“Susurrando en Gaza”: tercera parte de la serie sobre la vida de los palestinos bajo la amenaza de Hamas

Este artículo, el tercero de una serie de tres, presenta ocho entrevistas breves y animadas con residentes de la Franja de Gaza.

Producidas por el Center for Peace Communications, una organización sin ánimo de lucro de Nueva York, los capítulos de Susurrando en Gaza se publican en INFOBAE porque representan una oportunidad única para que gazatíes corrientes y valientes cuenten al mundo cómo es la vida bajo el gobierno de Hamas.

Todas las entrevistas se realizaron a lo largo de 2022. Todos los entrevistados residen actualmente en Gaza.

Durante la primera y la segunda entrega, hombres y mujeres de Gaza compartieron su experiencia de la represión, la corrupción, la brutalidad, el lavado de cerebro y el belicismo de Hamas. Varios describieron también su participación en un intento de enfrentarse al gobierno de Hamas mediante manifestaciones callejeras en 2019, que Hamas sofocó con mano de hierro.

La última entrega, publicada en medio de una nueva oleada de atentados terroristas de Hamas en Israel y de respuestas militares israelíes en Gaza, tiene como objetivo mejorar el nuevo debate sobre el futuro de Gaza que esta serie ha suscitado. Como escribe en estas páginas el Presidente del CPC, Joseph Braude, los primeros 17 clips ya han sido vistos varios millones de veces. Entre su audiencia en Oriente Medio, Europa y América, los árabes que durante mucho tiempo habían percibido a Hamas como un movimiento legítimo de “resistencia” están reaccionando con consternación ante el comportamiento real del grupo, mientras que los responsables políticos occidentales han pedido una reflexión creativa sobre un nuevo enfoque de la franja costera.

El primero de los ocho clips de hoy narra la tragedia individual más oscura de esta serie. Otros dos transmiten perspectivas gazatíes pocas veces escuchadas sobre ciudadanos israelíes y un enfrentamiento con las FDI. En cuanto a los cinco restantes, ofrecen una plataforma a los gazatíes que desean dirigirse directamente a una audiencia internacional. Estas voces responden a preguntas sobre sus esperanzas y sueños para el futuro de Gaza, así como sobre el posible papel de las potencias exteriores en el apoyo a sus objetivos.

Además de la publicación de INFOBAE de estos clips, Al-Arabiya los presenta en su árabe original, el Times of Israel los presenta en inglés y francés, y el periódico Kayhan publica una edición en persa.

Todos los nombres han sido cambiados, y CPC empleó animación y tecnología de alteración de la voz para proteger la identidad de los hablantes.

Los participantes consintieron en ser entrevistados con el fin de transmitir sus ideas y experiencias a un público internacional, señaló Braude, y añadió: “Quieren que estas historias se escuchen”.

Se llaman musulmanes

Serie Susurrando en Gaza

El difunto hermano de “Samir”, que servía en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Gaza, fue uno de los heridos graves en el golpe de Hamas de 2007. Sus amigos lo llevaron rápidamente a urgencias. Antes de que pudieran atenderlo, los militantes de Hamas cortaron la electricidad e impidieron que los médicos pudieran salvarle la vida. Siguieron años de persecución de Hamas a su familia. “Esta gente profesa el Islam y dice ser religiosa”, dice Samir, “pero masacran a la gente”.

Desde que Hamas consolidó su dominio sobre Gaza, ha emprendido una campaña de violencia y hostigamiento contra los palestinos adheridos a otros partidos, así como contra sus familias. Durante el golpe inicial de 2007, Hamas mató a decenas de no combatientes asociados a Al Fatah. Algunos, como Muhammad Swairki, un cocinero empleado por Fatah, fueron atados de pies y manos y arrojados desde un edificio de 15 plantas en la ciudad de Gaza. Como dijo un comandante de Hamas en 2014: “La Resistencia no tendrá piedad con nadie que delate a la Resistencia y a sus hombres al enemigo. Se tratará con ellos mediante ejecuciones sobre el terreno”.

