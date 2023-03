El Banco Nacional de Suiza aseguró que el Credit Suisse tiene garantizada su estabilidad

Foto de archivo del edificio del Banco Nacional Suizo (BNS) en Berna (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El Banco Nacional de Suiza (BNS) dijo este miércoles que de ser necesario proveerá de liquidez a Credit Suisse, pero aseguró que este banco cumple con los estrictos requisitos de liquidez y capital que se les exige a todas las entidades financieras suizas para garantizar su estabilidad.

El banco Credit Suisse vivió este miércoles su jornada bursátil más negra al perder un cuarto de su valor en bolsa y descender sus acciones hasta un nivel históricamente bajo, por debajo de los 2 francos suizos, algo jamás visto en sus 167 años de historia.

El banco -duramente golpeado por la desconfianza en su gestión y en el sistema bancario en general tras la quiebra de tres bancos en Estados Unidos en una semana- solicitó al BNS y a la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) que hicieran una declaración firme de apoyo para calmar los mercados.

Ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto señalando que a pesar de los problemas del sector financiero en Estados Unidos “no hay indicios que apunten a un riesgo de contagio para las entidades suizas”.

“Las regulaciones en Suiza exigen que todos los bancos mantengan un margen de capital y liquidez que iguale o exceda el mínimo de requerimientos de los estándares de Basilea”, que son las medidas internacionales para cuantificar de forma comparable los riesgos bancarios.

Los bancos de importancia sistémica tienen que cumplir criterios todavía más elevados, “lo que permite que se absorban los efectos negativos de crisis mayores”, indicaron.

Foto de archivo de la bandera nacional de Suiza ondeando sobre un logotipo del banco Credit Suisse en Berna (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Los escándalos de Credit Suisse en los últimos años

Además de todo esto, Credit Suisse ya se encontraba en un proceso de profunda reestructuración luego de que una serie de escándalos lo dejaran como un “eslabón débil” de la red bancaria en Suiza.

-La quiebra de la firma financiera Greensill en 2021 -una compañía británica que utilizaba complejos acuerdos financieros para prestar dinero a las empresas para que pagaran sus facturas- repercutió de manera directa en la rama de gestión de activos del banco ya que había invertido unos USD 10.000 millones allí, por medio de cuatro fondos.

-Tan sólo cuatro semanas más tarde, el fondo estadounidense Archegos se vio incapaz de continuar con sus inyecciones de dinero a fin de cubrir sus inversiones en derivados. Esto desencadenó en una venta masiva en Wall Street que afectó a grandes bancos, resultando Credit Suisse el más perjudicado, con pérdidas de 5.000 millones de dólares.

-En octubre de 2021, el banco suizo se vio envuelto en un escándalo de corrupción en Mozambique relacionado con préstamos a empresas estatales que datan de entre 2013 y 2016. El dinero se debería haber destinado al financiamiento de proyectos de vigilancia marítima, pesca y astilleros pero, en cambio, se desviaron para sobornos.

-El medio local Blick reveló en diciembre de 2021 que el presidente del Banco, Antonio Horta-Osorio, había infringido las restricciones de circulación y las normas de aislamiento impuestas por la pandemia del coronavirus.

Antonio Horta Osorio debió dimitir a su cargo en el Banco tras los escándalos que datan de la cuarentena (REUTERS)

-En febrero de 2022, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación que incluye a Le Monde y The New York Times, publicó una investigación -de la cual participó Infobae- conocida como “Suisse Secrets” en la cual revelaron que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción.

-Un mes después, en marzo de 2022, un tribunal en Bermudas confirmó que el ex primer ministro georgiano, Bidzina Ivanishvili, había perdido inversiones gestionadas por el ex banquero de Credit Suisse, Patrice Lescaudron. Lescaudron había sido despedido de la entidad en 2015 y condenado tres años más tarde por fraude en Ginebra. Finalmente, se suicidó dos años más tarde, en 2020.

-Uno de los casos criminales en los que Credit Suisse estuvo implicado fue el que implicó el blanqueo de capitales vinculado a una red búlgara de cocaína.

-En octubre de 2022, Credit Suisse resolvió un litigio que tenía abierto en Estados Unidos, que se remontaba a la crisis financiera de 2008, relativo a valores respaldados por hipotecas.

Seguir leyendo: