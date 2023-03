Eliminaron una obra de arte en Hong Kong que honraba a los manifestantes prodemocracia encarcelados

El artista estadounidense dijo que su instalación, que mostraba solidaridad con los manifestantes de Hong Kong en una valla publicitaria icónica en uno de los distritos comerciales de la ciudad, fue retirada debido a problemas legales, un ejemplo que muestra la reducción de la libertad de expresión en la ciudad. (Patrick Amadon vía AP)

Una tienda por departamentos de Hong Kong retiró una obra de arte digital que contenía referencias ocultas a disidentes encarcelados, en un incidente que, según el artista, es evidencia de la erosión de la libertad de expresión en la ciudad china semiautónoma.

No estaba claro si el gobierno desempeñó un papel en la decisión de retirar la obra de arte, se produjo pocos días después de que se retirara de los cines locales una película slasher con Winnie the Pooh, una figura que a menudo se usa en bromas contra el presidente de China, Xi Jinping .

“No Rioters” de Patrick Amadon se exhibió en una valla publicitaria en la tienda SOGO Causeway Bay para una exhibición que comenzó el viernes pasado, mientras la ciudad promocionaba su regreso como un centro cultural vibrante luego de años de restricciones de viaje por la pandemia. Art Basel Hong Kong, una destacada feria de arte en Asia, comenzó esta semana, junto con otros eventos artísticos.

Hong Kong es una antigua colonia británica que volvió al dominio de China en 1997, prometiendo conservar sus libertades al estilo occidental. La ciudad fue sacudida por un movimiento de protesta masivo a favor de la democracia en 2019, que terminó después de que China impusiera una “Ley de Seguridad Nacional” que criminalizaba gran parte de la disidencia. Desde entonces, el gobierno de la ciudad ha encarcelado y silenciado a muchos activistas.

Amadon dijo que había seguido de cerca las protestas en Hong Kong y que quería que su trabajo mostrara solidaridad con los manifestantes y recordara a la gente la nueva realidad de la ciudad.

“Fue demasiado ver la Semana del Arte en Hong Kong pretender que el gobierno chino no aplastó una democracia y convirtió a Hong Kong en un estado de vigilancia vasallo... porque es un lugar conveniente para un buen mercado”, el artista con sede en Los Ángeles. dicho.

Amadon dijo que sabía que la obra sería controvertida y estaba sorprendido de que hubiera estado expuesta al público durante días. Presentaba una cámara de vigilancia panorámica.

Destellos de texto similar a Matrix mostraron los nombres y sentencias de prisión de activistas condenados y otras figuras prominentes en el movimiento a favor de la democracia, incluido el erudito legal Benny Tai y el ex líder estudiantil Joshua Wong, quienes fueron acusados de subversión en el caso más grande presentado por la Ley de Seguridad Nacional.

Estos detalles se mostraron demasiado rápido para ser vistos a simple vista, dijo Amadon, pero los espectadores podrían ver los detalles si usaran una cámara para capturar imágenes fijas. También se refirió a la periodista convertida en activista Gwyneth Ho, quien fue agredida cuando transmitía en vivo un ataque de la mafia en julio de 2019 durante las protestas masivas provocadas por un proyecto de ley de extradición.

La galería que organizó la exhibición no sabía si el gobierno ordenó que se retirara la obra, dijo en un correo electrónico Francesca Boffetti, directora ejecutiva de Art Innovation Gallery.

“Nuestro intermediario nos dijo que los propietarios de SOGO estaban preocupados por el contenido político delicado que se esconde detrás del trabajo de Patrick, por lo que decidieron retirar el trabajo de la exposición de inmediato”, dijo Boffetti.

Nadie mencionó ninguna ley ni los amenazó con multas, agregó, pero el equipo legal de SOGO preguntó a la galería si conocía el contenido y el mensaje del trabajo de Amadon.

Algunos de los nombres de las personas detenidas que aparecen en la obra. (Patrick Amadon via AP)

La policía local y SOGO no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. La Oficina de Cultura, Deportes y Turismo le dijo a Associated Press que no contactó a SOGO.

Amadon dijo que la galería le dijo en una llamada urgente que estaba muy preocupada por su exposición legal después de una conversación con SOGO.

Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, las comunidades artística y mediática de la ciudad han aprendido a desconfiar de cruzar líneas rojas vagamente definidas. El periódico a favor de la democracia Apple Daily se vio obligado a cerrar después de que las autoridades arrestaran a sus principales editores y ejecutivos y los acusaran de colusión extranjera. Algunos artistas conocidos por su trabajo político abandonaron Hong Kong bajo la sombra de la ley. Algunos cineastas han dejado de mostrar su trabajo en la ciudad. Incluso aquellos que producen contenido no político se han vuelto cautelosos. Pero el gobierno insistió en que sus residentes continuaran disfrutando de las libertades prometidas después de la promulgación de la ley.

Amadon dijo que lo que pasó con su trabajo demostró que la ciudad había perdido su libertad de expresión y su libertad artística.

“Esto muestra objetivamente que ya no están aquí de la misma manera que antes”, dijo. “Desde un punto de vista narrativo, quiero decir, tuvo que ser censurado y eliminado, creo, para ser una pieza completa”.

(con información de AP)

