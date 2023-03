Pilotos ucranianos arribaron a Estados Unidos para entrenar los F-16 pero la administración Biden cambió de opinión

Ucrania pide los jets F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para combatir a Rusia (AP)

Una delegación del ministerio de Defensa de Ucrania, incluidos media docena pilotos de su fuerza aérea arribaron a Estados Unidos el martes para ultimar detalles del pedido del presidente Zelensky a la administración Biden sobre los aviones F-16.

Los pilotos ucranianos que integran la comitiva tienen como misión familiarizarse con los sistemas de armas del avión y con sus aspectos operativos específicos para volarlos en misiones ofensivas y de defensa frente a las naves rusas. Sin embargo, se encontraron con que aún no está claro que los funcionarios de Washington tengan planes de enviar los F-16 a Kiev como había prometido personalmente el presidente Biden al presidente Zelensky en su último viaje a Ucrania.

Según declaraciones a las que Infobae pudo acceder de parte de un asesor cercano a la secretaria de Defensa estadounidense, los pilotos han sido ubicados en una base aérea en Arizona y esperan la decisión política que les permita capacitarse en el manejo de las aeronaves y sus sistemas de armas. No obstante, entrenan en simuladores y no con los aviones.

En otra declaración oficial realizada el martes por la mañana por un vocero del departamento de Defensa dio a conocer por primera vez que -de momento- no hay planes para aumentar el número de pilotos para que se sumen a los que actualmente se encuentran en la base de Arizona, aunque aclaró que no está dicha la última palabra de cara al futuro inmediato.

El informe oficial de la fuerza aérea estadounidense indicó que por ordenes de Defensa está ayudando a los pilotos ucranianos a capacitarse en el uso de las aeronaves para que puedan ampliar sus capacidades. La fuerza cumple ordenes del gobierno central y de funcionarios de Defensa aseveró un comunicado aclarando que: la visita de pilotos ucranianos es una actividad rutinaria en el marco de las relaciones entre militares estadounidenses y ucranianos como sucede con otros pilotos de países amigos.

También funcionarios políticos de la administración Biden se encargaron de remarcar que los pilotos no tienen permitido volar ningún avión real durante su visita, algo que han dicho es totalmente natural y que en el pasado se ha llevado a cabo con otros países bajo un programa instrumentado hace muchos años por el Comando Aéreo Europeo de los Estados Unidos.

La prensa estadounidense informó sobre el arribo de los pilotos ucranianos confirmando que ya se encuentran en el país y que será la fuerza aérea y el ejército quienes evaluaran el tiempo de entrenamiento que los pilotos necesiten para perfeccionar las técnicas para volar los aviones de combate que “irían” a Ucrania. Aunque también se especula que una nueva delegación de una docena más de pilotos pueden llegar a Estados Unidos antes de finales de marzo.

Al mismo tiempo, en lo que parece ser una desmentida a lo señalado por la prensa y la fuerza aérea, un documento oficial de Defensa distribuido a los medios locales informó que aún no hay confirmación sobre el aumento del número de pilotos ucranianos que podrían llegar para sumarse a los efectivos que actualmente se encuentran en Arizona.

También la cadena ABC News informó el martes que los pilotos ucranianos están entrenando con oficiales de la Guardia Nacional de Arizona, la que también vuela aviones de combate F-16 con su brigada de combate aeronáutico en su base cercana del Aeropuerto Internacional de Tucson. Mas detalles en referencia a los aviones de combate fueron dados a conocer por funcionarios ucranianos en las últimas horas al solicitar un aumento del número de los aviones que Washington prometió enviar a Kiev para repeler los ataques rusos. Sin embargo, allí surgieron los primeros desacoples cuando el presidente Biden declaró el miércoles que “por el momento” no está considerando enviar los aviones de combate a Ucrania.

Los oficiales ucranianos creen que en los últimos días algunos asesores del presidente han influenciado en el primer mandatario fundamentando que el mapa situacional de la guerra actual hace que Ucrania no necesite F-16 y que sí le será necesario contar con más blindados de última generación y artillería pesada; en definitiva, armas que requieren menor tiempo de entrenamiento a los militares ucranianos para operarlas.

