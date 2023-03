Los escándalos en los que estuvo envuelto el banco Credit Suisse en los últimos años

Todos los escándalos en los que el banco Credit Suisse estuvo envuelto en los últimos años (REUTERS)

El colapso del Silicon Valley Bank la última semana repercutió en los mercados y entidades financieras de todo el mundo. Uno de los más afectados fue el banco Credit Suisse, que volvió a estar en el ojo de la tormenta por la baja de sus acciones en la Bolsa que lo han dejado a tan sólo un paso de perder una cuarta parte de su valor.

Ya de por sí, la entidad se encontraba en un momento delicado, que se vio reflejado en la publicación de su informe anual -el cual, inclusive, aplazó una semana- en el que reconoció “debilidades materiales” en lo que respecta a sus controles internos y a lo que se sumó la negativa de su principal accionista de incrementar su participación para evitar un posible colapso.

Además de todo esto, Credit Suisse ya se encontraba en un proceso de profunda reestructuración luego de que una serie de escándalos lo dejaran como un “eslabón débil” del sector bancario suizo.

Quiebra de Greensill

La quiebra de la firma financiera Greensill en 2021 -una compañía británica que utilizaba complejos acuerdos financieros para prestar dinero a las empresas para que pagaran sus facturas- repercutió de manera directa en la rama de gestión de activos del banco ya que había invertido unos USD 10.000 millones allí, por medio de cuatro fondos.

La quiebra de Greensill en 2021 repercutió en la entidad suiza (REUTERS)

Cuando una aseguradora se negó a renovar los contratos de Greensill, Credit Suisse comenzó a liquidarlos, aunque con gran dificultad para establecer el valor de estos fondos.

A pesar de los esfuerzos, la británica quebró e hizo tambalear a las empresas que dependían de ella para obtener su liquidez. Entre los afectados se encontraron, también, sus acreedores como el gigante japonés SoftBank.

Fondo Archegos

Tan sólo cuatro semanas más tarde, el fondo estadounidense Archegos se vio incapaz de continuar con sus inyecciones de dinero a fin de cubrir sus inversiones en derivados. Esto desencadenó en una venta masiva en Wall Street que afectó a grandes bancos, resultando Credit Suisse el más perjudicado, con pérdidas de 5.000 millones de dólares.

La caída de Archegos derivó en ventas masivas en Wall Street y Credit Suisse resultó el más perjudicado (REUTERS)

Préstamos en Mozambique

En octubre de 2021, el banco suizo se vio envuelto en un escándalo de corrupción en Mozambique relacionado con préstamos a empresas estatales que datan de entre 2013 y 2016.

El dinero se debería haber destinado al financiamiento de proyectos de vigilancia marítima, pesca y astilleros pero, en cambio, se desviaron para sobornos.

Ante esto, las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a Credit Suisse por USD 475 millones de dólares.

Violación de las normas de la cuarentena

Este escándalo fue destapado por el medio local Blick, que reveló en diciembre de 2021 que el presidente del Banco, Antonio Horta-Osorio, había infringido las restricciones de circulación y las normas de aislamiento impuestas por la pandemia del coronavirus.

Este episodio impulsó más investigaciones de otros medios que revelaron más incumplimientos en las restricciones sanitarias por parte de Horta-Osorio para asistir a un partido de tenis en Wimbledon.

Antonio Horta Osorio debió dimitir a su cargo en el Banco tras los escándalos que datan de la cuarentena (REUTERS)

Esta polémica llevó al banquero a dimitir tan sólo nueve meses después de haber asumido el cargo.

Suisse Secrets

En febrero de 2022, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación que incluye a Le Monde y The New York Times, publicó una investigación -de la cual participó Infobae- conocida como “Suisse Secrets” en la cual revelaron que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción.

La investigación se basó en una larga lista de cuentas y movimientos bancarios que van desde 1940 hasta finales de 2010.

La investigación “Suisse Secrets” reveló que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción

Juicio en Bermudas

Un mes después, en marzo de 2022, un tribunal en Bermudas confirmó que el ex primer ministro georgiano, Bidzina Ivanishvili, había perdido inversiones gestionadas por el ex banquero de Credit Suisse, Patrice Lescaudron.

Lescaudron había sido despedido de la entidad en 2015 y condenado tres años más tarde por fraude en Ginebra. Finalmente, se suicidó dos años más tarde, en 2020.

Blanqueo de cocaína en Bulgaria

Uno de los casos criminales en los que Credit Suisse estuvo implicado fue el que implicó el blanqueo de capitales vinculado a una red búlgara de cocaína. Este episodio, destapado en junio de 2022, derivó en una multa de 2 millones de francos suizos que el banco debió afrontar.

Credit Suisse debió pagar una multa de 2 millones de francos suizos tras estar involucrado en un blanqueo de capitales de una red criminal búlgara (REUTERS)

Dos acuerdos por antiguos litigios

En octubre de 2022, Credit Suisse resolvió un litigio que tenía abierto en Estados Unidos, que se remontaba a la crisis financiera de 2008, relativo a valores respaldados por hipotecas.

El caso se cerró tras un acuerdo en el que el banco se comprometió a pagar USD 495 millones.

En tanto, en Francia, la entidad acordó pagar 238 millones de euros para evitar ser procesado por prospección ilegal de clientes y fraude fiscal agravado, entre 2005 y 2012.

Greensill, la secuela

Algunas semanas atrás, a finales de febrero, cuando se cumplian dos años del escándalo de la quiebra de firma británica, la Autoridad Suiza de los Mercados Financieros (Finma) acusó a Credit Suisse de haber “incumplido gravemente sus obligaciones prudenciales” en lo que respecta a gestión de riesgos.

(Con información de AFP)