Las autoridades de Hamas acusan sin reparos a sus críticos de colaborar con Israel. Sin embargo, como han señalado varios grupos de derechos humanos, las pruebas en estos casos son, en el mejor de los casos, turbias, y no existen garantías procesales. Un informe de 2014 de Amnistía Internacional concluyó que, en numerosas ocasiones, la única prueba del supuesto delito era una confesión obtenida bajo tortura, utilizada en un juicio “manifiestamente injusto”. Sólo ese año, Hamas ejecutó al menos a 23 personas acusadas de “colaboración”. En los periodos de mayor tensión con Israel, como señaló Philip Luther, de Amnistía Internacional, “las fuerzas de Hamas aprovecharon la oportunidad para ajustar cuentas sin piedad, llevando a cabo una serie de homicidios ilegítimos y otros abusos graves... [acciones] concebidas para vengarse y sembrar el miedo en toda la Franja de Gaza.”

No muy diferente de una ocupación

Serie Susurrando en Gaza

“Majed” recuerda cómo empezaron las protestas en la frontera de Gaza de 2018-2019. “Comenzó con campamentos de protesta pacíficos”, dice, “pero Hamas decidió explotarlos”. A los gazatíes les dijeron que “romperían el bloqueo” si marchaban por la frontera, recuerda, “pero en lugar de eso rompieron a la gente.”

Aunque las protestas de la Marcha del Retorno fueron iniciadas al principio por activistas de base, Hamas no tardó en dirigirlas hacia sus propios fines. Como señaló la analista política gazatí Reham Owda, “aquí no pasa nada sin la aprobación de Hamas y éste aprueba las manifestaciones”. En una entrevista, Salah al-Bardawil, miembro del politburó de Hamas, se jactó de que al menos 50 de los muertos durante las protestas eran miembros de Hamas. Otro incondicional de Hamas, Khalil Al-Haya, afirmó posteriormente que Hamas estaba “en el corazón” de las protestas.

Al cooptar la Marcha del Retorno, Hamas trató de reconvertirla en una plataforma para ataques violentos transfronterizos. La apropiación de la marcha por parte de Hamas preocupó a su organizador, el activista gazatí Ahmed Abu Artema, quien señaló más tarde: “La idea era nuestra, pero la situación real es otra historia”. Hamas, más que los gazatíes de a pie, fue el mayor beneficiario de las protestas. En palabras de Mkhaimar Abusada, profesor de la Universidad de Al-Azhar: “Ellos son los ganadores número uno de esta marcha: no tuvieron que concebir la idea, pero enseguida pudieron apropiársela”. Esto dejó a los gazatíes de a pie sufriendo las consecuencias. Como observa Majed, “cuatrocientas personas fueron martirizadas, y nadie sabe por qué”.

Todos somos patriotas

Serie Susurrando en Gaza

A “Bassam” le gustaría que el mundo supiera que en las manifestaciones callejeras de 2019, él y sus compañeros manifestantes no querían otra cosa que “un gobierno que supiera cómo dirigir el país”. Como orgullosos nacionalistas palestinos, no esperaban que Hamas los tachara a todos de “traidores” y “colaboradores sionistas.” Además, aunque adoptaron una postura verdaderamente independiente en favor de un cambio positivo, se sintieron decepcionados por no haber “encontrado ningún apoyo internacional”. Si alguna vez se reaviva un nuevo movimiento por el cambio, dice, debe tener “coordinación” con la comunidad internacional.

El Movimiento “Queremos Vivir” surgió por primera vez en 2019 como protesta contra la subida de impuestos, la corrupción y la mala gestión económica de Hamas. Como dijo un activista, “Hamas tiene miles de millones de dólares en inversiones en muchos países, mientras que la gente [en Gaza] se muere de hambre y emigra en busca de trabajo.” Los miles y miles de gazatíes que salieron a la calle plantearon reivindicaciones no ideológicas, como la mejora de las condiciones de vida y el fin de la corrupción y el nepotismo. A medida que el movimiento crecía, Hamas reprimió violentamente, golpeando a los manifestantes, asaltando viviendas y deteniendo a más de mil personas.

