Chris Hipkins aseguró que su gobierno se centrará en los retos económicos que enfrenta Nueva Zelanda

Chris Hipkins aseguró que su gobierno se centrará en los retos económicos a los que se enfrenta Nueva Zelanda. (GETTY)

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, quien juró el cargo este miércoles y relevó en el puesto a Jacinda Ardern, afirmó que los problemas económicos que enfrenta el país serán la “prioridad número uno” de su Gobierno.

En su primera comparecencia ante la prensa tras ser investido primer ministro, Hipkins evitó dar detalles sobre cambios o decisiones concretas al alegar que sólo está en este trabajo “un par de horas”, pero aseguró que brindará más detalles “en las próximas semanas, después de que el nuevo Gabinete esté en su lugar”.

“Sólo tengo el trabajo por un par de horas, por lo que Nueva Zelanda no espera escuchar mucho de mí hoy hasta que realmente analice cuáles son nuestras opciones”, afirmó a los reporteros, aunque agregó que tiene conciencia de las cuestiones que “más preocupan” a lo neozelandeses.

“Reitero la importancia del compromiso que he hecho en los últimos días de poner el costo de vida y la situación económica que enfrentamos como nuestra prioridad número uno como Gobierno”, señaló.

Hipkins, de 44 años y quien desempeñó un papel fundamental en Nueva Zelanda durante la pandemia de la covid-19, se convirtió este miércoles en el nuevo primer ministro del país al sustituir en el cargo a la laborista Jacinda Ardern, quien sorprendió al mundo al anunciar su renuncia el pasado jueves.

El nuevo primer ministro neozelandés asume el cargo después de que Jacinda Ardern anunciara su inesperada renuncia el pasado jueves al admitir que ya no tiene suficiente energía para seguir con el trabajo. (AP)

El ahora mandatario, que fue elegido el pasado domingo como líder del Partido Laborista en sustitución de Ardern, aseguró que “honrará los compromisos” que su antecesora asumió para la actual legislatura, que se extenderá hasta la celebración de las elecciones generales el próximo 14 de octubre.

Sobre la primera reunión de su Gabinete, este mismo miércoles, Hipkins dijo que se trataron los “próximos pasos” que serán adoptados para volver a “priorizar, actualizar y reenfocar” el programa de trabajo del Gobierno y así “orientar los recursos” a los asuntos más urgentes.

No obstante, el gobernante se esquivó varias veces de las preguntas de los reporteros y fue tajante al afirmar que no empezará “a hacer anuncios en el día uno” para “evitar especular” sobre las decisiones que el Gobierno podrá o no adoptar.

Hipkins asume el cargo después de que Ardern, quien lideró a la nación entre 2017 y 2023, anunciara su inesperada renuncia el pasado jueves al admitir que ya no tiene "suficiente energía para seguir con el trabajo".

Este miércoles, centenares de personas se concentraron a las puertas del Parlamento neozelandés desde donde Ardern, cuyo liderazgo empático y firme ha sido elogiado dentro y fuera de Nueva Zelanda, partió por última vez como primera ministra.

Este miércoles, centenares de personas se concentraron a las puertas del Parlamento neozelandés desde donde Ardern, cuyo liderazgo empático y firme ha sido elogiado dentro y fuera de Nueva Zelanda, partió por última vez como primera ministra. (REUTERS)

Durante los cinco años y medio en los que estuvo al frente del país, Ardern se ha enfrentado a varios momentos críticos, como la emergencia de por COVID, el atentado de Christchurch en 2019 o la erupción del volcán Whakaari ese mismo año, aunque ha visto su popularidad caer en los últimos años.

La ahora ex mandataria fue blanco de una escalada de acoso y amenazas sin precedentes, sobre todo por parte de grupos antivacunas, pero ha sido enfática al afirmar que el aumento de la violencia no ha sido “un factor decisivo” para su decisión de renunciar.

(Con información de EFE)

