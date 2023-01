Los talibanes encapuchan y enmascaran a los maniquíes de mujeres en Kabul

Cabezas de maniquíes cubiertas en una tienda de ropa de mujer en Kabul, Afganistán (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Bajo el régimen talibán, los maniquíes de las tiendas de ropa femenina de Kabul, la capital afgana, son un espectáculo inquietante, con sus cabezas cubiertas por sacos de tela o envueltas en bolsas de plástico negras.

Los maniquíes encapuchados son un símbolo del dominio puritano de los talibanes sobre Afganistán. Pero, en cierto modo, son también una pequeña muestra de resistencia y creatividad de los comerciantes de ropa de Kabul.

Al principio, los talibanes querían que los maniquíes fueran directamente decapitados.

Poco después de tomar el poder en agosto de 2021, el Ministerio talibán del Vicio y la Virtud decretó que todos los maniquíes debían ser retirados de los escaparates o descabezados, según los medios de comunicación locales. La orden se basa en una interpretación estricta de la ley islámica que prohíbe las estatuas e imágenes de la forma humana, ya que podrían ser adoradas como ídolos, aunque también encaja con la campaña de los talibanes para apartar a las mujeres de la vista pública.

Algunos vendedores de ropa cumplieron. Pero otros se opusieron.

Se quejaron de que no podrían exponer su ropa adecuadamente o tendrían que dañar maniquíes valiosos. Los talibanes tuvieron que modificar su orden y permitieron a los comerciantes cubrir las cabezas de los maniquíes.

Los propietarios de las tiendas tuvieron entonces que encontrar el equilibrio entre obedecer a los talibanes y tratar de atraer clientes. La variedad de soluciones que se les ocurrieron están expuestas en la calle Lycee Maryam, una calle comercial de clase media repleta de tiendas de ropa en una zona del norte de Kabul. Los escaparates y las salas de exposición están repletos de maniquíes con trajes de noche y vestidos rebosantes de color y decoración, todos ellos con diferentes tipos de tocados.

En una tienda, las cabezas de los maniquíes estaban cubiertas con sacos confeccionados con el mismo material que los vestidos tradicionales que modelaban. Una, con un vestido morado de cuentas de cauri, llevaba una capucha morada a juego. Otra, con un vestido rojo elaboradamente bordado en oro, iba casi elegante con una máscara de terciopelo rojo y una corona de oro en la cabeza.

Un dueño de comercio decidió colocar papel metálico sobre el rostro de sus maniquíes para dar colorido a sus prendas (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

“No puedo cubrir las cabezas de los maniquíes con plástico o cosas feas porque afearía mi escaparate y mi tienda”, dice Bashir, el propietario. Como otros propietarios, habló con The Associated Press a condición de que sólo se le identificara por su nombre de pila por temor a represalias.

Los propietarios de las tiendas tienen que mantener el atractivo: la economía se ha hundido desde la toma del poder por los talibanes y el consiguiente corte de la financiación internacional, sumiendo en la pobreza a casi toda la población.

Los vestidos elaborados siempre han sido populares en Afganistán para las bodas, que incluso antes de los talibanes solían estar segregadas por sexos, dando a las mujeres la oportunidad de vestir sus mejores galas en la conservadora sociedad del país. Bajo el régimen talibán, las bodas son una de las pocas oportunidades de reunión social que quedan. Pero con unos ingresos tan reducidos, se han vuelto menos elaboradas.

Bashir dice que sus ventas son la mitad de lo que solían ser.

Algunos comerciantes de Kabul pudieron tapar las cabezas de sus maniquíes con telas más sofisticadas para atraer a los clientes sin dejar de cumplir con la normativa del régimen talibán (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

“Comprar vestidos de novia, de noche y tradicionales ya no es una prioridad para la gente”, afirma. “La gente piensa más en conseguir comida y sobrevivir”.

Otro propietario de la tienda, Hakim, coloca papel de aluminio sobre las cabezas de sus maniquíes. Decidió que añadía un cierto brillo a su mercancía. “Aproveché la amenaza y la prohibición y lo hice para que los maniquíes fueran aún más atractivos que antes”, explica.

No todos pueden ser tan elaborados. En una tienda, todos los maniquíes con vestidos sin mangas llevaban sacos de plástico negro sobre la cabeza. El propietario dijo que no podía permitirse más.

El propietario de otra tienda, Aziz, dijo que agentes del Ministerio del Vicio y la Virtud patrullan regularmente tiendas y centros comerciales para asegurarse de que los maniquíes están decapitados o cubiertos. No aceptó la justificación de los talibanes. “Todo el mundo sabe que los maniquíes no son ídolos y que nadie va a adorarlos. En todos los países musulmanes, los maniquíes se utilizan para exhibir ropa”.

El régimen talibán, mediante su Ministerio del Vicio y la Virtud, controla que los comercios en Kabul, Afganistán, no tengan maniquíes sin sus rostros tapados, tal como indican las leyes islámicas (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

En los escaparates se puede ver un pequeño número de maniquíes masculinos, también con la cabeza cubierta, lo que sugiere que las autoridades están aplicando la prohibición de manera uniforme.

En un principio, los talibanes dijeron que no impondrían a la sociedad las mismas duras normas que durante su primer gobierno, a finales de la década de 1990. Pero han ido imponiendo progresivamente más restricciones, sobre todo a las mujeres. Han prohibido que las mujeres y las niñas vayan a la escuela más allá del sexto curso, las han excluido de la mayoría de los trabajos y les han exigido que se cubran la cara cuando salen a la calle.

Hace poco, una mujer que estaba de compras en la calle Lycee Maryam observó los maniquíes encapuchados.

“Cuando los veo, siento que estos maniquíes también están capturados y atrapados, y tengo una sensación de miedo”, dijo la mujer, que sólo dio su nombre de pila, Rahima.

“Siento que me veo a mí misma detrás de estos escaparates, una mujer afgana a la que han privado de todos sus derechos”.

(C) The Associated Press.-