Incluso sin el apoyo internacional que reclama Bassam, algunos gazatíes han seguido manifestándose, intentando reavivar el movimiento en Internet o en el exilio. La frustración sigue siendo elevada: según una encuesta reciente, sólo el 7% de los gazatíes evaluaría positivamente sus condiciones, mientras que la demanda de elecciones se situaba en el 78%. Como dijo un organizador en 2021: “Es el momento adecuado para exigir nuestro derecho a vivir, como cualquier otro pueblo del mundo”. Amal al-Shamaly, otra veterana de las protestas, subrayó que se negaría a rendirse: “Para rechazar esta amarga realidad... seguiré escribiendo contra la corrupción y las decisiones gubernamentales ilegales que nos imponen”. Aunque poco ha cambiado para los gazatíes, como declaró otro organizador del movimiento: “Las manifestaciones rompieron el estado de silencio e inercia entre los gazatíes y mostraron la realidad de Hamas”.

La petición de Bassam de apoyo internacional a un movimiento gazatí por el cambio refleja una tendencia más amplia entre los reformistas árabes sometidos a la dominación extremista. Mientras que los extranjeros que simpatizan con ellos evitan la ayuda por miedo a mancharlos con el llamado “beso de la muerte”, los reformistas, que de todos modos se enfrentan a falsas acusaciones de “colaboración” y traición, prefieren no quedarse solos para sufrir el estigma sin el beneficio de un apoyo internacional real.

Solíamos celebrarlo juntos

Serie Susurrando en Gaza

Los abuelos de “Khalil” le educaron con historias de tiempos mejores. En su generación, “solíamos asistir a las celebraciones [de los israelíes], y ellos venían a las nuestras”. Los palestinos eran libres de viajar de Gaza a Jaffa o Jerusalén, y trabajar junto a los israelíes. “Cuando trabajas con israelíes y ellos confían en ti”, le decían sus abuelos, “puedes vivir la vida que siempre has deseado”.

Sin idealizar el periodo en gran parte olvidado entre 1967 y 1987 en Gaza, merece la pena recordar el contexto de los recuerdos que compartían los abuelos de Khalil. En esas dos décadas se produjo una rápida mejora material de las condiciones de vida en la Franja de Gaza. Las relaciones entre Gaza e Israel condujeron a un aumento constante de los trabajadores gazatíes que viajaban al Estado judío, alcanzando en 1987 un máximo de casi el 40% de la mano de obra. Estos trabajadores invitados disfrutaban de una prima salarial diaria aproximadamente entre un 20% y un 40% superior a la de los empleados en la propia Gaza, y representaban una parte enorme del PIB palestino.

Los gazatíes también disfrutaban de una libertad de movimientos mucho mayor. Como señala B’Tselem, desde 1967 hasta 1991, “los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza podían viajar casi con total libertad... Gaza e Israel mantenían lazos familiares; estudiantes de Gaza estudiaban en universidades de Cisjordania; y se producía un amplio comercio entre palestinos, independientemente de dónde vivieran”. Como declaró a Al Yazira Nahed al-Ghool, repartidor de agua en Gaza: “La mejor época de nuestras vidas fue cuando trabajábamos en Israel, hace 25 o 30 años. Éramos felices, íbamos a Israel, Jordania o Egipto, las carreteras estaban abiertas. Vivíamos bien, había dinero. Hoy, no hay dinero”.

Mi lucha pasa por la comunicación

Serie Susurrando en Gaza

A “Zainab” le gustaría que el mundo supiera que “existe el falso estereotipo de que a los palestinos de Gaza les encantan los cohetes y las guerras”. Mientras los medios de comunicación pro Hamas trabajan para “inculcar la sed de sangre” en la juventud, su lucha es decir a israelíes y palestinos por igual “que soy un ser humano aquí en Gaza, no una bestia, un terrorista o un amante de las armas, porque al final, las armas no nos llevarán a ninguna parte”.

La retórica de Hamas pide en sustancia que los gazatíes sirvan de carne de cañón. El líder de Hamas, Yahya Sinwar, dijo memorablemente a los palestinos: “Todos los que tengan un arma deberían cogerla, y los que no tengan un arma deberían coger un cuchillo de carnicero, un hacha o cualquier cuchillo que puedan conseguir... desde los satélites, toda la región debería verse envuelta en fuego”.

El mes pasado, la jefa del Movimiento de Mujeres de Hamas concedió una entrevista en la que describía la cultura de “buscadoras del martirio” que fomenta Hamas, en la que “una niña sólo se propone una cosa: encontrarse con su Señor mediante su sangre y partes de su cuerpo”. Añadió que “la mayoría de las guarderías [de Gaza] pertenecen a nuestras hermanas de Hamas. A los niños se les educa desde pequeños en esta cultura... Desde la infancia, se les educa para amar la Yihad, para querer encontrarse con Alá”.

A los muchos gazatíes que se oponen a esta visión del mundo se les prohíbe decirlo. Cualquier intento de pacificación civil se topa con una dura represión. En 2020, cuando un grupo de activistas por la paz de Gaza celebró una reunión de Zoom con sus homólogos israelíes, varios fueron detenidos, golpeados y acusados de “traición”. Como era de esperar, según declaró una joven gazatí a NPR, “la mayoría de los gazatíes han dejado de creer en Hamas y en los demás... no nos dan de comer, no nos proporcionan nada. ¿Cómo podemos construir un futuro con estos tipos? Ali El-Jeredly, un gazatí de 28 años en paro, lo expresó de forma más directa: “Quiero más trabajo que cohetes”.

Necesitamos un gobierno maduro

Serie Susurrando en Gaza

En los últimos años, observa Fadi, los gazatíes han descubierto que “la Palestina que Hamas quiere liberar no es la misma Palestina de la que nosotros, como palestinos, fuimos expulsados. ... Ahora hay allí todo un pueblo -en eso, un pueblo, e Israel en su conjunto, que los palestinos realmente necesitan”. Aunque Hamas hace “extremadamente difícil hablar de paz”, Fadi cree que “si pudiéramos comprometernos con el mundo exterior, sería posible que los palestinos de Gaza recuperaran su humanidad. ... [y] al reconocer que la vida tiene valor, verían también la humanidad en los israelíes”.

Hamas afirma a menudo que la victoria es inminente. El año pasado, el político de Hamas Kanaan Abed declaró: “El Estado de Israel será historia”. Palestinos fuera de Palestina: Preparad vuestros papeles. Volveréis a Palestina tras la liberación”. Muchos gazatíes ven una realidad diferente. Como dijo un joven gazatí que lucha por mantener a su familia: “Mi vida es como una pantalla de televisión sin imagen”.

En lugar de abrir nuevos espacios para los gazatíes, Hamas los encierra aún más. Como ya se ha señalado, en 2021, después de que activistas gazatíes mantuvieran una serie de conversaciones de Zoom con israelíes para discutir la posibilidad de la paz, Hamas detuvo a varios de ellos. En un comunicado, su brazo armado declaró: “La normalización en todas sus formas y actividades es una traición, un crimen y es religiosa, nacional y moralmente inaceptable.” El líder del grupo fue encarcelado y torturado. Omar Shakir, director para Israel-Palestina de Human Rights Watch, señaló que el incidente refleja la “práctica sistemática de Hamas de castigar a aquellos cuyo discurso amenaza su ortodoxia”.

