era Madeleine McCann, ahora una prueba de ADN confirmó que no lo es.

Julia Wendell apareció en el famoso programa estadounidense Dr. Phil dónde dijo que comenzó a sospechar de su identidad el pasado junio, pero no proporcionó ninguna prueba que confirmara la incógnita.

Durante la entrevista dijo que no puede recordar gran parte de su infancia y que no está segura de su edad porque no ha visto su certificado de nacimiento, una afirmación que sus padres refutaron enérgicamente.

“No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de vacaciones en un lugar cálido donde hay una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. No veo a mi familia en este recuerdo”.

Julia Wendell durante su entrevista con Dr. Phil

Sus propios padres calificaron sus afirmaciones como “mentiras y manipulación”. Además aseguraron que ella fabricó las afirmaciones y que “es obvio que ella no es” la niña británica desaparecida.

Ahora con los resultados de la prueba de ADN todo confirma sus sospechas. En ella se demuestra que la joven es de Polonia, como sus padres habían dicho, con algo de herencia lituana y rumana, según lo informado por Radar Online.

“Ella es absolutamente 100 por ciento de Polonia”, dijo la Dra. Fia Johansson, una investigadora privada y médium psíquica que ha estado ayudando a Wendell, en una nota de Daily Mail.

“Ella es un pequeño porcentaje de lituana y rusa, pero los resultados de las pruebas muestran que es polaca”, agregó. Johansson debió trasladar a Wendell de Polonia a los Estados Unidos después de recibir amenazas de muerte.

Madeleine McCann. (Netflix)

Cabe recordar que la verdadera Madeleine McCann es de Rothley en Leicestershire, y desapareció durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz en Portugal en 2007 cuanto tenía tan solo tres años.

Este hecho haría que la niña tuviera hoy alrededor de 19 años, dos menos que Wendell, un hecho que dejó a muchos escépticos.

Durante su encuentro, Dr. Phil le mostró a la joven fotos de ella y Madeleine, una al lado de la otra, las cuales Wendell había utilizado para promocionar su historia en las redes sociales.

Ella insistió en que presenta muchas similitudes con la extraña Madeleine, y que el raro defecto ocular que afirmaba compartir con la niña desaparecida se había “desvanecido” después de que el Dr. Phil la interrogara al respecto.

Su familia asegura que todo lo que dice es mentira y que tiene pruebas que es hija legítima de ellos.

Además aseguró que compartía similitudes con la risa y los hoyuelos de Madeleine.

Daily Mail publicó un comunicado de la familia de Wendell en el que decían “Para nosotros como familia es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, prima y sobrina. Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene estas fotos, porque las tomó de la casa familiar con el acta de nacimiento, así como numerosas altas hospitalarias”.

“Siempre tratamos de entender todas las situaciones que sucedieron con Julia. Amenazas a nuestra dirección por parte de Julia, sus mentiras y manipulaciones, actividad en internet... lo hemos visto todo y hemos tratado de prevenirlo, explicarlo, le hemos pedido que se detenga”.

“Siempre tratamos de ayudarla a recuperarse. Julia es mayor de edad desde hace varios años. Ella se mudó de la casa. Ella rechaza el tratamiento, no toma medicamentos regularmente. Tampoco aprovechó la posibilidad de tratamiento en un muy buen centro de Polonia, que accedió a aceptarla”, concluyeron.