“Todavía no hemos tomado la decisión final de proveer los F-16 a Ucrania. Aunque sus pilotos están en nuestro país aún no se decidió su entrenamiento en un arma que tal vez no les llegue”, declaró el jueves Colin Kahl, un funcionario de alta jerarquía del Comité de Servicios Armados del Pentágono. El mismo funcionario consideró que Ucrania no necesita los F-16 en el actual estado de la guerra y que su utilización requiere un entrenamiento complejo que en el presente es inapropiado para las necesidades urgentes de Kiev en otro tipo de sistemas de armas con las que pueda defender su territorio de forma rápida y efectiva ante la renovada ofensiva de Vladimir Putin.

Otro funcionario que se desempeña como vocero del Departamento de Defensa entregó a la prensa un documento con la posición de la administración donde ratifica los comentarios de Kahl y muestra una línea similar en cuanto a que -por el momento- la administración Biden recibió como huéspedes a los pilotos ucranianos pero no cambió su posición sobre “una evaluación mas exhaustiva” para proporcionar a Kiev los F-16.

Para Jake Sullivan, uno de los más importantes asesores de Seguridad Nacional de Biden, los aviones de combate F-16 “no son considerados como armas de alta necesidad que Ucrania necesite en éste momento de la guerra para enfrentar los combates contra las fuerzas de Moscú”. De todas maneras, no descartó que en las próximas semanas pueda cambiar esa percepción de Washington y los aviones de combate puedan ser provistos a la fuerza aérea ucraniana. Sullivan declaró a la cadena CBS News a principios de la semana que: desde la perspectiva de la administración, los F-16 no constituyen una necesidad definitoria para una nueva contraofensiva ucraniana.

En este escenario de afirmaciones y contra marchas, los asesores y el propio presidente Biden creen que los F-16 constituyen un asunto a largo plazo para la defensa de Ucrania y no necesariamente deben ser provistos ahora como una nueva capacidad defensiva de Kiev. En ese marco de marchas y contramarchas, los ucranianos se han inquietado y ven como un paso atrás la posicion de Biden, quien prometió a Zelensky personalmente en su viaje reciente -al cumplirse el primer año de la invasión rusa- que los aviones llegarían y podría contar con ellos. De hecho, esa fué la razón por la que los pilotos ucranianos viajaron a Estados Unidos para realizar su entrenamiento. Sin embargo, ante las recientes recomendaciones de agencias militares y de inteligencia estadounidenses, el presidente parece haber cambiado de idea y sus asesores fundamentaron tal cambio en otras necesidades del ejército ucraniano para la actual fase de la guerra ante la nueva ofensiva rusa.

Ante declaraciones que afirman y niegan el tema al mismo tiempo, el jueves Infobae pudo dialogar con un asesor de defensa del Pentágono quien indicó bajo anonimato que el cambio en la posición del presidente Biden se debe a sus consejeros militares, quienes evalúan que al acercarse la primavera, lo que realmente necesita Ucrania son blindados, artillería de precisión, vehículos de combate para infantería y tanques, lo cual se está proporcionando. Pero actualmente, Washington no ve como determinante ampliar la capacidad aérea de Kiev, ya que duda que los pilotos ucranianos puedan llevar la guerra más allá, es decir, atacando la profundidad del territorio ruso.

Por fuera de la decisión de enviar o no los F-16 a Kiev, Joe Biden se encuentra con otro frente abierto que día tras día le resulta mas pesado y le genera mayor presión. Por un lado, algunos de sus propios legisladores que junto a varios opositores republicanos le exigen que detenga el envio de la millonaria ayuda a Ucrania, y por otro lado aquellos que lo presionan para que provea con urgencia los aviones de combate.

El hecho real es que los pilotos ucranianos estan varados en territorio estadounidense sin saber cuando comenzará su capacitación y entrenamiento real, mientras las acciones militares sobre el terreno muestran un potente avance ruso que según evalúan varios expertos militares, esta ocasionando un desgaste importante a los defensores ucranianos que reclaman apoyo urgente a Washington y cuanto más demore la administración en tomar una decisión al respecto. Mas aún cuando el conflicto continúa agravándose y puede que sea tarde cuando Biden decida poner a disposición de Ucrania todo lo que prometió y Kiev necesita para tener la oportunidad de poner fin a la guerra.

