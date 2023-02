Dmytro Kuleba: “Ucrania quiere desarrollar un nuevo abordaje en las relaciones con América Latina”

El canciller de Ucrania Dmytro Kuleba durante una conferencia de prensa (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, expresó este miércoles la voluntad de su país de estrechar los lazos con América Latina, a casi un año de la invasión de Vladimir Putin y en medio de la creciente presión sobre los países de la región para brindar apoyo militar a Kiev.

“Este año nos vamos a enfocar mayormente en los lazos con América Latina”, dijo el ministro durante un encuentro con distintos medios latinoamericanos, entre ellos Infobae. “Vamos a compensar por nuestra anterior falta de atención”, agregó, al asegurar que el presidente Volodimir Zelensky “quiere desarrollar un nuevo abordaje en las relaciones”.

“Creo que las relaciones entre Ucrania y los países latinoamericanos han perdido el foco. De parte de ambos lados”, dijo. “Tenemos que reevaluarlas e identificar las perspectivas y los recursos de que disponemos. Y desarrollar nuestras relaciones en consecuencia. Será una evaluación muy pragmática”.

Kuleba destacó que tanto Ucrania como los países latinoamericanos creen que “todas las naciones tienen el derecho de tener su soberanía y no depender de los países más poderosos”.

Sin embargo, agregó: “También creemos que se puede hacer más para detener la agresión rusa”.

Durante el encuentro, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el funcionario se mostró confiado sobre la victoria militar de Kiev, trazando un paralelismo entre la resistencia ucraniana y las luchas para la independencia del siglo XIX en América Latina. En ambos casos, dijo: “Luchamos por la causa correcta”.

“La victoria llegará”, dijo Kuleba. “Hemos demostrado que podemos ganar y que sabemos cómo hacerlo. Y luchamos por la causa correcta. También, por supuesto, la diplomacia tendrá un papel”.

Kuleba también se refirió a los distintos niveles de apoyo a la causa ucraniana entre los países de la región. Si bien la mayoría condenó la invasión rusa, casi ninguno tomó medidas como el suministro de armamento a Kiev.

“Hay diferentes niveles de neutralidad”, dijo el canciller ucraniano. “Algunos dicen: ‘éste es su lío’. Otros condenan la agresión y proporcionan ayuda humanitaria, pero no armas. Otros no hacen nada”.

Dmytro Kuleba junto con Antony Blinken en el cruce fronterizo de Korczowa, PPolonia (Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

En ese sentido, condenó a los líderes que guardan silencio sobre la guerra de Rusia, aunque no se refirió a ninguno en particular.

“Cuando un país ni siquiera puede condenar abiertamente un acto de agresión de Rusia contra Ucrania, el caso más evidente de agresión en el siglo XXI, este país está tomando el lado equivocado”, dijo. “Este país acepta que alguien poderoso imponga su voluntad”.

“Mi punto es muy simple. Si un país no condena la agresión rusa contra Ucrania, ese país allana el camino a otras agresiones y violaciones del derecho internacional”, dijo Kuleba. “Es una regla básica: un vecino no ataca a su vecino”.

Consultado sobre un posible viaje del canciller ruso Lavrov a distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, Kuleba dijo que “cada país tiene derecho a elegir su propia política exterior”.

Sin embargo, agregó que “hay algunos criterios que dejan muy claras las posiciones”.

“El primero es si mantienen un equilibrio. El segundo es si un determinado país prestaría su apoyo. Y el tercer criterio es estrechar la mano de Putin y Lavrov, porque sus manos están manchadas de sangre de civiles en Ucrania, de sus propios ciudadanos. Éstas son las cosas que miramos”, dijo.

Al mismo tiempo, pidió “que todo el mundo sea muy honesto y franco”, evitando justificar la negativa a enviar armas con el argumento de querer favorecer la paz.

“Lo que realmente significa es que no quieren que Ucrania luche”, dijo. “Ucrania quiere la paz más que nadie y sin embargo pide armas. La guerra no nos divierte, créanme. Pero no queremos ser destruidos como nación. Ver a nuestros hijos asesinados, enterrados en fosas comunes. Está bien si no envían armas, si quieren ser neutrales, pero no se trata de paz”.

“Esta guerra nos ha traumatizado gravemente a todos. No importa si estás en primera línea o no. Todos conocemos a alguien que está luchando. Todos rezamos para seguir vivos. Ayer mi hija me preguntó: ‘¿cuánto va a durar?’”, contó Kuleba. “Nuestros hijos sólo hacen esta pregunta. Estamos traumatizados como nación. Pero sabemos lo que está en juego. Hemos perdido algunas guerras contra Rusia. Y sabemos lo que pasa cuando perdemos”.

Por otro lado, advirtió el canciller, “los países que hoy no creen en la victoria de Ucrania, se encontrarán en una posición extraña cuando Ucrania gane”.

Kuleba también negó que haya el riesgo de una guerra nuclear y reiteró que el ingreso de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN es algo que “va a suceder”:

Finalmente, Kuleba expresó su deseo de que el papa Francisco visite Ucrania.

“Hemos reiterado nuestra invitación en numerosas ocasiones. Miles de líderes mundiales han visitado Ucrania desde la agresión”, dijo. “La visita del Papa sería un gran símbolo de apoyo y unidad”.

Seguir leyendo: