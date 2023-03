Los asesinatos de dos mujeres en China desataron protestas contra el régimen y su fomento del matrimonio

La policía custodia una residencia donde se encontraron partes del cuerpo de Abby Choi en Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu)

Dos sonados asesinatos de mujeres han provocado una reacción violenta en las redes sociales chinas contra la promoción del matrimonio por parte del Gobierno, y muchas personas sostienen que están recibiendo muy poca protección frente a la violencia doméstica.

En la provincia rural de Henan, una mujer de 24 años fue apuñalada hasta la muerte por su marido durante una “disputa familiar” la semana pasada, tras lo cual fue detenido, informaron las autoridades el lunes.

En la ciudad semiautónoma de Hong Kong se encontraron la semana pasada los restos descuartizados de Abby Choi, modelo y miembro de la alta sociedad de 28 años, lo que llevó a la detención de su ex marido y dos familiares de éste como sospechosos de asesinato.

Los asesinatos de estas mujeres de extremos opuestos del espectro social sacudieron las redes sociales, con un creciente número de personas cuestionando los llamamientos del Gobierno al matrimonio y a tener más hijos para contrarrestar la crisis demográfica en una China que envejece rápidamente.

“Si no te casas, te pega tu novio. Si estás casada, tu marido te pega. Si te divorcias, te pega tu ex marido. ¿En qué se ha convertido este mundo?”, escribió un ciudadano en la plataforma Weibo. “No casarse y no tener hijos es lo más seguro”, dijo otra persona.

Una etiqueta de Weibo sobre la muerte de la mujer apuñalada ocho veces por su marido registró más de 200 millones de visitas sólo el martes. Los medios de comunicación dijeron que la víctima de Henan, apellidada Yang, tenía dos hijos pequeños.

El lunes circularon videos en las redes sociales que mostraban a decenas de residentes enfurecidos de la ciudad natal de la víctima enfrentándose a la policía, pero la agencia de noticias Reuters no pudo verificar el lugar en que se filmaron las imágenes.

Indignación y debate

Las nociones tradicionales de matrimonio y obligaciones familiares siguen siendo fuertes en China, pero muchos jóvenes están empezando a cuestionarlas, alegando la imposibilidad de costear los servicios de guardería, el apoyo inadecuado a las madres trabajadoras y las aspiraciones individualistas.

La situación se refleja en parte en el aumento de los divorcios.

Algunos carteles en las redes sociales destacaron la dificultad de abandonar matrimonios abusivos tras la introducción en 2021 de un “periodo de reflexión” obligatorio de 30 días para las parejas que deseen divorciarse.

Muchos también criticaron que se “de prioridad a los hombres sobre las mujeres”, una mentalidad conservadora común en partes de la China rural, que dio lugar a un marcado desequilibrio de género en la población de China debido a los abortos selectivos por sexo durante décadas de política del hijo único.

El país tiene unos 722 millones de hombres frente a 690 millones de mujeres, lo que deja a millones de solteros.

La población china descendió el año pasado por primera vez en seis décadas.

Los incidentes ocurren en un momento delicado para el Gobierno, que este fin de semana iniciará sus sesiones legislativas anuales, en las que se dará a conocer un nuevo equipo de liderazgo bajo la presidencia de Xi Jinping.

China aprobó en octubre una nueva ley de protección de la mujer contra la discriminación de género y el acoso sexual, pero que también insta a las mujeres a “respetar los valores familiares”.