Mi sueño para Gaza

Serie Susurrando en Gaza

“Zainab” quiere que el mundo sepa que sueña con una Gaza sin guerra y libre de coerción religiosa, donde “todos puedan encontrar ingresos y un medio de vida”. En este nuevo lugar, “las mujeres son libres de quitarse el hiyab o de llevarlo”. Es una Gaza “abierta al mundo”, con cines y bares como cualquier otra ciudad. “No quiero que haya guerras ni cohetes”, dice. “Nosotros y los israelíes somos un solo pueblo... todos deberíamos vivir en paz”.

En marcado contraste con el sueño de futuro de Zainab, Freedom House otorga a Gaza una puntuación global de 11/100, señalando que “los derechos políticos y las libertades civiles de los residentes de la Franja de Gaza están gravemente limitados.” El cine Al-Nasser de la ciudad de Gaza, en otro tiempo uno de los más grandes de Oriente Próximo, fue sellado con hormigón después de que los clérigos lo denunciaran por “pornográfico”. Muhammad Aeraar, funcionario del Ministerio de Cultura de Hamas, tachó el cine de “violación de las tradiciones de la comunidad y corrosivo para sus valores”, y afirmó que “los ciudadanos de Gaza no echan de menos el cine, ni sienten su ausencia”.

Muchos no opinan lo mismo. En una rara ocasión en la que Hamas permitió la proyección de una película, asistieron cientos de personas. Miembros del público dijeron a la prensa extranjera: “Necesitamos vivir como humanos, con cines, espacios públicos y parques”.

Los cimientos de nuestro sueño están aquí

Serie Susurrando en Gaza

“Ibrahim” tiene la visión de una Gaza próspera y en desarrollo, en paz con Israel y consigo misma. Quiere que el mundo sepa que los palestinos libres de la dominación de Hamas pueden construir un lugar así por sí mismos, con un mínimo de ayuda exterior. “La mayoría de los dirigentes de Hamas han abandonado Gaza”, observa, “viven en Turquía o Qatar y construyen un futuro mejor para ellos y sus hijos”. Dejemos que los que quieren “romper el bloqueo... vengan a Gaza y la liberen de verdad”, dice, construyendo una sociedad civil.

El abismo en el nivel de vida entre los líderes de Hamas y los gazatíes de a pie se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años. En 2019, el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, se mudó a Qatar con su familia, mientras que el líder adjunto del grupo, Khalil al-Hayya, se trasladó a Turquía poco después. Desde entonces, solo ha visitado Gaza en dos ocasiones. Fat’hi Hamad, otro alto cargo de Hamas, reside ahora también en Estambul y vuela a menudo a Beirut para celebrar reuniones en hoteles de lujo. Más de una docena de otros altos cargos de Hamas han seguido su ejemplo. Este éxodo no ha pasado desapercibido. Como observó Azmi Keshawi, analista de Gaza en el International Crisis Group, “los palestinos de a pie ven que Hamas... [está] viviendo en estas zonas cómodas donde ya no sufren y parecen alejados de la causa y los problemas palestinos”.

Los gazatíes tienen sobrados motivos de frustración. En los años transcurridos desde que Hamas tomó el poder, el crecimiento medio del PIB de Gaza ha sido del 1% anual, una sexta parte de la tasa de crecimiento de Cisjordania. En periodos de relativa calma, como 1997-1999 y 2003-2005, Gaza disfrutó de tasas de crecimiento de hasta el 17% anual. Un estudio concluyó que, si los gobernantes de Gaza adoptaran una postura conciliadora hacia sus vecinos, el PIB del territorio se dispararía un 40%; el poder adquisitivo de los hogares, un 55%; y las exportaciones, un 625%. En las sombrías condiciones actuales, por el contrario, los jóvenes gazatíes ven su mejor oportunidad para una vida decente en la huida a otro lugar. Una mujer cuyo hijo murió intentando abandonar la franja costera por mar dijo: “Culpo a los gobernantes de aquí, al gobierno de Gaza... Ellos viven en el lujo mientras nuestros hijos comen tierra, emigran y mueren en el extranjero”.

